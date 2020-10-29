Леднева С. – Музыканты времени – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Я не видел, чтобы ты занимался, – Первый резко открыл дверь комнаты, как обычно, не постучавшись.

– Но ведь мы должны играть тайно, разве нет? – огрызнулся Третий.

– Тайно для всех остальных, но не для Музыкантов времени из твоего квартета, – холодно ответил Первый. – Чтобы слышать, как звучит пространство, мы должны быть тонко настроены друг на друга.

– Хорошо, – ответил Третий. Спорить всё равно бесполезно.

– Хорошо, папа. Ну или хотя бы отец. Если ты не веришь в мою роль, то почему в неё должны верить другие? – сказал Первый и в раздражении вышел из комнаты. Третий недовольно вздохнул и продолжил складывать вещи в старый дорожный саквояж.

***

«Меня зовут Ян Баккер. Мне 13 лет. Я родился в Гронингене в 2142 году. Моих родителей звали Патрик и Кристиана. Бог взял их к себе. Нет смысла горевать. Но что бы ни случилось, нельзя забывать, кто я такой и откуда пришёл».

Третий открыл глаза и оглядел вагон поезда. Напротив расположились Музыканты из его квартета – те, кого он вынужден был называть своей семьёй. Третий скользнул по ним взглядом. Вот Первый, русобородый мужчина с тонкими чертами лица. Рядом с ним сидела Вторая, грустная женщина с ранней сединой в волосах и девичьим румянцем щёк. Положив голову ей на колени, спала Четвёртая – с одноухим зайцем в обнимку. А сам Третий сидел на одной скамейке с незнакомой пожилой дамой, которая вязала на спицах что-то пёстрое.

– Мама, я хочу пить, – сказал Третий грустной женщине. Налаживать связи с местным населением было одной из его задач.

– Тише, Петер, разбудишь сестру. Она только что уснула, – ответила Вторая.

Дама отложила в сторону спицы и достала из недр гобеленовой сумки бутыль, плотно заткнутую чистой белой тряпицей.

– Попей, мальчик, – ласково сказала старушка. – Такого молока не найдёшь во всей Австрии. Хорошо, что хоть у коров ещё осталось что-то своё в нашей стране!

Третий сделал несколько глотков и поблагодарил старушку. «Надеюсь, от этого я не умру, – подумал он. – Нужно не забыть принять ферменты».

– Как тебя зовут, милый? – с улыбкой спросила дама.



