Полещук А. – Кластер – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Заманский сидел у шефа в офисе и лениво наблюдал за мерным покачиванием своей ноги, заложенной на другую ногу. Ему нравился цвет новых штиблет, в которых он весь день щеголяет по институту и лаборатории – желто-мраморный с коричневыми вставками из кожи, чем-то напоминающий кофе со сливками. Засученные рукава опрятного распахнутого халата, обнажали по локоть жилистые руки с густой темной порослью.
Он по-домашнему развалился на анатомическом стуле, совершенно не заботясь, как это выглядит со стороны, даже в присутствии генерального он не сменил бы позы. Кадыкастый, с вытянутым лицом и подбородком, которым можно было копать ямы.
«Сейчас опять начнёт петь старую песню – у нас срочный заказ, времени в обрез, надо отработать в установленный срок, заказчик серьезный, не подведи и прочая дребедень. Ты у нас светлая голова, на тебя вся надежда…».
Бесшумно засверкал фотонный экран. Появилась объемная фигура человека.
«Наконец-то, собственной персоной его величество «генерал», - Заманский оторвался от новеньких штиблет.
- Заманский, вы уже здесь, я рад, - сказал генеральный директор Фомин, которого все сотрудники института кибернетики и искусственного разума за глаза прозвали «генералом».
- Да, секретарь сказала, что вас лично здесь не будет. Вот, сижу, жду…
- И правильно сделали. Рейс из Токио задерживают, будем говорить по связи, - сказал Фомин. – У нас появился новый заказчик. Дело весьма серьёзное и спешное. Вы и ваша лаборатория кибернетики справитесь, я знаю. Даже не отнекивайтесь Артур Михайлович, контракт уже подписан.
Заманский давно уже понял, работая с «генералом», что частицу «не» в большинстве разговоров с ним следует опускать – всё равно пропустит мимо ушей. Он, молча, проглотил горькие буквы и спросил:
- Куда пристроить текущий проект?
- Да хотя бы Василькову в отдел «Моделирования систем управления». Они всё равно там ни черта не делают, только чаи с утра до вечера гоняют. Приеду задам им взбучку, - распорядился Фомин.
- Над какой проблемой нам ломать наши светлые головы на этот раз? – осведомился Заманский с таким равнодушным видом, будто он эти проблемы каждый день щёлкает, как орехи, а уж эту и подавно одной левой раскусит.
- Обрисую вкратце, - начал директор. – Наш заказчик крупная корпорация по судостроительству космокораблей. Сейчас он строит корабль, которым не будет управлять привычный экипаж людей. Вернее люди будут, но здесь на земле. Заказчик рассудил так, зачем рисковать жизнями людей, напрасно подвергать их смертельным угрозам, таящимся в других мирах. К тому же, быстрому старению организма при гиперпрыжках нам пока нечего противопоставить. Им нужен экипаж людей, который бы на расстоянии управлял кораблем будучи, находясь на земле.
Борис Долинго
Автор владеет умением создавать интересные аллегории и метафоры
Не везде присутствует буква «ё» – это наводит на мысль, что автор, подчиняясь требованиям нашего журнала, вставлял «ё» вручную. А так обязательно многое пропустишь – лучше приучить себя писать эту реально существующую букву там, где она нужна.
Замечание о наборе тире и дефисов. Автор везде использует только дефисы в качестве тире и, к сожалению, часто просто не ставит даже их в нужных в тексте местах, а кое-где не ставит именно дефисы, там, где они нужны. Напоминаю, что знак тире (–) ставится между отдельными словами для передачи определённой интонации в предложениях, а также при расстановке пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Между словом и тире всегда стоит пробел. Дефис (-) ставится между сложносоставными словами, словами и частицами; он никогда не выделяется пробелами (например, «кто-то», «что-либо», «красно-белый» и т.д., и т.п.). Правильное использование данных знаков – элемент культуры набора текста.
Не везде стоят запятые в нужных местах, часто они элементарно пропущены.
Также автор часто не слишком точно применяет знаки пунктуации: вместо тире или двоеточия ставит банальную запятую, где однозначно того требует интонация – не ставит восклицательный знак, и т.п.
Имеет место проблема написания сочетаний прямой и косвенной речи (увы, проблема 99% авторов). Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний – явно пригодится.
Есть повторы слов – в частности, иногда попадаются избытки «был-была-было» подряд.
Есть и просто небольшие описки (например, слово «полстакана» пишется слитно).
Вообще текст явно не слишком хорошо вычитан, т.к. автор допускает явные стилистические провалы, например – «корпорация по судостроительству космокораблей» – это явная тавтология. Или что это за фраза – «…который бы на расстоянии управлял кораблем будучи, находясь на земле». «Будучи, находясь на Земле» – это похлеще чеховского «Проезжая мимо станции и глядя в окно, с меня слетела шляпа» получилось (да и слово «земля» тут явно должно с заглавной буквы быть написано).
При этом автор явно владеет умением создавать интересные аллегории и метафоры, например, прекрасная ведь фраза: «А перегнившая, забродившая земля застыла в гипсовых слепках отпечатков людских ног и протекторов машин».
Не понравился чисто технический момент: «Какова скорость потока нейронов?» – Как это у нейронов (клеток нервной системы человека) может иметься какая-то «скорость»?! Это же не нейтроны или протоны! Фраза выглядит, прошу прощения, наукоподобной дурью.
Тем не менее, рассказ любопытный – по зачатку своей сюжетной идеи. И, более того, в нём есть хорошие задатки действительно глубокого и где-то очень «драматического» произведения. Но, коли он по жанру относится явно к научной фантастике, то от автора требуется реалистично описывать создаваемую «картину мира». Тут речь о наличии так называемых калек, которых привлекают для формирования «кластера». Да, всё понятно с калеками – они необходимы для создания этого самого «кластера», но неужели на уровне развития цивилизации, когда запускают гиперпространственные звездолёты, нет возможности сделать калеке протезы?! Биоников, значит, делают, а потерянную руку, ногу или кожу компенсировать не могут? Налицо явная «логическая несуразность» из серии «автору так было надо» (то есть – своеобразный «бог из машины» или «рояль в кустах»).
Ну и сам момент про какие-то специфические «экстрасенсорные способности» искалеченных людей – тоже явная натяжка. Где хоть какие-то данные, что у калек могут появляться экстрасенсорные способности?! Такое не имеет места ныне – с чего бы стало проявляться в будущем? Тут явно требуется некая более убедительная гипотеза, чтобы перевести рассказ в ранг действительно качественной НФ.
Но самое главное даже не это: увы, автор не смог придумать полноценную концовку, и поэтому повествование повисает в воздухе, не заканчивается ничем. В общем, увы, нашему журналу не годится.
Конечно, потенциал у сюжета есть, и если автор как-то поработает с текстом, учитывая сделанные замечания, то я буду готов в будущем рассмотреть данный рассказ повторно.