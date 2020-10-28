Огородник О. – Возможна доставка на дом – 89

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Маленький плоский экран, не больше десяти дюймов, проснулся кричащим сообщением: «Доставка». Рядом с надписью красовалось изображение посылки. Эти плоские экранчики, которые теперь были почти в каждом доме, каждой квартире, именовали не иначе, как «оповестители».

Малец, лет четырёх, в синих штанишках и зелёной футболке с длинными рукавами помчался на кухню, громко вопя: «Мама, дофтавка, мама, дофтавка!».

Мама встретила радостной улыбкой мальца, сполоснула руки в горячей воде, вытерла их насухо полотенцем и поспешила в зал. Малец посеменил за ней.

Женщина вошла в зал, подошла к балкону и прильнула к маленькому экрану, который висел на стене, справа от балконной рамы.

Надпись «Доставка» пульсировала кричащим красным цветом. В левом верхнем углу повисла иконка с изображением громкоговорителя, который был перечёркнут. Женщина вспомнила, что убрала звук перед тем, как укладывала сына в обед спать, и забыла вернуть громкость в прежнее состояние после того, как он проснулся.

Женщина ткнула пальцем в экран, смахнула сообщение, и вывела меню.

МЕНЮ

ДОСТАВКА

СРОК

АДРЕС

СТОИМОСТЬ

ПРЕТЕНЗИИ

ОПЛАТА (выберите способ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

По очереди женщина принялась нажимать на каждый из пунктов на экране «оповестителя».

ДОСТАВКА

От фирмы «HomeДЕВАЙСЫ +»

Содержимое доставки:

Чистящее средство для посудомоечной машины (1 упаковка)

Оптический определитель количества микробов и бактерий «СПЕКТРОТЕРИЙ 4М» (1 шт.)

Миниатюрный домашний кварцеватель «ЭКО NEW» (1 шт.)

Капсулы для очистки воздуха (3 упаковки)

СРОК

Заказано: 14. 04. 2049

Время доставки: 16. 04. 2049 (время: 15. 47)

Доставляется: дрон службы доставки фирмы «ГРУЗОКОПТЕР»

АДРЕС

Ул. Ударников 137 - 19 (заказчик: Артемьева Алла Васильевна)

Примечание: северный балкон (19 этаж)

СТОИМОСТЬ

1 967 эспер (включая доставку)

ПРЕТЕНЗИИ

Голосовой способ - подтвердить

ОПЛАТА (выберите способ)

Голосовой способ оплаты - подтвердить

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Последний пункт на то и был последним, чтобы перейти к нему уже в самом конце. Женщина открыла двери и вышла на балкон. Малец с любопытством наблюдал за происходящим, хоть что-то интересное для него за целый день.



