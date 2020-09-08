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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 08.09.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Романов А. – Пионеры – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Всё было просто. Дождаться автобуса, войти, скомандовать: «Руки на спинки сидений!», выстрелить в потолок, если потребуется. Прижать робота-водителя - автобусы для детей здесь до сих пор были с водителями. Отправить сообщение с требованиями. И потом ездить какое-то время по улицам до тех пор, пока не поступит сообщение о том, что деньги собраны и вертолёт прибыл.

Виктор видел такое по «ящику» сто раз.

Джек не только видел, но и сам в таком участвовал. Правда, не здесь, в России, а там у себя, то ли в Аризоне, то ли в Оклахоме.

И там всё прошло «на ура».

Сопротивления не будет - во-первых, это дети (здесь в этом городе вообще, в основном, одни только дети, это даже не город, а скорее подобие лагеря, большая песочница, здесь только дети и роботы-воспитатели); во-вторых, дети тоже видели подобное сто раз и знают, что их в случае сопротивления ждёт.

Пятьдесят метров от магазина до автобуса они с Джеком преодолели за двадцать секунд. В масках, с ладонями на рукоятках спрятанных за пазухой пистолетов, дружно вбивая каблуки ботинок в белый от солнца асфальт, по-ковбойски звякая железом - на них никто не обратил внимания.

Вошли в автобус - Виктор первым, Джек следом.

- Никому не двигаться! - рявкнул Джек.

Приставил пистолет к голове водителя - тот хоть и был роботом, но смерти «боялся» не меньше человека.

- Руки на спинки сидений! - заорал Виктор.

- Ого! - сказал сидящий на переднем сидении пацан.

На вид ему было лет десять. Белые волосы, ровный пробор, голубые глаза; красный пионерский галстук.

Во взгляде его мелькнуло восхищение.

- Офигеть! - протянул его сосед - кудрявый, рыжеволосый, с пухлыми щеками, тоже в галстуке.

- Руки на спинки сидений! - повторил Виктор.

Сидевшие в салоне переглянулись.

- Кому сказал? - Виктор навёл пистолет на беловолосого.

Тот надул розовый шар жвачки.

Вдруг спросил:

- А он настоящий?

Потрогал  пистолет.

Чёрт возьми, Виктор тыкал ему стволом в лицо, он готов был выстрелить (он надеялся, что это отчётливо читается у него на лице), а этот мерзавец запросто трогал его пистолет!


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Романов А. – Пионеры – 19 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    08.09.2020 at 13:18 - Ответить

    пущу не в раздел НФ, а в раздел для юмористической фантастики

    Автора знаю давно, пишет он в целом грамотно. Однако на неоднократные замечания по поводу использования тире и дефисов никак не реагирует. Напоминаю, что знак тире (–) ставится между отдельными словами для передачи определённой интонации в предложениях, а также при расстановке пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Между словом и тире всегда стоит пробел. Дефис (-) ставится между сложносоставными словами, словами и частицами; он никогда не выделяется пробелами (например, «кто-то», «что-либо», «красно-белый» и т.д., и т.п.). Правильное использование данных знаков – элемент культуры набора текста.

    Имеет место проблема написания сочетаний прямой и косвенной речи (увы, проблема 99% авторов). Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний – явно пригодится (странно, что ещё не высылал – автор-то у нас не впервые).

    Ну и есть отдельные то ли ошибки, то ли просто описки – например, пропущенные запятые. Также я не вполне понял, почему вначале упоминается «магнум», потом – «наган», а потом – вообще «пистолет» (хотя и «магнум», и «наган» – это револьверы, разное оружие)?! Автор немного запутался, похоже.

    Но это – мелочь, легко исправляемая. А рассказ в целом хороший, я его принимаю. Вот только пущу не в раздел НФ, а в раздел для юмористической фантастики – ну ведь это же явно юмор.

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