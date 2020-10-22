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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 22.10.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Мидаков Е. – До Никанора путь не близкий – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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         Писатель отложил в сторону свою новую книгу и обратился в зал:

         – Теперь можно перейти к вопросам.

         С первого ряда поднялась рука:

         – Скажите, а Никонор это город?

         – Наверное, город...

         – А может, человек? – спросил кто-то с усмешкой.

         – Может, и человек, – смиренно ответил Писатель.

         – А может, его и нет вовсе? – крикнули с задних рядов.

         Тут писатель поднялся и взволнованно прошёлся по сцене сначала в одну сторону, затем в другую. Остановился, будто налетев на невидимую стену.

         – Я всегда жду этого вопроса... И всегда оказываюсь к нему не готов. Но знаете, что я вам скажу... Я был там. Я видел. И я этого никогда не забуду...

 

 

         На выходе из Дома культуры к Писателю подошли двое. Они были аккуратно одеты, гладко выбриты и пахли дорогим одеколоном.

         – Мы из службы Доставки, – представился тот, что был постарше. – Это вы Писатель?

         – Я.

         «Ну, вот и всё», – мелькнула мысль.

         Молодой достал из-за отворота пальто знакомую книгу.

         – Ваша?

         – Не буду отрицать.

         – В таком случае… ­– Молодой взял Писателя под локоток. – Если вы не возражаете, пройдёмте с нами. Машина ждёт.

         Писатель не стал возражать. Он знал, чем это может обернуться. Полгода назад его хороший знакомый попробовал возразить. За что его задержали, никто так и не узнал, включая самого знакомого. Да это было и не важно: что он мог сделать – простой работяга? Теперь у него группа инвалидности. Хорошо, что остался жив.

         Они спустились по широкой лестнице и прошли на небольшую стоянку. Там их поджидал белый «воронок», переделанный из «Гелендвагена» – Повелитель ничего не жалел для своего народа, а может, это была гуманитарная помощь от европейских союзников. На боках всех этих «воронков» неумелой детской рукой были нарисованы цветы и бабочки. А ещё облака. Больше всего Писателю нравились именно облака. Может быть потому, что не были привязаны ни к земле, ни к цветам. Они были свободны. И этой их свободе Писатель всегда завидовал. Больше всего на свете...


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Мидаков Е. – До Никанора путь не близкий – 15 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    22.10.2020 at 14:51 - Ответить

    рассказ очень злободневный – антиутопия вышла просто блестящей: настоящий рассказ-предостережение.

    Написано достаточно грамотно, но, как и у большинства авторов, есть проблема с написанием сочетаний прямой и косвенной речи. При этом встретилось такое, что я вижу впервые: автор почему-то считает, что если в конце прямой речи персонажа стоит восклицательный или вопросительный знак, а потом следует косвенная речь, то после «!» или «?» ставится запятая! Больше приводить примеры ошибок не буду, а если автор напомнит, то пришлю нашу методичку по данному вопросу – будет очень полезно.

    По сути сюжета скажу, что рассказ очень злободневный – антиутопия вышла просто блестящей: настоящий рассказ-предостережение. При этом, самое главное, это не какая-то «зарисовка», как часто бывает, а тут присутствует  достаточно неожиданная развязка.

    Единственное, что по сути рассказ всё-таки больше подпадает в наш раздел сатиры и юмора, поскольку тут имеет место явный гротекст с сатирическим (хотя и очень печальным) уклоном, но сатира не всегда бывает смешная. Как и жизнь.

    Принимается.

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