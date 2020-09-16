Панограф А. – Жизнеборцы – 90

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Год N+8. Осень

Серж быстро идёт по улице. Высокий воротник чёрного пальто поднят. Руки глубоко в карманах. Шляпа надвинута на лоб. В пасмурный ветреный день такой наряд не вызывает ни у кого подозрения. Зато камеры, понатыканные через каждые сто метров, не смогут произвести автоматическую идентификацию личности. Только узкая полоска глаз видна. Так можно обходиться без грима. Контактные линзы, и всё.

Кажется, что он углубился в свои мысли и торопливо шагает, не замечая ничего вокруг. На самом деле Серж внимательно следит за всеми, кто в радиусе видимости.

Впереди идёт парочка, взявшись за руки. Он - высокий, худой, сутулится. Длинные волосы грязно-пепельного цвета собраны в пучок и перетянуты резинкой. Она - небольшого роста, даже ссутулившемуся спутнику едва достаёт макушкой до плеча. Волосы, окрашенные в яркий неестественно белый цвет, на одной половине головы подстрижены почти под ноль, на второй - свисают неровными прядями. Парень достаёт из кармана короткой курточки телефон, читает сообщение на экране и победоносно вскидывает руку вверх.

Девушка, чувствуется, слегка раздосадована и немного отстраняется от него. Парень распрямляется, распускается весь и крепко обнимает нелепыми руками-граблями свою спутницу, забыв ссутулится, и поэтому прижимает к своей груди где-то между последним и предпоследним рёбрами её, оказавшийся в профиль курносым, нос.

После объятий, крепких и искренних с его стороны и прохладных с её, они озираются, видят впереди, метрах в пятидесяти, дверь с надписью «Приват» и устремляются к ней.

На другой стороне улицы вдруг раздаётся выстрел и молодой мужчина, сидящий на скамеечке на остановке авто-автобуса, нелепо запрокидывает голову назад. К нему подходят несколько прохожих, оказавшихся поблизости. Улица широкая, поэтому Сержу не слышно, что там говорят. Впрочем, он и так знает, что они могут сказать. К остановке подходит авто-автобус, на какое-то время скрывая из видимости скамейку. Когда он отъезжает, с трупом мужчины остаются двое ожидать автокатафалк, остальные уезжают.

Серж непроизвольно обращает внимание на привычный слоган, размещённый на остановке:

«НЕ В ТОМ ДЕЛО - КАКОЕ У ТЕБЯ ТЕЛО

ВАЖНО, ЧТОБЫ ДУША БЫЛА ХОРОША»

Серж переводит взгляд на парочку. Они уже дошли до «Привата». Парень, порывшись в кармане, извлекает купюру и засовывает её в прорезь автомата на двери. Автомат, пощёлкав и пошелестев купюрой, разблокирует замок.



