Лузин О. – Сонет – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Мы созданы из вещества того же,

Что наши сны. И сном окружена

Вся наша маленькая жизнь

/Шекспир/

Краткий словарь:

Сонет – всемирная информационная биосеть. Название «Сонет» образовано от слияния двух слов «сон» и «интернет».

Сонники – пользователи Сонета.

Би-фай – антенна, которая улавливает ритмы мозга во время сна и настраивает их на осознанное сновидение. Открывает Потоки.

Потоки – информационные линии Сонета, соединяющие Шаблоны.

Шаблон – мир пользователя, созданный в Сонете.

Стук в Шаблон – сигнал, предложение к общению.

Фантом – информационное тело пользователя Сонета.

Вавилон – единый язык Сонета.

Реал – реальный мир.

Интернет по сравнению с Сонетом – каменный век человечества. Оказавшись внутри информационной сети осознанных сновидений, ты перестаёшь быть сторонним наблюдателем – ты становишься Творцом. Сверхреальность – так бы я назвал Сонет. Теперь все боги мира помещаются в одной маленькой человеческой голове. В Сонете мы создаём миры, летаем меж звёзд, без труда говорим на всех языках мира, словно господь не разрушал Вавилонскую башню. За Сонетом – будущее! Одно плохо: находиться в Сонете долго опасно для здоровья. Мозг должен отдыхать, засыпая обычным сном, иначе произойдёт энергетическое истощение.

По всему миру Сонников пока не больше десятка тысяч, но скоро будут миллионы. Я один из первых. Пользуюсь Сонетом уже полгода. Предложили немного подзаработать, поучаствовать в научном эксперименте! Я нуждался в деньгах и был не против. Помимо официальной зарплаты, иногда деньжат подкидывают рекламодатели, начинающие активно осваивать просторы Сонета. Чем больше спишь, тем больше платят. Мечта! Правда вшитый мини-датчик за ухом чешется иногда невыносимо, но в лаборатории изобрели успокаивающие таблетки, от которых зуд затихает и наступает блаженный сон.

Сегодня с трудом дождался окончания скучного дня. Принял капсулы для сна и включил Би-фай. Осознанный сон наступил быстро, и я оказался на просторах Сонета.

Практически сразу, послышался стук в мой Шаблон. На связь вышел знакомый Сонник из Новой Зеландии. Мы часто заходили в гости к друг другу. Наши восприятия осознанной реальности сна совпадали. Мы предпочитали брутальность и хаос: путешествия по диким джунглям, созданных нами миров, драки с грозными дикарями, спасение невинных дев, – в общем всё то, что нравится настоящим мужчинам.



