Дериземля Е. – Ведьмин дом – 63

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- Я тебе точно говорю, ведьма она, - сказал Федька своей младшей сестре и поудобнее устроился возле окна. Именно здесь он соорудил наблюдательный пункт и даже печеньем запасся, чтобы не отвлекаться от важного занятия и ничего не пропустить. Вот и смотрел пострелёнок во все глаза, наблюдал, что в соседнем дворе происходит.

- Федя, ну с чего ты взял, что бабка Наталья - ведьма? - недоверчиво спросила Оксанка, по правде сказать девочке нравилась их новая соседка. Вот недавно баба Наташа её яблоками угостила, сладкими такими. Ну да, конечно, странная она немного, вроде хромает на одну ногу, на палочку опирается, а вот недавно к ним в сельский магазин гречку дешёвую завезли, так она впереди всех бежала и про храмоту позабыла. Но ведь это совсем не значит, что бабка - колдунья.

- Федь, я больше поверю в то, что тётя Марина ведьма. Вот кого точно ведьмой назвать не грех. Уж больно злая она, ругается на всех, да бранными словами окружающих обзывает, - Оксана наморщила маленький конопатый носик, видать вспомнила, как тётя Марина её недавно злыдней при всех назвала. Обидно было, хоть плачь, да и за что? Подумаешь, немного воды возле её двора пролила, ну не специально же. И чего на людей из-за всякой ерунды кидаться?

- Глупая ты, Оксанка. Ну какая из тётки Марины ведьма? Не похожа, - со знанием дела заявил Федор, - а злая она от того, что муж от неё ушёл, вот тётка и бросается на людей, как цепная собака. А баба Наталья - колдунья, самая что ни на есть взаправдошняя, - Федька громко шморгнул носом и важно продолжил. - Вот давеча я видал как в хлев она к нам заходила с ведром. Я следом за ней. Ну, думаю, молоко наше воровать пошла. Захожу, значит, в хлев, а там...- мальчуган замолчал.

- Ну, что там? - нетерпеливо перебила затянувшееся молчание Оксана.

- А там никого, - Федя деловито поднял указательный палец, - окромя чёрной кошки. - Смотрю, а кошка эта возле нашей кормилицы Зорьки крутится, лапой вымя трогает. Ну я взял палку да в эту тварь мохнатую запустил, лапу ей перебил, - с гордостья сказал Федька.

- И что? - Оксанка подошла поближе к брату и с интересом выглянула в окошко. Любопытно же, за чем там Федор уже битый час наблюдает. Но ничего интересного за окном не происходило: соседский петух гонялся за курицей, гуси мирно щипали травку, большая чёрная кошка развалилась на солнышке и жмурила огромные зелёные глазищи. "Уж не про эту ли кошку Федька только что толковал?"



