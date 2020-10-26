Гирин С. – Самый последний день – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
В рассветном тумане показались огни Омского аэропорта. Вертолёт пошёл на снижение. Суровый человек, в котором, не смотря на штатский костюм, безошибочно угадывался высокопоставленный сотрудник спецслужб, отвернулся от иллюминатора и молча кивнул бойцу спецназа. Тот поспешно встал, подошёл к немолодому человеку в помятом плаще, который под грохот двигателей крепко спал на голом полу вертолёта, подложив под голову потёртый кожаный портфель, и осторожно потряс его за плечо:
– Профессор, профессор… Анатолий Николаевич! Вставайте, прилетели…
Анатолий Невичев – доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук и почётный член нескольких иностранных академий, директор Научно-исследовательского центра «Ядро» – открыл глаза и недоумённо уставился на спецназовца. За последние двое суток ему удалось поспать не больше четырёх часов, и этот короткий обрывистый сон не помог ему восстановить свои силы. Вид у него был всё таким же измождённым, как и пятьдесят минут назад, когда, едва войдя в вертолёт, он рухнул на пол и сразу же заснул. Под глазами залегли тени, усталое лицо в тусклом свете приобрело нездоровый, какой-то серый оттенок из-за которого этот человек выглядел намного старше своих лет. Несколько секунд он бессмысленно оглядывал внутренности вертолёта, видимо не понимая, где находится, после чего взгляд в одно мгновенье стал осмысленным и сосредоточенным. Анатолий Николаевич поднялся, зябко запахнулся в плащ и, подхватив портфель, подошёл к выходу. На аэродроме уже ждали два микроавтобуса с затемнёнными стёклами. Едва вертолёт сел, один из них тут же подъехал вплотную. Вокруг выстроились вооружённые бойцы спецназа. Прилетевшие молча загрузились в микроавтобус, спецназовцы сели в другой. Те несколько минут, которые заняла дорога к зданию аэропорта, Невичев проспал, сидя в кресле, но как только автобус остановился, тут же очнулся и встал.
Прибывшие вошли в здание. Пассажиры, которых в этот ранний час было достаточно много, в большинстве своём дремали в креслах, так что появление профессора и его спутников прошло почти незамеченным. Лишь несколько человек повернулись в их сторону, с недоумением провожая взглядом группу вооружённых людей, столпившихся вокруг осунувшегося пожилого человека в штатском с потёртым распухшим портфелем в руке. Какой-то мужчина в распахнутом пиджаке, стоя возле окна, смотрел на лётное поле и громко говорил по мобильному телефону: «Нет, завтра не смогу. Я сегодня только в Питер вылетаю, вот сейчас в Омске в аэропорту сижу. Тут ещё вылет задержали из-за всей этой истории…» Человек отвернулся от окна. Прислушиваясь к собеседнику, он окинул взглядом зал и озадаченно уставился на Невичева, окружённого группой бойцов. Пару секунд он пристально вглядывался в академика, видимо пытаясь припомнить, где он мог его видеть, после чего вновь переключил всё своё внимание на телефонный разговор, так и не успев осознать, что видит перед собой того самого учёного, без упоминания которого последние два дня не обходится ни один выпуск новостей. «Какое завтра?! Ты соображаешь, что ты говоришь вообще? Да, у меня в Питере дел на два дня не меньше! – возмущённо сказал он своему собеседнику, при этом глядя прямо в глаза проходящему мимо Невичеву. – Нет, послезавтра у меня встреча после обеда». «Послезавтра», – тихо повторил Анатолий Николаевич и усмехнулся. Человек удивлённо уставился на него, но отвлечённый разговором вновь отвернулся к окну. «Так вы между собой разберитесь сначала! – вновь обрушился он своего собеседника. – Если они не знают, пусть Сизакову звонят. Он в курсе. Вы между собой договориться не можете, а я всё брошу и к вам поеду?! Через три дня буду в Москве, раньше – никак!» Он снова смотрел в окно и не видел, что слова «три дня» вызвали у Невичева саркастическую ухмылку, заметив которую несколько сопровождавших его людей тревожно переглянулись.
Борис Долинго
В ядре Земли термоядерные реакции не происходят – там идёт разогрев вещества за счёт сил гравитационного сжатия
По набору текста надо отметить, что всё верно во всех смыслах. Даже сочетания прямой и косвенной речи (хотя разнообразных их вариантов автор использует немного) везде написаны верно. (Удивительно – или распространение наших методичек начинает давать свои плоды, или автор просто молодец).
Хотя в плане грамотности и стилистике к тексту есть претензии: если попавшееся «не смотря на», написанные с «не» раздельно, можно считать опиской, что сочетания вот такого типа «…сон не помог ему восстановить свои силы…» текст конечно же не красят (пояснение «свои» тут явный стилистический ляп, поскольку и без этого понятно – чьи силы). Далее – очень неуклюже в стилистическом плане выглядит повторения «яркого» эпитета про портфель Невичева, поскольку повторять этот «фркий» эпитет почти что подряд, тоже стилистический моветон.
Присутствует «бытовой», так сказать, смысловой нонсенс: то говорится, что Невичев, когда его разбудили на полу вертолёта, «бессмысленно оглядывал внутренности вертолёта, видимо не понимая, где находится» а то, спустя некоторое время после такого же пробуждения в автобусе, он «тут же очнулся и встал». А утверждается, что он смертельно уставший, всё время недосыпал. Согласитесь, в описании образов героев следует проявлять последовательность.
Кроме того, опять же чисто по «бытовым» соображениям, выражаю глубокое сомнение, чтобы профессор спал, валясь на «на голом полу вертолёта». Нет, я понимаю, что он смертельно устал, но всё-таки он – не бомж, да и вертолёт курируется президентскими службами. Уж могли бы какой-то спальный мешок и т.п. что-то подложить. К чему эти «усилители вкуса»? Да и вообще всегда стоит помнить, что всякие «бытовые гиперболы» необходимо применять крайне осторожно – это же как специи в блюдах: можно и красивую гамму вкусов создать, а можно пересолить, переперчить – и получится если не «противно», то, как минимум, «неестественно». Что тут и получилось.
Далее, самое главное. Я всегда говорю авторам, что если они позиционируют произведение, как НФ (и явно не «юмористическое»), то все «научные» гипотезы, которые в произведении конструируются, следует максимально выверять и проверять. Потому что, если автор напишет явную ерунду, то это элементарно плохо. Фантастика, тем паче, научная, – это не возможность нести любую околесицу, но это литература, создающая сюжеты, как минимум, опирающиеся на мало-мальски правдоподобные научно-технические построения, которые ОБЯЗАНЫ отталкиваться от существующих известных научных данных. Если же автор желает опровергнуть некие весьма точные научные данные, то он обязан предложить мало-мальски наукообразное их опровержение, а не просто заявить, например, что-нибудь типа: скорость света в вакууме не триста тысяч, миллион км/с.
Дело в том, что ужастик, который нарисовал автор (грядущий взрыв ядра Земли из-за облучения ядра каким-то «излучением» от примитивного атомного реактора – нонсенс полный. Причём реактор описан именно «атомный», а не термоядерный, коли в тексте речь о «расплавлении» и об «остывании» этого самого реактора (да и ссылка на Чернобыль присутствует – значит, имеется в виду что-то подобное). Каким образом, скажите мне, паршивый атомный реактор во сколько-то там мегаватт может хоть как-то повлиять на Земное ядро? Не виду оснований верить таким заявлениям.
А с чего бы в ядре Земли произошёл термоядерный взрыв? Уважаемый автор, пожалуйста, почитайте описание термоядерных реакций и их отличие от реакций простого деления ядер тяжёлых элементов. В ядре Земли термоядерные реакции не происходят – там идёт разогрев вещества за счёт сил гравитационного сжатия и даже очень маловероятно, что за счёт присутствия какого количества тяжёлых элементов типа урана – просто время прикиньте, там всё давно бы распалось за 4,5 млрд.лет – и Земля не Солнце, там синтез гелия не происходит). Таким образом, чтобы спровоцировать ядерный взрыв в ядре Земли, это ядро нужно не облучать «чем-то там», а доставить туда ОГРОМНОЕ количество ядерного топлива (например, обогащённого плутония), а тут этого нет. Так что «научный» мотив сюжета – нонсенс, прошу прощения.
И вообще, вот ещё какой момент: а на кой леший учёные начали облучать ядро Земли? Зачем? Не понятно. Поэтому вот какой совет: когда описываешь некий эксперимент, стоит придумать мотив для проведения этого эксперимента. Для чего его учёные проводят? Что хотят получить в результате? Иначе это выглядит полной ахинеей, т.к. никто не будет создавать установки за миллиарды рублей, чтобы сделать что-то «просто так», из научного интереса. Реалистичный ответ один: на подробные «исследования» никто не выделит ни копейки. Простите, но андронный коллайдер создали не из пустого «интересу», а в поисках подтверждений определённым гипотезам и теориям. Из «интересу» только некий пьяный Вася в гараже может с помощью зажигалки проверять, есть ли в баке бензин.
А теперь ложка мёда в бочку дёгтя. Она не сделает дёготь мёдом, но ложка мёда в рассказе всё же имеется. Это – совершенно великолепные рассуждения Невичева с президентом (кстати, зачем автор сначала всё пишет «Президент» с заглавной, ещё и повторяя, что это «Президент России», а затем переходит на простое «президент» со строчной буквы?). Но вот сам этот разговор и рассуждения в нём – это очень красивые и глубокие мысли (это о том, что умирать одному страшно, а всем скопом – совсем не так). Не суперновое что-то, но нормальное сюжетное построение. И это даёт надежду, что автор сможет написать нечто реально интересное. Чего ему искренне желаю.
Но скажу ещё вот что нелицеприятное: в данном виде рассказ-то заканчивается ничем. Ну, «ужасный» (именно в кавычках) эксперимент описан; ну, 5 часов осталось Земле, ну, поговорил Невичев с президентом о «смысле жизни» – и что? Заканчивается рассказ ничем, а такие концовки всегда переводят произведение из разряда «полноценных» (даже если там всё хорошо и нет никаких научно-технических глупостей) в разряд неполноценных «зарисовок». И об это авторам всегда тоже необходимо помнить: нужно уметь создавать внятные концовки. Это очень важно именно в произведениях малой формы.