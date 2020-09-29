Дедов А. – Свистун – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Вьюрок не хотел идти на заброшенный финский укрепрайон, поэтому остался в лагере с Никой и Максом. Он сидел, позёвывая и прихлёбывая вчерашний кофе, и смотрел, как Маша, Кир и братья Кониковы уходят. Они гордо прозвали себя «авангардом», а оставшихся – «салагами».

– Салаги салагами, – заметил Макс накануне за ужином, – а мы уж лучше тут как-нибудь. Так что валите-валите на свой этот Сельский рубеж.

– Мосельский, – важно поправил Кир, почёсывая заросшие чёрной щетиной щёки. Вьюрок втайне завидовал Киру и брился всегда усердно, надеясь, что от этого борода будет расти гуще. – Ты хоть в курсе, какие там шли бои?

– Да ты уже достал со своим этим рубежом, ну вот честно, – вздохнула Ника.

– Я вот чего не пойму, – сказал Макс. – Мы окончание сессии отмечаем или боремся за кубок по спортивному ориентированию? Чего вам на месте не сидится?

– Да сидите, никто вас не гонит, – сказал Кир. – День переждёте, а потом двинетесь нам на встречу.

Наутро место второй палатки опустело, исчезли полотенца с доски, прибитой к старой сосне. Вьюрок, проснувшийся как обычно ни свет ни заря, смотрел, как «авангард» уходит в глубину леса. Он подумал, что уже через три дня выйдет с остальными к Медгоре – так по-старому местные звали станцию в Медвежьегорске. А впереди будет ещё два месяца лета. Он почувствовал, как в груди поднялось что-то приятное, щемящее, разошлось по плечам. Улыбнулся, потянулся с наслаждением и пошёл умываться.

Лагерь, покинутый «авангардом», стоял недалеко от озерца, на усыпанной хвоёй проплешине меж сосен. Лес был просторным, звонким, летнее солнце вскоре поднялось высоко и, казалось, зависло. Оно мягко расцвечивало раскиданные тут и там валуны, по которым змеились лишайники и мхи. Чуть в стороне темнела стена елей, а на её фоне фонтанчиками били вверх тонкие, словно струнки, молодые берёзы.

Всю первую половину дня потратили на стирку и ремонт снаряжения. Конец июня отсыпал непривычных для Карелии жарких, почти южных дней. Озерцо, одним краем упиравшееся в широкую гранитную скалу, а другим – лежащее на песчаном мелководье, неплохо прогрелось, и они выкупались. Стоящее в вышине солнце, внеплановый суточный отдых, тёплая тишина кругом – Вьюрку казалось, что само время потонуло в неге. А потому, когда подкрался вечер, когда он набросил розово-киноварный фильтр на стволы сосен, – ощущалось непривычное возбуждение, не израсходованное за день.



