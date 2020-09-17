Тюлин Д. – Брак – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Карл! – хохотала Луиза, паря в невесомости над монитором. – Смотри, какие смешные!

Карл ткнул кнопку на животе, зажужжал пропеллером, подлетел к подруге и пристроился рядышком.

В голографической глубине экрана дети играли в снежки. Бесформенный белый ком сбил с головы мальчика мохнатую шапку, и камера наехала на весёлое раскрасневшееся лицо. Одурело блуждая озорными карими глазёнками и гримасничая, малец энергично растирал лоб.

Луиза нащупала пальцами ладонь Карла.

– Жаль, нам так нельзя! – ядовито каркнула она.

– Переключи канал! – капризно потребовал Карл.

Луиза поплыла к оранжево-красной клавиатуре. Солнце в иллюминаторе над её макушкой уже позолотило короной чёрный шар Земли.

Прикосновение к сенсорной клавише, и вместо русской зимы развернулась лазурь тихоокеанского побережья. Транслировались гонки на водных лыжах.

– Очень обидно! – вредно выпалила Луиза.

Карл всё понимал и молчал.

– Мы так не можем! – настаивала она.

Карл набрал в грудь воздуха.

– Ты назло мне это сказала?

– Мне больно!

Но Карл уже взял себя в руки. Он метнулся к девушке, ухватил за запястье, перевернул лицом к себе, прижал к груди.

Мягкая обивка внутри круглой капсулы флуоресцирует жёлто-оранжевым. Шестнадцать часов – до стыковки шаттла с космической станцией.

***

У Луизы – длинные ресницы и большущие зелёные глаза. Змейки морских волн закручиваются в водовороты, увлекающие в бережённые магическими кольцами из рыжих мелей глубоководные впадины зрачков. В её взоре – вечная тоска по человечеству. Курносая, со светлыми веснушками и разбухшими, налитыми клубничным соком, губами. Пшеничные волосы с секущимися концами обрезаны чуть ниже ушей.

У Карла очи – шоколадные, в них – та же печаль. Нос с горбинкой, чувственные губы и румяные щёки, на которых не растёт щетина. Смоляные кудри. Доброе приветливое лицо.

Красивы и молоды Карл и Луиза, но руки да ноги – короче, чем у нормальных людей. Потому что Карл и Луиза – трансгенные люди четвёртого поколения. Их кожа характеризуется повышенной плотностью сальных и потовых желез. Модификация произведена специально для обслуживания космических станций в условиях невесомости. Куцые конечности – компактная адаптация к тесным коридорам внеземной обители.



