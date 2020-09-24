Кречетов В. – Барабашка – 5

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В моей квартире живёт барабашка. Один раз я даже увидел размытый образ молодой, высокой, стройной женщины. Она проявилась на одну секунду и исчезла. Я часто чувствую её присутствие. Иногда её не слышно: то ли спит, то ли своими делами занимается. По утрам я ухожу на работу, а барабашка остаётся дома. Конечно, ей скучно одной, поэтому иной раз она тоже со мной «идёт» на работу, а там, развлечения ради, начинает подшучивать над людьми. Однажды в середине рабочего дня наш сотрудник Николай, сидящий в другом конце офиса, вдруг стал озадаченно перебирать бумаги на столе.

− Влад, тут лежала резиновая деталь, которую я сверял с чертежом, а потом она исчезла. Это ты её взял?

− Да я к твоему столу даже не подходил. Может быть, ты смахнул её случайно рукой?

− Ты что такое говоришь? Она же тяжёлая и большая.

− Резиновая, тяжёлая, большая – эту твою деталь ты случайно не в магазине «Розовый кролик» купил?

− Да ну тебя.

Николай обошёл вокруг стола, порылся в ящиках. Он начинал злиться. Тут только до меня дошло – это же моя барабашка шутит! Но не мог же я признаться в этом Николаю. За такие шутки можно и с работы вылететь. Сослуживцы могут подумать, что мои сюрреалистические сны, выйдя из подсознания, проявляются в реальной жизни через эротоманию в виде образа красивой женщины-барабашки, которая, как мне кажется, в меня влюблена. А такие их выводы могут привести к тому, что меня мои же сотоварищи сдадут в психиатрическую больницу. Я люблю брать больничные листы по всякому поводу, и без повода тоже люблю, но по такому больничному отдыхать никак не входило в мои планы.

− Николя, в нашей комнате завелась барабашка. Возьми блюдце, положи в него конфеты, поставь на пол и скажи три раза такие слова: «Домовой, домовой, поиграл и мне отдай». Только при этом не злись на неё. Произнесёшь эти слова, домовушка тебе отдаст твою деталь.

− Влад, мне не до шуток. За потерю образца начальник меня взгреет. Мы можем лишиться договора на большую сумму.

− А я и не шучу. Возьми мои конфеты и печенье.

Николай продолжил поиски, нервно бурча себе под нос. Я отвернулся от него и занялся своим делом. Через некоторое время он подошёл:



