Полещук А. – Кластер – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Заманский сидел у шефа в офисе и лениво наблюдал за мерным покачиванием своей ноги, заложенной на другую ногу. Ему нравился цвет новых штиблет, в которых он весь день щеголяет по институту и лаборатории – желто-мраморный с коричневыми вставками из кожи, чем-то напоминающий кофе со сливками. Засученные рукава опрятного распахнутого халата, обнажали по локоть жилистые руки с густой темной порослью.

Он по-домашнему развалился на анатомическом стуле, совершенно не заботясь, как это выглядит со стороны, даже в присутствии генерального он не сменил бы позы. Кадыкастый, с вытянутым лицом и подбородком, которым можно было копать ямы.

«Сейчас опять начнёт петь старую песню – у нас срочный заказ, времени в обрез, надо отработать в установленный срок, заказчик серьезный, не подведи и прочая дребедень. Ты у нас светлая голова, на тебя вся надежда…».

Бесшумно засверкал фотонный экран. Появилась объемная фигура человека.

«Наконец-то, собственной персоной его величество «генерал», - Заманский оторвался от новеньких штиблет.

- Заманский, вы уже здесь, я рад, - сказал генеральный директор Фомин, которого все сотрудники института кибернетики и искусственного разума за глаза прозвали «генералом».

- Да, секретарь сказала, что вас лично здесь не будет. Вот, сижу, жду…

- И правильно сделали. Рейс из Токио задерживают, будем говорить по связи, - сказал Фомин. – У нас появился новый заказчик. Дело весьма серьёзное и спешное. Вы и ваша лаборатория кибернетики справитесь, я знаю. Даже не отнекивайтесь Артур Михайлович, контракт уже подписан.

Заманский давно уже понял, работая с «генералом», что частицу «не» в большинстве разговоров с ним следует опускать – всё равно пропустит мимо ушей. Он, молча, проглотил горькие буквы и спросил:

- Куда пристроить текущий проект?

- Да хотя бы Василькову в отдел «Моделирования систем управления». Они всё равно там ни черта не делают, только чаи с утра до вечера гоняют. Приеду задам им взбучку, - распорядился Фомин.

- Над какой проблемой нам ломать наши светлые головы на этот раз? – осведомился Заманский с таким равнодушным видом, будто он эти проблемы каждый день щёлкает, как орехи, а уж эту и подавно одной левой раскусит.

- Обрисую вкратце, - начал директор. – Наш заказчик крупная корпорация по судостроительству космокораблей. Сейчас он строит корабль, которым не будет управлять привычный экипаж людей. Вернее люди будут, но здесь на земле. Заказчик рассудил так, зачем рисковать жизнями людей, напрасно подвергать их смертельным угрозам, таящимся в других мирах. К тому же, быстрому старению организма при гиперпрыжках нам пока нечего противопоставить. Им нужен экипаж людей, который бы на расстоянии управлял кораблем будучи, находясь на земле.



