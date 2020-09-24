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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 24.09.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Кречетов В. – Барабашка – 5

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В моей квартире живёт  барабашка.  Один раз  я даже  увидел размытый образ молодой, высокой, стройной женщины. Она проявилась  на одну секунду и исчезла. Я часто  чувствую  её присутствие. Иногда её не слышно: то ли спит, то ли своими делами занимается. По утрам я ухожу на работу, а барабашка остаётся дома. Конечно, ей скучно одной, поэтому иной раз она тоже со  мной «идёт»  на работу, а там, развлечения ради, начинает  подшучивать  над  людьми. Однажды в середине рабочего дня наш  сотрудник Николай, сидящий в другом конце офиса, вдруг  стал  озадаченно  перебирать  бумаги на столе.

− Влад, тут лежала резиновая деталь, которую я сверял  с чертежом, а потом она исчезла. Это ты её взял?

− Да я к твоему столу даже не подходил. Может  быть,  ты смахнул  её случайно рукой?

− Ты что  такое говоришь? Она же тяжёлая и большая.

− Резиновая, тяжёлая, большая – эту  твою деталь ты случайно не в магазине «Розовый кролик» купил?

 − Да ну тебя.

Николай обошёл  вокруг стола, порылся в ящиках. Он начинал  злиться. Тут  только  до  меня дошло – это же моя барабашка шутит! Но  не мог же я признаться в этом Николаю. За такие шутки можно  и с работы вылететь. Сослуживцы могут  подумать, что  мои сюрреалистические сны, выйдя из  подсознания, проявляются в реальной жизни через  эротоманию в виде образа красивой женщины-барабашки, которая, как мне кажется, в меня влюблена. А такие их выводы  могут  привести к тому, что  меня мои же сотоварищи сдадут  в психиатрическую  больницу. Я люблю  брать  больничные листы по  всякому поводу, и без  повода тоже люблю, но  по  такому больничному отдыхать никак не входило  в мои планы.

− Николя, в нашей комнате завелась барабашка. Возьми блюдце, положи в него конфеты, поставь  на пол и скажи три раза такие слова: «Домовой, домовой, поиграл и мне отдай». Только  при этом не злись  на неё. Произнесёшь эти слова, домовушка тебе отдаст  твою деталь.

− Влад, мне не до  шуток. За потерю  образца начальник меня взгреет. Мы можем лишиться договора на большую  сумму.

− А я и не шучу. Возьми мои конфеты и печенье.

Николай продолжил поиски, нервно бурча себе под  нос. Я отвернулся от него и занялся своим делом. Через  некоторое время он подошёл:


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    24.09.2020 at 13:03 - Ответить

    Рассказ симпатичный, лёгкий, вполне остроумный

    Написано грамотно, но всё же пара замечаний по стилистике есть (а для рассказа всего  на 5 тыс. зн. это уже немало). Во-первых, чуть покоробила фраза «Я часто чувствую её присутствие». Дело в том, что обороты типа «часто чувствую» выглядят неуместной ритмизацией прозаической речи, что без специального авторского умысла есть плохо. Почему бы тут не сказать так: «Я часто ощущаю…» или «Я постоянно ощущаю…»?

    Затем попалось вот такое место: «…Но не мог же я признаться в этом Николаю. За такие шутки можно и с работы вылететь. Сослуживцы могут подумать…». Три раза подряд «мог-можно-могут», да и ещё через пару слов снова «могут» – это излишние повторы однокоренных слов, что не красит текст. Русский язык вполне позволяет использовать синонимы или речевые обороты, чтобы не допускать таких повторов (если автор не возражает) я исправлю сам.

    Но это всё мелочи. Рассказ симпатичный, лёгкий, вполне остроумный. Принимается, а указанные недостатки я исправлю сам.

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