Рейтинг@Mail.ru
Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 29.10.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Леднева С. – Музыканты времени – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

–  Я не видел, чтобы ты занимался, – Первый резко открыл дверь комнаты, как обычно, не постучавшись.

–  Но ведь мы должны играть тайно, разве нет? – огрызнулся Третий.

–  Тайно для всех остальных, но не для Музыкантов времени из твоего квартета, – холодно ответил Первый. – Чтобы слышать, как звучит пространство, мы должны быть тонко настроены друг на друга.

–  Хорошо, – ответил Третий. Спорить всё равно бесполезно.

–  Хорошо, папа. Ну или хотя бы отец. Если ты не веришь в мою роль, то почему в неё должны верить другие? – сказал Первый и в раздражении вышел из комнаты. Третий недовольно вздохнул и продолжил складывать вещи в старый дорожный саквояж.

***

         «Меня зовут Ян Баккер. Мне 13 лет. Я родился в Гронингене в 2142 году. Моих родителей звали Патрик и Кристиана. Бог взял их к себе. Нет смысла горевать. Но что бы ни случилось, нельзя забывать, кто я такой и откуда пришёл».

Третий открыл глаза и оглядел вагон поезда. Напротив расположились Музыканты из его квартета – те, кого он вынужден был называть своей семьёй. Третий скользнул по ним взглядом. Вот Первый, русобородый мужчина с тонкими чертами лица. Рядом с ним сидела Вторая, грустная женщина с ранней сединой в волосах и девичьим румянцем щёк. Положив голову ей на колени, спала Четвёртая – с одноухим зайцем в обнимку. А сам Третий сидел на одной скамейке с незнакомой пожилой дамой, которая вязала на спицах что-то пёстрое.

– Мама, я хочу пить, – сказал Третий грустной женщине. Налаживать связи с местным населением было одной из его задач.

– Тише, Петер, разбудишь сестру. Она только что уснула, – ответила Вторая.

Дама отложила в сторону спицы и достала из недр гобеленовой сумки бутыль, плотно заткнутую чистой белой тряпицей.

– Попей, мальчик, – ласково сказала старушка. – Такого молока не найдёшь во всей Австрии. Хорошо, что хоть у коров ещё осталось что-то своё в нашей стране!

Третий сделал несколько глотков и поблагодарил старушку. «Надеюсь, от этого я не умру, – подумал он. – Нужно не забыть принять ферменты».

– Как тебя зовут, милый? – с улыбкой спросила дама.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Tags:,
Леднева С. – Музыканты времени – 14 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

Оставить комментарий
  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    29.10.2020 at 13:32 - Ответить

    главная идея общей необратимости времени подана весьма драматично

    Написано грамотно, а единечный, пожалуй, недостаток в этом смысле – написание сочетаний прямой и косвенной (не везде неправильно, но явные ошибки присутствуют). Увы, это пробел практически у всех авторов. Приводить примеры ошибок не буду, но, если автор мне напомнит, – вышлю нашу методичку по данному вопросу.

    Рассказ сюжетно очень неплох, и, хотя имеет место некоторая «логическая» натяжка (ну, с чего Первый решил, что Третий погиб?!), но сама главная идея общей «необратимости времени» подана с определённым шармом и весьма «драматично». Принимаю рассказ к публикации.

    И ещё вот такой момент: я бы не стал относить рассказ к НФ: всё-таки, звуки скрипки, открывающие «врата времени», – это куда больше свойство для жанра «фэнтези», чем для НФ, как ни крути.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru