Дериземля Е. – Ведьмин дом – 63

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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- Я тебе точно говорю, ведьма она, - сказал Федька своей младшей сестре и поудобнее устроился возле окна. Именно здесь он соорудил наблюдательный пункт и даже печеньем запасся, чтобы не отвлекаться от важного занятия и ничего не пропустить. Вот и смотрел пострелёнок во все глаза, наблюдал, что в соседнем дворе происходит.
- Федя, ну с чего ты взял, что бабка Наталья - ведьма? - недоверчиво спросила Оксанка, по правде сказать девочке нравилась их новая соседка. Вот недавно баба Наташа её яблоками угостила, сладкими такими. Ну да, конечно, странная она немного, вроде хромает на одну ногу, на палочку опирается, а вот недавно к ним в сельский магазин гречку дешёвую завезли, так она впереди всех бежала и про храмоту позабыла. Но ведь это совсем не значит, что бабка - колдунья.
- Федь, я больше поверю в то, что тётя Марина ведьма. Вот кого точно ведьмой назвать не грех. Уж больно злая она, ругается на всех, да бранными словами окружающих обзывает, - Оксана наморщила маленький конопатый носик, видать вспомнила, как тётя Марина её недавно злыдней при всех назвала. Обидно было, хоть плачь, да и за что? Подумаешь, немного воды возле её двора пролила, ну не специально же. И чего на людей из-за всякой ерунды кидаться?
- Глупая ты, Оксанка. Ну какая из тётки Марины ведьма? Не похожа, - со знанием дела заявил Федор, - а злая она от того, что муж от неё ушёл, вот тётка и бросается на людей, как цепная собака. А баба Наталья - колдунья, самая что ни на есть взаправдошняя, - Федька громко шморгнул носом и важно продолжил. - Вот давеча я видал как в хлев она к нам заходила с ведром. Я следом за ней. Ну, думаю, молоко наше воровать пошла. Захожу, значит, в хлев, а там...- мальчуган замолчал.
- Ну, что там? - нетерпеливо перебила затянувшееся молчание Оксана.
- А там никого, - Федя деловито поднял указательный палец, - окромя чёрной кошки. - Смотрю, а кошка эта возле нашей кормилицы Зорьки крутится, лапой вымя трогает. Ну я взял палку да в эту тварь мохнатую запустил, лапу ей перебил, - с гордостья сказал Федька.
- И что? - Оксанка подошла поближе к брату и с интересом выглянула в окошко. Любопытно же, за чем там Федор уже битый час наблюдает. Но ничего интересного за окном не происходило: соседский петух гонялся за курицей, гуси мирно щипали травку, большая чёрная кошка развалилась на солнышке и жмурила огромные зелёные глазищи. "Уж не про эту ли кошку Федька только что толковал?"
Борис Долинго
суть ясна: шаблонная декларация торжества добра
Сразу – замечания по набору текста. Во-первых, в художественных текстах обязательно должны быть красные строки: это позволяет структурировать текст и делать чётко различимым начало каждого абзаца. Решать вопрос выделения абзацев с помощью увеличенных интервалов между ними – это не в традиции русского литературного язык; всё-таки художественный текст – это не информационный текст на неком сайте в Сети.
Далее замечание о наборе тире и дефисов. Автор везде использует только дефисы в качестве тире и, к сожалению, часто просто не ставит даже их в нужных в тексте местах, а кое-где не ставит именно дефисы, там, где они нужны. Напоминаю, что знак тире (–) ставится между отдельными словами для передачи определённой интонации в предложениях, а также при расстановке пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Между словом и тире всегда стоит пробел. Дефис (-) ставится между сложносоставными словами, словами и частицами; он никогда не выделяется пробелами (например, «кто-то», «что-либо», «красно-белый» и т.д., и т.п.). Правильное использование данных знаков – элемент культуры набора текста.
Сразу бросилось в глаза, что автор, как и 99% других не знает точных правил написания сочетаний прямой и косвенной речи. Пояснять на конкретных примерах из текста не буду – но если автор мне напомнит, вышлю нашу методичку по данной теме. Пригодится однозначно.
В тексте многовато описок или ошибок, есть слова, не существующие в русском языке, например – «триумфовал» или «засердился», но которые рассматривать по контексту как некие «неологизмы» никак нельзя.
Теперь о главном – о сюжете. Деревенский мальчик подозревает соседскую бабку в том, что та – ведьма. Сначала довольно длинно и затянуто описаны его косвенные наблюдения, затем ГГ предпринимает попытку найти реальные «улики» и готовится забраться в бабкин дом. Далее следуют долгие и, увы, не слишком оригинальные описания интерьера ведьминого дома, а ещё далее – такие же долгие и весьма стандартные для сказок описания козней ведьмы и Федькиных злоключений, которые заканчиваются банальным криком петуха и народом, пришедшим к дому ведьмы выручать Федьку. К тому же, вдруг ни с того, ни с сего все золотые монеты, в которые ведьма превращала людей, снова обратились в людей. С чего это случилось – не понятно, но суть ясна: шаблонная декларация торжества добра.
Текст неимоверно затянут (слов много – смысла мало), и очень уж слабенькая и неоригинальная тут сюжетная идея сама по себе. Да и над стилистикой изложения вообще автору стоит ещё много работать