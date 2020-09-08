Романов А. – Пионеры – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Всё было просто. Дождаться автобуса, войти, скомандовать: «Руки на спинки сидений!», выстрелить в потолок, если потребуется. Прижать робота-водителя - автобусы для детей здесь до сих пор были с водителями. Отправить сообщение с требованиями. И потом ездить какое-то время по улицам до тех пор, пока не поступит сообщение о том, что деньги собраны и вертолёт прибыл.
Виктор видел такое по «ящику» сто раз.
Джек не только видел, но и сам в таком участвовал. Правда, не здесь, в России, а там у себя, то ли в Аризоне, то ли в Оклахоме.
И там всё прошло «на ура».
Сопротивления не будет - во-первых, это дети (здесь в этом городе вообще, в основном, одни только дети, это даже не город, а скорее подобие лагеря, большая песочница, здесь только дети и роботы-воспитатели); во-вторых, дети тоже видели подобное сто раз и знают, что их в случае сопротивления ждёт.
Пятьдесят метров от магазина до автобуса они с Джеком преодолели за двадцать секунд. В масках, с ладонями на рукоятках спрятанных за пазухой пистолетов, дружно вбивая каблуки ботинок в белый от солнца асфальт, по-ковбойски звякая железом - на них никто не обратил внимания.
Вошли в автобус - Виктор первым, Джек следом.
- Никому не двигаться! - рявкнул Джек.
Приставил пистолет к голове водителя - тот хоть и был роботом, но смерти «боялся» не меньше человека.
- Руки на спинки сидений! - заорал Виктор.
- Ого! - сказал сидящий на переднем сидении пацан.
На вид ему было лет десять. Белые волосы, ровный пробор, голубые глаза; красный пионерский галстук.
Во взгляде его мелькнуло восхищение.
- Офигеть! - протянул его сосед - кудрявый, рыжеволосый, с пухлыми щеками, тоже в галстуке.
- Руки на спинки сидений! - повторил Виктор.
Сидевшие в салоне переглянулись.
- Кому сказал? - Виктор навёл пистолет на беловолосого.
Тот надул розовый шар жвачки.
Вдруг спросил:
- А он настоящий?
Потрогал пистолет.
Чёрт возьми, Виктор тыкал ему стволом в лицо, он готов был выстрелить (он надеялся, что это отчётливо читается у него на лице), а этот мерзавец запросто трогал его пистолет!
Борис Долинго
пущу не в раздел НФ, а в раздел для юмористической фантастики
Автора знаю давно, пишет он в целом грамотно. Однако на неоднократные замечания по поводу использования тире и дефисов никак не реагирует. Напоминаю, что знак тире (–) ставится между отдельными словами для передачи определённой интонации в предложениях, а также при расстановке пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Между словом и тире всегда стоит пробел. Дефис (-) ставится между сложносоставными словами, словами и частицами; он никогда не выделяется пробелами (например, «кто-то», «что-либо», «красно-белый» и т.д., и т.п.). Правильное использование данных знаков – элемент культуры набора текста.
Имеет место проблема написания сочетаний прямой и косвенной речи (увы, проблема 99% авторов). Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний – явно пригодится (странно, что ещё не высылал – автор-то у нас не впервые).
Ну и есть отдельные то ли ошибки, то ли просто описки – например, пропущенные запятые. Также я не вполне понял, почему вначале упоминается «магнум», потом – «наган», а потом – вообще «пистолет» (хотя и «магнум», и «наган» – это револьверы, разное оружие)?! Автор немного запутался, похоже.
Но это – мелочь, легко исправляемая. А рассказ в целом хороший, я его принимаю. Вот только пущу не в раздел НФ, а в раздел для юмористической фантастики – ну ведь это же явно юмор.