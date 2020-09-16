Панограф А. – Жизнеборцы – 90

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Год N+8. Осень
Серж быстро идёт по улице. Высокий воротник чёрного пальто поднят. Руки глубоко в карманах. Шляпа надвинута на лоб. В пасмурный ветреный день такой наряд не вызывает ни у кого подозрения. Зато камеры, понатыканные через каждые сто метров, не смогут произвести автоматическую идентификацию личности. Только узкая полоска глаз видна. Так можно обходиться без грима. Контактные линзы, и всё.
Кажется, что он углубился в свои мысли и торопливо шагает, не замечая ничего вокруг. На самом деле Серж внимательно следит за всеми, кто в радиусе видимости.
Впереди идёт парочка, взявшись за руки. Он - высокий, худой, сутулится. Длинные волосы грязно-пепельного цвета собраны в пучок и перетянуты резинкой. Она - небольшого роста, даже ссутулившемуся спутнику едва достаёт макушкой до плеча. Волосы, окрашенные в яркий неестественно белый цвет, на одной половине головы подстрижены почти под ноль, на второй - свисают неровными прядями. Парень достаёт из кармана короткой курточки телефон, читает сообщение на экране и победоносно вскидывает руку вверх.
Девушка, чувствуется, слегка раздосадована и немного отстраняется от него. Парень распрямляется, распускается весь и крепко обнимает нелепыми руками-граблями свою спутницу, забыв ссутулится, и поэтому прижимает к своей груди где-то между последним и предпоследним рёбрами её, оказавшийся в профиль курносым, нос.
После объятий, крепких и искренних с его стороны и прохладных с её, они озираются, видят впереди, метрах в пятидесяти, дверь с надписью «Приват» и устремляются к ней.
На другой стороне улицы вдруг раздаётся выстрел и молодой мужчина, сидящий на скамеечке на остановке авто-автобуса, нелепо запрокидывает голову назад. К нему подходят несколько прохожих, оказавшихся поблизости. Улица широкая, поэтому Сержу не слышно, что там говорят. Впрочем, он и так знает, что они могут сказать. К остановке подходит авто-автобус, на какое-то время скрывая из видимости скамейку. Когда он отъезжает, с трупом мужчины остаются двое ожидать автокатафалк, остальные уезжают.
Серж непроизвольно обращает внимание на привычный слоган, размещённый на остановке:
«НЕ В ТОМ ДЕЛО - КАКОЕ У ТЕБЯ ТЕЛО
ВАЖНО, ЧТОБЫ ДУША БЫЛА ХОРОША»
Серж переводит взгляд на парочку. Они уже дошли до «Привата». Парень, порывшись в кармане, извлекает купюру и засовывает её в прорезь автомата на двери. Автомат, пощёлкав и пошелестев купюрой, разблокирует замок.
Борис Долинго
в плане сюжетной идеи текст очень интересный – идея очень актуальная,
Набран текст правильно – даже сочетания прямой и косвенной речи (в тех сочетаниях, которые использует автор) написано всё верно – во всяком случае я не заметил погрешностей, и по этим показателям нареканий нет. Единственная, пожалуй, претензия – использование дефисов вместо тире везде, где должно стоять тире (а это два разные знака, они не эквивалентны один другому, и употребляются в разных случаях). Это не «преступление», конечно, но определённый показатель культуры набора текста. Есть ещё некоторые ошибки в применении запятых – местами они стоят в совершенно ненужных местах, а там, где нужно, запятых нет. Но это тоже не катастрофа. Есть отдельные описки, а, возможно, и ошибки, но их немного.
А в плане сюжетной идеи текст очень интересный – идея очень актуальная, и заключается она в том, что массовое сознание задавило индивидуальное, и из-за этого дальнейшее развитие человечества зашло в тупик. Нечасто пока авторы поднимают этот вопрос в ракурсе, когда он является основой сюжета. В данном случае автор попытался это сделать, и в этом смысле он – молодец.
Другое дело, на мой взгляд, что реализация оказалась не самой хорошей по многим причинам. Прежде всего, это относится к стилистике – текст написан в целом не очень хорошо. Например, описания того, как персонаж «ударом левой ноги в повороте» «откинул на землю» кого-то там. Прежде всего, подробные описания драк (с уточнениями какой ногой в повороте или в перевороте) – давно уже воспринимаются как моветон, если они длиннее одной строчки (а тут даже довольно большой абзац!), тем более, когда ещё и не слишком хороши описания (например, «откинул на землю» – ну, ей богу, это звучит как-то не по-русски). Все эти подробности делают описания элементарно тяжеловесными и похожими на какие-то пособия по боевым искусствам (к тому же, не всегда хорошие пособия)
Кроме этого, автор часто допускает стилистически угловатые фразы, например – вот в таких фразах типа «когда он проходил мимо входной двери в магазин» (здесь уточнение, что дверь в магазин – «входная» делать фразу весьма тавтологичной, т.к. в магазинах в подавляющем большинстве нет каких-то специальных «входных» и «выходных» дверей. Или фраза «…опираясь локтями в крышу своего невысокого автомобиля»: дело в том, что опираются «обо что-то» (или «о что-то»), а предлог «в» отношении тех же локтей применяется со словом «упираться»).
Также автор не очень хорошо использует знаки пунктуации, например, фразу «а тут больше половины тройки» без знака тире перед словом «тройки» не сразу понимаешь (в том смысле – о чём тут речь).
Ну и вообще – даже там, где нет каких-то стилистических погрешностей (таковых совсем уж явных не так и много), но в целом в тексте слишком много каких-то слишком уж «угловатых» описаний разнообразных сцен (как, например, описанные выше драки), и сам текст от чтения большого удовольствия не доставляет, прошу прощения.
И, наконец, идея-то очень интересная, но автору не удалась её реализация именно в плане «логики» многих элементов рисуемой «картины мира» (КМ), на мой взгляд. КМ должна убеждать читателя в своей реалистичности (и для произведений в жанре «фантастика» это особенно важно), а тут должной убедительности нет. Прежде всего, внушает сомнение описанное общество в целом: там упоминается мировое правительство как установившийся факт, а жизнь технологически описана абсолютно современная. Но если говорить о реалистичности, этот процесс (воцарение мирового правительства) – дело весьма отдалённого будущего, и рисовать это на фоне совершенно современной жизни можно разве что в юмористических произведениях (в которых возможны серьёзные искажения логики ради усиления каких-то гротескных моментов).
Во-вторых, то, как описано продвижение самоубийств в массовом сознании и, главное, – результат такого продвижения, никак не убеждают в возможности подобного в массовом и безропотном масштабе. Фактически, автор это декларирует совершенно голословно (в этом плане это сгодилось бы именно для сатирико-юмористического произведения, но не для «серьёзного»). Дело в том, что один из самых сильных инстинктов живого существа – инстинкт самосохранения, и массовое сознание вряд ли в каком-то обозримом будущем настолько сможет задавить этот инстинкт, чтобы на самоубийства шли массово. Поэтому – ну не верится никак!
Да, автор ввёл момент, который вроде бы должен объяснять серьёзное подавление инстинкта самосохранения – это заявление о изобретении некого Дорогина и возможности переписать личность человека в иное тело. Слова об этом изобретении-то есть в тексте, но нет НИ ОДНОГО описанного факта, что кого-то переписали в новое тело. Да, опять же есть «отмазка»: люди, якобы, просят переписать их – т.е., как бы воскресить в новом теле – через некое количество лет (т.е., в будущем). Да, наверняка определённое количество таких людей имелось бы, но ведь, как пишет автор, реклама записи души во многом была построена на желании ВСЕЛЕНИЯ В НОВОЕ, БОЛЕЕ КРАСИВОЕ ТЕЛО. И вот этот аргумент был бы главным в востребованности самоубийств для перезаписи души, и такие случаи превалировали бы в массе своей. А никак не возможность «воскреснуть» в будущем.
Да, если бы людям демонстрировали бы вселения в новые тела – можно было бы поверить в такое сюжетное построение. Но автор ни разу не показа этого в тексте и, самое главное, даже в концовке даёт понять, что все «душегубки» Дорогина обман. Поэтому поверить в общество, где люди шли бы на самоубийства не имея доказательств своего воскрешения, никак невозможно.
Можно сказать ещё о многих нелогичностиях, допущенных автором при конструировании своего сюжета, но, думаю, то, что уже сказано, вполне достаточно для обоснования того, что данная повесть нашему журналу не подойдёт.
Возможно, автор сумеет довести текст своего произведедния до достаточно высокого качества, – но работы тут очень много: надо поработать и над стилистикой, и над «логикой» многих сюжетных построений.