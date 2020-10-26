Гирин С. – Самый последний день – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

В рассветном тумане показались огни Омского аэропорта. Вертолёт пошёл на снижение. Суровый человек, в котором, не смотря на штатский костюм, безошибочно угадывался высокопоставленный сотрудник спецслужб, отвернулся от иллюминатора и молча кивнул бойцу спецназа. Тот поспешно встал, подошёл к немолодому человеку в помятом плаще, который под грохот двигателей крепко спал на голом полу вертолёта, подложив под голову потёртый кожаный портфель, и осторожно потряс его за плечо:

– Профессор, профессор… Анатолий Николаевич! Вставайте, прилетели…

Анатолий Невичев – доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук и почётный член нескольких иностранных академий, директор Научно-исследовательского центра «Ядро» – открыл глаза и недоумённо уставился на спецназовца. За последние двое суток ему удалось поспать не больше четырёх часов, и этот короткий обрывистый сон не помог ему восстановить свои силы. Вид у него был всё таким же измождённым, как и пятьдесят минут назад, когда, едва войдя в вертолёт, он рухнул на пол и сразу же заснул. Под глазами залегли тени, усталое лицо в тусклом свете приобрело нездоровый, какой-то серый оттенок из-за которого этот человек выглядел намного старше своих лет. Несколько секунд он бессмысленно оглядывал внутренности вертолёта, видимо не понимая, где находится, после чего взгляд в одно мгновенье стал осмысленным и сосредоточенным. Анатолий Николаевич поднялся, зябко запахнулся в плащ и, подхватив портфель, подошёл к выходу. На аэродроме уже ждали два микроавтобуса с затемнёнными стёклами. Едва вертолёт сел, один из них тут же подъехал вплотную. Вокруг выстроились вооружённые бойцы спецназа. Прилетевшие молча загрузились в микроавтобус, спецназовцы сели в другой. Те несколько минут, которые заняла дорога к зданию аэропорта, Невичев проспал, сидя в кресле, но как только автобус остановился, тут же очнулся и встал.

Прибывшие вошли в здание. Пассажиры, которых в этот ранний час было достаточно много, в большинстве своём дремали в креслах, так что появление профессора и его спутников прошло почти незамеченным. Лишь несколько человек повернулись в их сторону, с недоумением провожая взглядом группу вооружённых людей, столпившихся вокруг осунувшегося пожилого человека в штатском с потёртым распухшим портфелем в руке. Какой-то мужчина в распахнутом пиджаке, стоя возле окна, смотрел на лётное поле и громко говорил по мобильному телефону: «Нет, завтра не смогу. Я сегодня только в Питер вылетаю, вот сейчас в Омске в аэропорту сижу. Тут ещё вылет задержали из-за всей этой истории…» Человек отвернулся от окна. Прислушиваясь к собеседнику, он окинул взглядом зал и озадаченно уставился на Невичева, окружённого группой бойцов. Пару секунд он пристально вглядывался в академика, видимо пытаясь припомнить, где он мог его видеть, после чего вновь переключил всё своё внимание на телефонный разговор, так и не успев осознать, что видит перед собой того самого учёного, без упоминания которого последние два дня не обходится ни один выпуск новостей. «Какое завтра?! Ты соображаешь, что ты говоришь вообще? Да, у меня в Питере дел на два дня не меньше! – возмущённо сказал он своему собеседнику, при этом глядя прямо в глаза проходящему мимо Невичеву. – Нет, послезавтра у меня встреча после обеда». «Послезавтра», – тихо повторил Анатолий Николаевич и усмехнулся. Человек удивлённо уставился на него, но отвлечённый разговором вновь отвернулся к окну. «Так вы между собой разберитесь сначала! – вновь обрушился он своего собеседника. – Если они не знают, пусть Сизакову звонят. Он в курсе. Вы между собой договориться не можете, а я всё брошу и к вам поеду?! Через три дня буду в Москве, раньше – никак!» Он снова смотрел в окно и не видел, что слова «три дня» вызвали у Невичева саркастическую ухмылку, заметив которую несколько сопровождавших его людей тревожно переглянулись.



