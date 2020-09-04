Странник Д.-Ваша боль – моя боль – 23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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— Сюрприз! — улыбнулась Ира вошедшему в кухню мужу.

Глеб втянул аромат свежеиспечённых блинчиков, приобнял жену за талию, отвёл в сторону прядь светлых длинных волос и чмокнул Ирку в шею, прямо под небольшим красноватым шрамиком.

— А ещё сюрпризы намечаются? — игриво прошептал он.

Ира довольно хихикнула, но отпихнула мужа локтем.

— Сейчас подгорит... Иди, брейся.

Глеб потёр ладонью шершавый подбородок, почесал болезненную ранку на шее и пробурчал, как каждое утро:

— Отращу нафиг бороду.

Из детской сонно прошлёпал в туалет Димка, промычав, зевая, что-то похожее на "Доброе утро".

Полчаса спустя вся семья сидела за столом и с удовольствием поглощала любимое лакомство. У каждого имелась своя теория насчёт того, как правильно есть блины.

— Попробуйте с вареньем, варвары! — Ира чинно клала ложечку варенья на блин, слегка размазывала его посередине, загибала края блина с четырёх сторон и, держа получившийся "конвертик" двумя пальцами, откусывала маленькие кусочки, запивая горячим чаем.

— Шамые вкушные — трубошками, — с полным ртом заявил Глеб, сворачивая зараз три блина для следующей порции.

— А я люблю есть их по тигр-р-р-риному, — прорычал Димка и хищно впился белыми зубами в блин, который держал обеими руками.

— Не играй с едой, — пожурила его мама.

Сборы, как всегда, были хаотичными. Утренняя суета давно стала своего рода ритуалом.

— Где мои часы?

— Мама, я не могу найти учебник по математике!

— Кто видел, где моя сумочка? Нет, не эта, а бежевая с заклёпками...

Они толкались в тесной прихожей, надевая обувь. В общей возне Глеб успел чмокнуть Димку в макушку и хлопнуть жену по попе.

Смеясь и дурачась, они покинули квартиру и спустились на лифте на первый этаж. Выходом из дома был узкий красный шлюз. Димка выбежал первым, за ним последовала Ирина.

Глеб миновал последним. Сработала настройка, и память привычно скрыла воспоминания о семье и доме, о блинах и сборах, о том, что нужно отремонтировать капающий кран в ванной и поменять батарейки на телевизионном пульте.

Какой-то мальчишка, шаркая ногами, плёлся в направлении школы. Стройная незнакомка с бежевой сумочкой через плечо, стуча каблуками, шла в сторону метро.

На небе виднелись небольшие движущиеся точки. Возможно, птицы. Соответствующих воспоминаний не было, так что в любом случае — что-то неважное.

Подъехал служебный беспилотный автомобиль — чёрный фольксваген последней модели. В удобном салоне Глеб внимательно изучал электронную газету, поджидавшую его каждое утро на заднем сиденье машины.

Наверное, раньше он любил обсуждать новости с водителем, точно Глеб, конечно, не помнил. Во всяком случае имелась у него привычка комментировать прочитанное вслух.



