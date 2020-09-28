Странник Д. – Цикл – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Акушер Григорий Родычев быстрыми уверенными шагами подошёл к яйцу номер семь и выключил сигнализацию детектора движения.
— Рита, готовь инкубатор! — крикнул он нянечке, не сводя глаз со светлого эллипсоида, который снова начал легко подрагивать.
Уже сотни раз Григорий видел, как в нижней части яйца появляются трещины, а несколько минут спустя, не выдержав толчков изнутри, образуется маленькое отверстие, в котором можно было рассмотреть розовые пяточки плода. Потом ещё битый час то здесь то там появляются и расширяются многочисленные трещины, показывая фрагменты рук, живота, головы.
Чудо рождения новой жизни. Зрелище, которым невозможно пресытиться.
В большинстве случаев вмешательства со стороны не требовалось. Оболочка яйца становилась к моменту рождения хрупкой, и зрелый ребёнок, как правило, вылуплялся совершенно самостоятельно.
Этот раз не стал исключением.
— Девочка, — констатировал Григорий и, проведя рутинное обследование хныкающего младенца, внёс в компьютер время рождения, вес, рост, обхват головы и состояние по шкале Апгар — радующие глаз десять баллов. В графе "Особенности" акушер напечатал: "Слабо выраженный атавизм: umbilicus*".
— Говорят, пупок — к счастью, — медсестра бегло погладила пальцем небольшую ямочку на животе новорождённой и принялась пеленать девочку.
— Это всего лишь каприз природы, воспоминание генома о периоде, когда плод зрел в утробе матери, — отрезал Григорий, не одобрявший всякого рода суеверия медицинского персонала. Подобное казалось акушеру недопустимым проявлением непрофессионализма.
— Конечно, вы правы, — согласилась Рита для видимости. В самом деле, не рассказывать же, что у неё тоже есть "счастливый" пупок и верить в примету хотелось очень.
Григорий в это время размышлял:
— По алфавиту у нас сегодня "Р". Рената? Регина? О! Назовём её в вашу честь Ритой.
— Я, вообще-то, Маргарита. Может, лучше — Роксаной? Красивое старинное имя.
Писк детектор над очередным яйцом отвлёк акушера.
— Хорошо. Передавайте девочку распределителям, и жду вас у двадцать четвёртого.
Рита выкатила кроватку в коридор, где по соседству с родильным отделением, находились кабинеты распределителей и операционные залы. Над одной из дверей горела зелёная лампочка, означающая, что кабинет свободен. Туда и поспешила Рита.
— Роксана-сана-сана... Куда же тебя деть? — задумчиво протянул пожилой мужчина, всматриваясь в постоянно обновляющиеся данные на мониторе.
"Только бы не к морским", — подумала нянечка. Операция по вживлению жабр была рутинной, но всё-таки регулярно возникали осложнения. А Рита ощущала странное родство с новорождённой девочкой. Наверное, из-за пупка, а, может, потому что дала ей имя.
Нянечка с раздражением подумала о матери новорождённой.
"Если бы я снесла яйцо, то обязательно дала бы ребёнку имя и добавила пожелание, чтобы малыша отправили к наземным или воздушным." Гарантий нет, конечно, никаких, но попробовать можно.
Борис Долинго
Тема не раскрыта совершенно
Написано грамотно (правда в нескольких местах попались ошибки в сочетаниях прямой и косвенной речи). А вот к сюжетной составляющей и логике описанной «картины мира» есть серьёзные нарекания. Как некая сатира на проблему перенаселения Земли рассказ мог бы смотреться, я полагаю, прекрасно, потому что и зачаток хорошей идеи тут есть, и автор умеет писать хорошо в плане стилистики и «эмоционального наполнения» текстов. Но вот если бы автор сумела тему раскрыть более внятно, а она, к сожалению, тут не сумела этого сделать, словно куда-то спешила.
Вот что происходит по сюжету? Земля перенаселена, люди стали не вынашивать детей, женщины откладывают яйца (мне видится весьма тонкий намёк-предостережение на возможную проблему с развитием системы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Детей, как правило, сдают в некие «распределители», где решают, куда девать младенцев. Существуют, как можно понять, люди, живущие под водой, на суше и в летающих городах – так плотно заселена Земля. Если из существующих поселений запросов на младенцев нет (там никто не умирает и т.д.), то новых детей отправляют в некое место, откуда их куда-то переносят.
Как выясняется, переносят во времени преимущественно в прошлое. На этом рассказ и кончается. Да, написано хорошо (повторяю: я знаю, что данный автор умеет писать хорошо), но тема не раскрыта совершенно. Кто переносит? Почему именно в прошлое? Как такая система переноса в прошлое вообще возникла? Нет даже намёка. Читатель этого не понимает, да мне почему-то кажется, что и автор сама до конца не поняла, о чём написала. Поэтому рассказ выглядит (да и является) пока лишь «зарисовкой» – увы, приходится это повторять. Кстати, и название мало что говорит о сути идеи, т.к. слово «Цикл» вряд ли отражает суть рассказа: какой же присутствует цикл в переносе младенца в 1815 год, коли данный индивидуум просто не доживёт до описываемого времени? Если бы, скажем, тут имелась чёткая конструкция с некой «петлёй времени» и т.п., то название могло быть оправданным, а так это просто не более чем эффектное слово.
Возможно, автор сумеет поработать над идеей и сделать более внятное произведение – идеологический потенциал тут присутствует.