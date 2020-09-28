Странник Д. – Цикл – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Акушер Григорий Родычев быстрыми уверенными шагами подошёл к яйцу номер семь и выключил сигнализацию детектора движения.

— Рита, готовь инкубатор! — крикнул он нянечке, не сводя глаз со светлого эллипсоида, который снова начал легко подрагивать.

Уже сотни раз Григорий видел, как в нижней части яйца появляются трещины, а несколько минут спустя, не выдержав толчков изнутри, образуется маленькое отверстие, в котором можно было рассмотреть розовые пяточки плода. Потом ещё битый час то здесь то там появляются и расширяются многочисленные трещины, показывая фрагменты рук, живота, головы.

Чудо рождения новой жизни. Зрелище, которым невозможно пресытиться.

В большинстве случаев вмешательства со стороны не требовалось. Оболочка яйца становилась к моменту рождения хрупкой, и зрелый ребёнок, как правило, вылуплялся совершенно самостоятельно.

Этот раз не стал исключением.

— Девочка, — констатировал Григорий и, проведя рутинное обследование хныкающего младенца, внёс в компьютер время рождения, вес, рост, обхват головы и состояние по шкале Апгар — радующие глаз десять баллов. В графе "Особенности" акушер напечатал: "Слабо выраженный атавизм: umbilicus*".

— Говорят, пупок — к счастью, — медсестра бегло погладила пальцем небольшую ямочку на животе новорождённой и принялась пеленать девочку.

— Это всего лишь каприз природы, воспоминание генома о периоде, когда плод зрел в утробе матери, — отрезал Григорий, не одобрявший всякого рода суеверия медицинского персонала. Подобное казалось акушеру недопустимым проявлением непрофессионализма.

— Конечно, вы правы, — согласилась Рита для видимости. В самом деле, не рассказывать же, что у неё тоже есть "счастливый" пупок и верить в примету хотелось очень.

Григорий в это время размышлял:

— По алфавиту у нас сегодня "Р". Рената? Регина? О! Назовём её в вашу честь Ритой.

— Я, вообще-то, Маргарита. Может, лучше — Роксаной? Красивое старинное имя.

Писк детектор над очередным яйцом отвлёк акушера.

— Хорошо. Передавайте девочку распределителям, и жду вас у двадцать четвёртого.

Рита выкатила кроватку в коридор, где по соседству с родильным отделением, находились кабинеты распределителей и операционные залы. Над одной из дверей горела зелёная лампочка, означающая, что кабинет свободен. Туда и поспешила Рита.

— Роксана-сана-сана... Куда же тебя деть? — задумчиво протянул пожилой мужчина, всматриваясь в постоянно обновляющиеся данные на мониторе.

"Только бы не к морским", — подумала нянечка. Операция по вживлению жабр была рутинной, но всё-таки регулярно возникали осложнения. А Рита ощущала странное родство с новорождённой девочкой. Наверное, из-за пупка, а, может, потому что дала ей имя.

Нянечка с раздражением подумала о матери новорождённой.

"Если бы я снесла яйцо, то обязательно дала бы ребёнку имя и добавила пожелание, чтобы малыша отправили к наземным или воздушным." Гарантий нет, конечно, никаких, но попробовать можно.



