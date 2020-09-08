Романов А. – Пионеры – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Всё было просто. Дождаться автобуса, войти, скомандовать: «Руки на спинки сидений!», выстрелить в потолок, если потребуется. Прижать робота-водителя - автобусы для детей здесь до сих пор были с водителями. Отправить сообщение с требованиями. И потом ездить какое-то время по улицам до тех пор, пока не поступит сообщение о том, что деньги собраны и вертолёт прибыл.

Виктор видел такое по «ящику» сто раз.

Джек не только видел, но и сам в таком участвовал. Правда, не здесь, в России, а там у себя, то ли в Аризоне, то ли в Оклахоме.

И там всё прошло «на ура».

Сопротивления не будет - во-первых, это дети (здесь в этом городе вообще, в основном, одни только дети, это даже не город, а скорее подобие лагеря, большая песочница, здесь только дети и роботы-воспитатели); во-вторых, дети тоже видели подобное сто раз и знают, что их в случае сопротивления ждёт.

Пятьдесят метров от магазина до автобуса они с Джеком преодолели за двадцать секунд. В масках, с ладонями на рукоятках спрятанных за пазухой пистолетов, дружно вбивая каблуки ботинок в белый от солнца асфальт, по-ковбойски звякая железом - на них никто не обратил внимания.

Вошли в автобус - Виктор первым, Джек следом.

- Никому не двигаться! - рявкнул Джек.

Приставил пистолет к голове водителя - тот хоть и был роботом, но смерти «боялся» не меньше человека.

- Руки на спинки сидений! - заорал Виктор.

- Ого! - сказал сидящий на переднем сидении пацан.

На вид ему было лет десять. Белые волосы, ровный пробор, голубые глаза; красный пионерский галстук.

Во взгляде его мелькнуло восхищение.

- Офигеть! - протянул его сосед - кудрявый, рыжеволосый, с пухлыми щеками, тоже в галстуке.

- Руки на спинки сидений! - повторил Виктор.

Сидевшие в салоне переглянулись.

- Кому сказал? - Виктор навёл пистолет на беловолосого.

Тот надул розовый шар жвачки.

Вдруг спросил:

- А он настоящий?

Потрогал пистолет.

Чёрт возьми, Виктор тыкал ему стволом в лицо, он готов был выстрелить (он надеялся, что это отчётливо читается у него на лице), а этот мерзавец запросто трогал его пистолет!



