Тюлин Д. – Брак – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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– Карл! – хохотала Луиза, паря в невесомости над монитором. – Смотри, какие смешные!
Карл ткнул кнопку на животе, зажужжал пропеллером, подлетел к подруге и пристроился рядышком.
В голографической глубине экрана дети играли в снежки. Бесформенный белый ком сбил с головы мальчика мохнатую шапку, и камера наехала на весёлое раскрасневшееся лицо. Одурело блуждая озорными карими глазёнками и гримасничая, малец энергично растирал лоб.
Луиза нащупала пальцами ладонь Карла.
– Жаль, нам так нельзя! – ядовито каркнула она.
– Переключи канал! – капризно потребовал Карл.
Луиза поплыла к оранжево-красной клавиатуре. Солнце в иллюминаторе над её макушкой уже позолотило короной чёрный шар Земли.
Прикосновение к сенсорной клавише, и вместо русской зимы развернулась лазурь тихоокеанского побережья. Транслировались гонки на водных лыжах.
– Очень обидно! – вредно выпалила Луиза.
Карл всё понимал и молчал.
– Мы так не можем! – настаивала она.
Карл набрал в грудь воздуха.
– Ты назло мне это сказала?
– Мне больно!
Но Карл уже взял себя в руки. Он метнулся к девушке, ухватил за запястье, перевернул лицом к себе, прижал к груди.
Мягкая обивка внутри круглой капсулы флуоресцирует жёлто-оранжевым. Шестнадцать часов – до стыковки шаттла с космической станцией.
***
У Луизы – длинные ресницы и большущие зелёные глаза. Змейки морских волн закручиваются в водовороты, увлекающие в бережённые магическими кольцами из рыжих мелей глубоководные впадины зрачков. В её взоре – вечная тоска по человечеству. Курносая, со светлыми веснушками и разбухшими, налитыми клубничным соком, губами. Пшеничные волосы с секущимися концами обрезаны чуть ниже ушей.
У Карла очи – шоколадные, в них – та же печаль. Нос с горбинкой, чувственные губы и румяные щёки, на которых не растёт щетина. Смоляные кудри. Доброе приветливое лицо.
Красивы и молоды Карл и Луиза, но руки да ноги – короче, чем у нормальных людей. Потому что Карл и Луиза – трансгенные люди четвёртого поколения. Их кожа характеризуется повышенной плотностью сальных и потовых желез. Модификация произведена специально для обслуживания космических станций в условиях невесомости. Куцые конечности – компактная адаптация к тесным коридорам внеземной обители.
Борис Долинго
серьёзная социальная и драматическая тема – судьбы генномодицифированных людей
По набору текста замечаний нет. В целом всё грамотно – попалась всего одна опечатка, и даже сочетания прямой и косвенной речи набраны правильно (интересно, автор читал нашу методичку или нет?) Хотя вариантов таких сочетаний в тексте немного, поэтому судить в целом о данном «параметре» сложно.
Серьёзное замечание в плане стилистики – в тексте написано:
«…– Ты назло мне это сказала?
– Мне больно!
Но Карл уже взял себя в руки. Он метнулся к девушке, ухватил за запястье, перевернул лицом к себе, прижал к груди…» – Мне кажется, что автор что-то исправлял и перепутал строчки, т.к. как мог Карл сделать её больно, если он только ПОСЛЕ крика девушки к ней метнулся и ухватил за запястья?! Автор явна перепутал последовательность описаний.
Затем чисто «научный» момент – вот такая фраза, сказанная землянкой Дрианой:
«…– Совет предлагает лететь вам с миссией к созвездию Малого Пса!..» – Увы, тут автор написал ахинею, прошу прощения, которую часто выдают люди, не знающие или просто не задумывающиеся над тем, что же такое созвездия. Полететь с миссией к созвездию Малого Пса (как и к любому иному созвездию) невозможно, т.к. созвездия не скопление звёзд, расположенных рядом друг с другом. На самом деле расстояния между звёздами в созвездиях огромное и, соответственно, расстояние от Земли до звёзд любого созвездия очень разные. В том же Малом Псе только две звезды находятся от Земли на сравнительно небольшом расстоянии (11 и 12 световых лет), а все остальные на расстояниях от сотни и более световых лет. В общем, за фразу о «миссии к созвездию» автору должно быть стыдно – особенно с учётом того, что он позиционировал своё произведение как «научная фантастика».
В целом в тексте есть серьёзная социальная и драматическая тема – судьбы генномодицифированных людей, которые гипотетически могут быть созданы. Тема очень серьёзная, а во многом она требует большего объёма текста для раскрытия. Автор попытался решить эту задачу в виде небольшого рассказа. На мой взгляд, получилось очень рвано, куце, и сюжета как такового практически нет – маленькая зарисовка, и, несмотря на явное умение автора применять красивые метафоры и аллегории (т.е., присутствует умение писать весьма ярко), всё же в целом с учётом «ёмкости» темы получилось слишком схематично, некая «зарисовка».
Не хватает какой-то «сюжетной жизни», убедительных элементов описываемой «картины мира» (КМ), словно это пока набросок, а не полноценное произведение, рисующее убедительную жизнь этого будущего. Например, возник вопрос чисто «технического» характера: если земляне освоили телепортацию, и уже (судя по словам Дриады) не раз бывали на планете Лейтана би, куда посылают Карла и Луизу, то зачем снова лететь долгие годы на звездолёте?! Ведь можно было давно установить телепортационную связь. Это и ещё кое-какие подобные «технические» мелочи не создают убедительной КМ, а это всегда большой «минус» для произведения