Мидаков Е. – До Никанора путь не близкий – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Писатель отложил в сторону свою новую книгу и обратился в зал:

– Теперь можно перейти к вопросам.

С первого ряда поднялась рука:

– Скажите, а Никонор это город?

– Наверное, город...

– А может, человек? – спросил кто-то с усмешкой.

– Может, и человек, – смиренно ответил Писатель.

– А может, его и нет вовсе? – крикнули с задних рядов.

Тут писатель поднялся и взволнованно прошёлся по сцене сначала в одну сторону, затем в другую. Остановился, будто налетев на невидимую стену.

– Я всегда жду этого вопроса... И всегда оказываюсь к нему не готов. Но знаете, что я вам скажу... Я был там. Я видел. И я этого никогда не забуду...

На выходе из Дома культуры к Писателю подошли двое. Они были аккуратно одеты, гладко выбриты и пахли дорогим одеколоном.

– Мы из службы Доставки, – представился тот, что был постарше. – Это вы Писатель?

– Я.

«Ну, вот и всё», – мелькнула мысль.

Молодой достал из-за отворота пальто знакомую книгу.

– Ваша?

– Не буду отрицать.

– В таком случае… ­– Молодой взял Писателя под локоток. – Если вы не возражаете, пройдёмте с нами. Машина ждёт.

Писатель не стал возражать. Он знал, чем это может обернуться. Полгода назад его хороший знакомый попробовал возразить. За что его задержали, никто так и не узнал, включая самого знакомого. Да это было и не важно: что он мог сделать – простой работяга? Теперь у него группа инвалидности. Хорошо, что остался жив.

Они спустились по широкой лестнице и прошли на небольшую стоянку. Там их поджидал белый «воронок», переделанный из «Гелендвагена» – Повелитель ничего не жалел для своего народа, а может, это была гуманитарная помощь от европейских союзников. На боках всех этих «воронков» неумелой детской рукой были нарисованы цветы и бабочки. А ещё облака. Больше всего Писателю нравились именно облака. Может быть потому, что не были привязаны ни к земле, ни к цветам. Они были свободны. И этой их свободе Писатель всегда завидовал. Больше всего на свете...



