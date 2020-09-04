Странник Д.-Ваша боль – моя боль – 23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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— Сюрприз! — улыбнулась Ира вошедшему в кухню мужу.
Глеб втянул аромат свежеиспечённых блинчиков, приобнял жену за талию, отвёл в сторону прядь светлых длинных волос и чмокнул Ирку в шею, прямо под небольшим красноватым шрамиком.
— А ещё сюрпризы намечаются? — игриво прошептал он.
Ира довольно хихикнула, но отпихнула мужа локтем.
— Сейчас подгорит... Иди, брейся.
Глеб потёр ладонью шершавый подбородок, почесал болезненную ранку на шее и пробурчал, как каждое утро:
— Отращу нафиг бороду.
Из детской сонно прошлёпал в туалет Димка, промычав, зевая, что-то похожее на "Доброе утро".
Полчаса спустя вся семья сидела за столом и с удовольствием поглощала любимое лакомство. У каждого имелась своя теория насчёт того, как правильно есть блины.
— Попробуйте с вареньем, варвары! — Ира чинно клала ложечку варенья на блин, слегка размазывала его посередине, загибала края блина с четырёх сторон и, держа получившийся "конвертик" двумя пальцами, откусывала маленькие кусочки, запивая горячим чаем.
— Шамые вкушные — трубошками, — с полным ртом заявил Глеб, сворачивая зараз три блина для следующей порции.
— А я люблю есть их по тигр-р-р-риному, — прорычал Димка и хищно впился белыми зубами в блин, который держал обеими руками.
— Не играй с едой, — пожурила его мама.
Сборы, как всегда, были хаотичными. Утренняя суета давно стала своего рода ритуалом.
— Где мои часы?
— Мама, я не могу найти учебник по математике!
— Кто видел, где моя сумочка? Нет, не эта, а бежевая с заклёпками...
Они толкались в тесной прихожей, надевая обувь. В общей возне Глеб успел чмокнуть Димку в макушку и хлопнуть жену по попе.
Смеясь и дурачась, они покинули квартиру и спустились на лифте на первый этаж. Выходом из дома был узкий красный шлюз. Димка выбежал первым, за ним последовала Ирина.
Глеб миновал последним. Сработала настройка, и память привычно скрыла воспоминания о семье и доме, о блинах и сборах, о том, что нужно отремонтировать капающий кран в ванной и поменять батарейки на телевизионном пульте.
Какой-то мальчишка, шаркая ногами, плёлся в направлении школы. Стройная незнакомка с бежевой сумочкой через плечо, стуча каблуками, шла в сторону метро.
На небе виднелись небольшие движущиеся точки. Возможно, птицы. Соответствующих воспоминаний не было, так что в любом случае — что-то неважное.
Подъехал служебный беспилотный автомобиль — чёрный фольксваген последней модели. В удобном салоне Глеб внимательно изучал электронную газету, поджидавшую его каждое утро на заднем сиденье машины.
Наверное, раньше он любил обсуждать новости с водителем, точно Глеб, конечно, не помнил. Во всяком случае имелась у него привычка комментировать прочитанное вслух.
Борис Долинго
серьёзные претензии к логике описанной картины мира
Набрано всё хорошо. Встретилась пара описок, но это мелочи (единственное, что есть некоторые неправильности в написании сочетаний прямой и косвенной речи –немного, но есть).
Есть серьёзные претензии к «логике» описанной картины мира. Вот такой интересный нюанс: а граждане могут позвонить друг другу? Нет, мысль о тотальном контроле через Систему Секторной Памяти (ССП) весьма интересная (хотя и не абсолютно оригинальная) – это хороший гротеск на намечающийся тотальный контроль в обществе. Но не вполне понятно – у этих граждан нет никаких гаджетов, что ли? Допустим, им отключают часть памяти в определённое время (чтобы на работе, например, не о домашних делах думали, а работали), но им и гаджеты перезагружают тоже? А иначе как объяснить, что у описанных граждан нет никаких контактов вне дома? В какой-то сервис Глеб позвонить может, а себе домой – нет? Вот если дома он – любящий отец и муж, то как они всё же решают домашние дела? Например, жена говорит: «Дорогой, нам надо купить что-то домой». Муж что ответит? «Куплю завтра». Но если он ничего не помнит о семье, выйдя из дома, то как решаются такие вопросы? Или у них некий коммунизм – им домой и продукты доставляют, и за них одежду и мебель покупают и т.д.? Так ведь нет – есть упоминание про «магазинные» бутерброды – значит, герой должен их покупать, и не на себя одного, а на семью (в данном случае, на сына). Как вот такие «бытовые» нюансы работают в этой системе? В общем, явно не до конца продумана вся «картинка» мира, в котором живут герои.
Да, как выясняется, эту систему организовали не люди, а какие-то пришельцы. Но, увы, то, как решена концовка рассказа (тема пришельцев в поданном контексте) лишает сюжет серьёзного наметившегося «сатирического» смысла, превращает его в некую «оперетту». Или же тогда нужно писать куда более объёмное произведение, для того, чтобы объяснить смысл такого захвата Земли пришельцами. Потому что в данном решении смысла производить захват нашей планеты методом ССП абсолютно не видно. Просто давайте на секунду представим себе пришельцев из глубокого космоса – да зачем им вводить какую-то систему секторальной памяти»? Они бы людей подчинили куда менее «витиеватым» способом! Ну или надо как-то объяснить необходимость для пришельцев именно такого способа, а тут этого нет ни на грамм. Да и вообще концовки в том виде, в каком она сделана, попросту нет, и рассказ тянет максимум на «зарисовку».
Чисто «фактологический» момент: Ещё кольнул глаз термин «постовой» («…у наших постовых приказ стрелять без предупреждения…»). «Постовыми» годах в 1950-1960х называли сотрудников милиции, дежуривших на определённых местах (на постах). Поэтому термин звучит анахронизмом – если только не рассматривать это так, что пришельцы применили такой термин по незнанию русского языка (но вряд ли пришельцы, сумевшие выборочно блокировать память землянам, плохо выучили земные языки J).
Мой совет: автору стоит подумать и сделать рассказ-антиутопию на совершено земное (без всяких пришельцев) общество тотального контроля. Но для этого придётся существенно поработать на «картиной мира» такого общества в части многих «бытовых» моментов, чтобы создать непротиворечивые сюжетные построения.