Огородник О. – Delete – 61

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Пятница. День допроса.

Под потолком висела лампа дневного света, но даже она не способна была разогнать полумрак комнаты для допросов, которая находилась на цокольном этаже. Система кондиционирования работала в эконом режиме, поэтому вдобавок к полумраку имелся ещё и спёртый воздух. Очевидно, всё это было сделано специально, чтобы доставить тому, кто находился в комнате, максимальное неудобство и дискомфорт. В данный момент это относилось к девушке 25 лет, которую звали Лиза Арбенина. На ней была короткая кожаная куртка, вылинявшие синие джинсы, и кеды «Convers», которые она купила на интернет аукционе полгода назад, сейчас такие уже не выпускались, и достать их было очень проблематично. Лиза сидела за металлическим столом, ножки которого были привинчены к полу. В столе имелось два отверстия, к которым крепились наручники, а те в свою очередь защёлкивались на запястьях подозреваемого. Эта мера применялась при допросе особо опасных преступников, подозреваемых в убийстве. К Лизе это не относилось, поэтому отверстия в столешнице, смотрели на неё пустыми глазницами. Лиза была задержана по подозрению в кибер преступлениях. Она относилась к тем преступникам, чьи имена были давно занесены в чёрный список хакеров. В этот список попадали те, кто был уличён в кибер шпионаже, кибер атаках на правительственные сайты и взломы государственных серверов с информацией под грифом «Секретно».

Лиза повернула голову влево. На белой каменной стене располагалось огромное зеркало. Как и все подобные зеркала в комнатах допроса, оно имело две стороны: та сторона, которая находилась в комнате выглядела, как обычное зеркало, обратная же сторона была затемнённым стеклом, и её часть находилась в соседней комнате. Сквозь это стекло можно было наблюдать за процессом допроса, оставаясь при этом незамеченным. Такие зеркала назвали зеркалами Гезелла, в честь психолога, которому принадлежало это изобретение.

Лиза пристально присмотрелась в своё отражение. Из зеркала на неё смотрело милое лицо. На нём был слегка заострённый подбородок, зелёные глаза, коротко стриженные белые волосы, нос с маленькой горбинкой и шрамом на переносице, и ещё пара ушей, левое из которых было усеяно многочисленным пирсингом.

Лиза подняла руку, помахала своему отражению в зеркале и провела пальцем по шраму на переносице. Этот шрам отложился куда большими размерами у неё на сердце. Чудовищная авария, в которую она попала вместе с родителями, унесла жизни её матери и отца. Лиза чудом выжила, как и её младшая сестра, которая в тот день осталась дома. Но шрам всякий раз напоминал о жутком событии…



