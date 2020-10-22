Мидаков Е. – До Никанора путь не близкий – 15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Писатель отложил в сторону свою новую книгу и обратился в зал:
– Теперь можно перейти к вопросам.
С первого ряда поднялась рука:
– Скажите, а Никонор это город?
– Наверное, город...
– А может, человек? – спросил кто-то с усмешкой.
– Может, и человек, – смиренно ответил Писатель.
– А может, его и нет вовсе? – крикнули с задних рядов.
Тут писатель поднялся и взволнованно прошёлся по сцене сначала в одну сторону, затем в другую. Остановился, будто налетев на невидимую стену.
– Я всегда жду этого вопроса... И всегда оказываюсь к нему не готов. Но знаете, что я вам скажу... Я был там. Я видел. И я этого никогда не забуду...
На выходе из Дома культуры к Писателю подошли двое. Они были аккуратно одеты, гладко выбриты и пахли дорогим одеколоном.
– Мы из службы Доставки, – представился тот, что был постарше. – Это вы Писатель?
– Я.
«Ну, вот и всё», – мелькнула мысль.
Молодой достал из-за отворота пальто знакомую книгу.
– Ваша?
– Не буду отрицать.
– В таком случае… – Молодой взял Писателя под локоток. – Если вы не возражаете, пройдёмте с нами. Машина ждёт.
Писатель не стал возражать. Он знал, чем это может обернуться. Полгода назад его хороший знакомый попробовал возразить. За что его задержали, никто так и не узнал, включая самого знакомого. Да это было и не важно: что он мог сделать – простой работяга? Теперь у него группа инвалидности. Хорошо, что остался жив.
Они спустились по широкой лестнице и прошли на небольшую стоянку. Там их поджидал белый «воронок», переделанный из «Гелендвагена» – Повелитель ничего не жалел для своего народа, а может, это была гуманитарная помощь от европейских союзников. На боках всех этих «воронков» неумелой детской рукой были нарисованы цветы и бабочки. А ещё облака. Больше всего Писателю нравились именно облака. Может быть потому, что не были привязаны ни к земле, ни к цветам. Они были свободны. И этой их свободе Писатель всегда завидовал. Больше всего на свете...
Борис Долинго
рассказ очень злободневный – антиутопия вышла просто блестящей: настоящий рассказ-предостережение.
Написано достаточно грамотно, но, как и у большинства авторов, есть проблема с написанием сочетаний прямой и косвенной речи. При этом встретилось такое, что я вижу впервые: автор почему-то считает, что если в конце прямой речи персонажа стоит восклицательный или вопросительный знак, а потом следует косвенная речь, то после «!» или «?» ставится запятая! Больше приводить примеры ошибок не буду, а если автор напомнит, то пришлю нашу методичку по данному вопросу – будет очень полезно.
По сути сюжета скажу, что рассказ очень злободневный – антиутопия вышла просто блестящей: настоящий рассказ-предостережение. При этом, самое главное, это не какая-то «зарисовка», как часто бывает, а тут присутствует достаточно неожиданная развязка.
Единственное, что по сути рассказ всё-таки больше подпадает в наш раздел сатиры и юмора, поскольку тут имеет место явный гротекст с сатирическим (хотя и очень печальным) уклоном, но сатира не всегда бывает смешная. Как и жизнь.
Принимается.