Огородник О. – Возможна доставка на дом – 89

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Маленький плоский экран, не больше десяти дюймов, проснулся кричащим сообщением: «Доставка». Рядом с надписью красовалось изображение посылки. Эти плоские экранчики, которые теперь были почти в каждом доме, каждой квартире, именовали не иначе, как «оповестители».
Малец, лет четырёх, в синих штанишках и зелёной футболке с длинными рукавами помчался на кухню, громко вопя: «Мама, дофтавка, мама, дофтавка!».
Мама встретила радостной улыбкой мальца, сполоснула руки в горячей воде, вытерла их насухо полотенцем и поспешила в зал. Малец посеменил за ней.
Женщина вошла в зал, подошла к балкону и прильнула к маленькому экрану, который висел на стене, справа от балконной рамы.
Надпись «Доставка» пульсировала кричащим красным цветом. В левом верхнем углу повисла иконка с изображением громкоговорителя, который был перечёркнут. Женщина вспомнила, что убрала звук перед тем, как укладывала сына в обед спать, и забыла вернуть громкость в прежнее состояние после того, как он проснулся.
Женщина ткнула пальцем в экран, смахнула сообщение, и вывела меню.
МЕНЮ
ДОСТАВКА
СРОК
АДРЕС
СТОИМОСТЬ
ПРЕТЕНЗИИ
ОПЛАТА (выберите способ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
По очереди женщина принялась нажимать на каждый из пунктов на экране «оповестителя».
ДОСТАВКА
От фирмы «HomeДЕВАЙСЫ +»
Содержимое доставки:
Чистящее средство для посудомоечной машины (1 упаковка)
Оптический определитель количества микробов и бактерий «СПЕКТРОТЕРИЙ 4М» (1 шт.)
Миниатюрный домашний кварцеватель «ЭКО NEW» (1 шт.)
Капсулы для очистки воздуха (3 упаковки)
СРОК
Заказано: 14. 04. 2049
Время доставки: 16. 04. 2049 (время: 15. 47)
Доставляется: дрон службы доставки фирмы «ГРУЗОКОПТЕР»
АДРЕС
Ул. Ударников 137 - 19 (заказчик: Артемьева Алла Васильевна)
Примечание: северный балкон (19 этаж)
СТОИМОСТЬ
1 967 эспер (включая доставку)
ПРЕТЕНЗИИ
Голосовой способ - подтвердить
ОПЛАТА (выберите способ)
Голосовой способ оплаты - подтвердить
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Последний пункт на то и был последним, чтобы перейти к нему уже в самом конце. Женщина открыла двери и вышла на балкон. Малец с любопытством наблюдал за происходящим, хоть что-то интересное для него за целый день.
Борис Долинго
присутствуют явно непродуманные сюжетные построения
Все замечания насчёт грамматических моментов повторять не буду – они те же, что и для повести «Delete», которую я читал первой. Ничего не изменилось и в этом тексте.
Технические неточности: «Маленький плоский экран, не больше десяти дюймов» – совсем не «маленький экранчик»! Разве 10-дюймовывй планшет – это маленький экран?! Вот дюйма 2 – да, небольшой.
Как и в первом тексте автора, здесь тоже сразу видны проблемы со стилистикой. Например: «…Женщина вошла в зал, подошла к балкону и прильнула к маленькому экрану, который висел на стене…» Тут абсолютно неверно использовано слово «прильнуть» – рекомендую автору почаще заглядывать в толковые словари, хотя бы в тот же «Викисловарь». «Прильнуть» имеет следующие значения: «нежно прижаться, приникнуть» (к кому-либо, чему-либо); «придвинуться, прислониться вплотную»; или «приблизить вплотную» (глаза или ухо). Согласитесь, ни одно из этих значений слова «прильнуть» не является уместным в данном случае, когда речь идёт о том, что женщина «стала пристально вглядываться в экран» – она же не прижалась к нему, да и не носом уткнулась (если только у неё сильнейшая близорукость). Ну и вообще есть у автора не вполне точное понимание терминов: например, «револьвер» (если уж назвал оружие так), не стоит потом называть «пистолетом» – это весьма разное оружие. Или то такое, например, «антишумовым гелий»?! Видимо, автор путает «гелий» и «гель»? (Или описка?)
Так же, как и в первом тексте, автор демонстрирует склонность к излишним пояснениям-объяснениям, которые я называю обычно «мини-лекции»: например, начинает подробно описывать пункты меню, которые выбирает женщина. По сути сюжета в этом совершенно нет необходимости – достаточно было бы просто и коротко сказать, что заказала женщина. А то же подробнейшее описание дрона (на какой пластине дрона располагалась антенна, на какой – манипуляторы, и т.д.) – вот это нужно по сюжету? Нет, если бы далее в сюжете какое-то развитие зависело от того, где у дрона расположена антенна – да, это нужно. Ну, и т.д., и т.п. – много пустых слов, ненужной «воды» в тексте, а оригинальной сути в сюжете слишком мало, если не сказать, что вообще её нет). Нужно, в первую очередь, не нагружать текст описанием третьестепенных мелочей, полагая, что они текст украсят, а придумывать сюжет, который украшает сам себя.
Автор и здесь вовсю пользуется разного рода клише: например, героиня у него (как и в первом тексте) тоже любит помахать отставленными средними пальцами (ну явно автор вырос на американских фильмах средней руки), а драки смотрятся неубедительными описаниями из слабых боевиков. (Например, как можно ударить каблуком под дых – разве что только с разворота, но ведь водила совсем не каратист! Наверное уж проще было написать: «…ботинком под дых»?) А описание сцены со «смайлом» и «стоуном»? Или сцена с таранами тягачей? Ну, ей богу, автор плохих киношек пересмотрел сверх меры. В общем – увы, очень слабы подобные сцены, как и текст в целом – особенно ещё при том, что и литературно всё крайне неуклюже сделано.
Что очень важно – присутствуют явно непродуманные сюжетные построения: во-первых, вряд ли босс крупной транспортной компании будет приглашать к себе в кабинет простого «дальнобойщика», чтобы пораспинаться перед ним за то, что работника увольняют по сокращению штатов (тем более, если почти сразу босс начинает орать: «Пошёл вон!»). Выглядит, мягко говоря, малореально и нелогично.
Во-вторых, квадрокоптеры, таскающие 50 или даже 100 кг груза, никак не приведут к замене транспортных тягачей с прицепами (тем более, на дальние расстояния) – а это ведь главный «базис» сюжета. Но ведь такие поставки (по 50-100 кг) интересны лишь отдельным гражданам, а крупные компании не будут таскать такими дронами большой объём грузов массово и далеко – фура намного выгоднее.
Этот пассаж в сюжете – абсолютный «рояль в кустах»: скорее можно поверить в то, что в практику войдут фуры-роботы (особенно к 2049 году!), чем то, что грузоперевозки тягачами заменят дронами, таскающими лишь по 100 кг. Простой подсчёт: фура тащит тонн 20-30. По 100 кг – это будет 200-300 квадрокоптеров плюс вся инфраструктура для их обслуживания и логистики. Выйдет явно дороже тягачей (особенно, если тягачи – собственность водителей), да и потом есть немало грузов, которые по 100 кг просто неделимы: как ты доставишь дроном, например, станок весом в пару тонн или просто груз арбузов на оптовую плодоовощную базу? Для подобных поставок 100-килограммовые дроны – чистый нонсенс, т.е. тягачи ещё не скоро уйдут в прошлое (даже если водителей не станет, а их будут пилотировать роботы).
Я пишу это для того, чтобы автор понимал: любое сюжетное построение должно выглядеть убедительно, а иначе читатель просто не поверит в описываемую ситуацию, т.е. – в сам сюжет.
Сама по себе задумка при всё при том весьма «моральна»: мститель не смог привести в действие взрыватель, когда увидел рядом с дроном детей своего врага. Но, к великому сожалению, уж очень слабо написано всё – сплошные штампы и стилистические ляпы. К тому же, «фантастикой» рассказ можно назвать весьма условно – что в нём фантастического?! Дроны, доставляющие грузы? Так они уже сегодня летают (ну пусть и не по 100 кг таскают). Время действия – 2049 год? Но этого слишком мало, чтобы считать сюжет полноценно фантастическим, поскольку по своей сути данная ситуация (подобная месть «плохому» боссу) могла бы иметь место почти в любое время. Скажем, заменим дронов на простых посыльных – что меняется по сути? Ничего.
Кстати, а зачем вообще сценка-пролог с мамой и мальчиком? Ну да, мальчика зовут «Марк». Как и похищенного героем программиста. Ну и что? Где связь?!
Увы, много слов (аж 89 т.зн.!) – и очень слабо в целом.