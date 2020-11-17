Ольков С – Космический футбол- 64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Утро по бортовому времени было в разгаре. Нейон Ти находился в кухне жилого отсека. Он возился у плиты, собираясь готовить любимый омлет, когда из комнаты раздался пронзительный вопль:
- Г-О-О-Л! Нет! Черта с два! Штанга!
Громкий шум тут же заглушил все остальные звуки. Нейон Ти вздрогнул от крика, бросил на плиту сковородку с омлетом и метнулся в комнату. Вопли и шум раздавались со стороны экрана визора, висевшего во всю стену гостиной, обстановка которой всегда помогала Нейону Ти в полётах забывать о том, что настоящий дом далеко, на Земле, за кормой его звездолёта крейсерского класса последней модели «Корвет».
Нейон Ти громко хлопнул в ладоши, и экран визора погас, превратившись в безмолвную часть интерьера с зеркальной поверхностью. Нейон Ти враз обмяк и опустился на диван. Его звёздный Корвет в это время проходил мимо планеты Пифия в созвездии Кариатид. Визор поймал устойчивый сигнал с планеты, откуда транслировался матч. Этого Нейон Ти выдержать не мог даже сейчас, спустя столько лет. Лоб его покрылся испариной от нахлынувших воспоминаний, но запах сгоревшего омлета вернул к действительности. Что-то пробурчав, он кинулся обратно на кухню, из которой валил дым.
- Сколько можно?! – сердито ворчал Нейон Ти, прищурившись и очищая сковородку от обуглившейся массы.
- Когда это кончится?! Неужели он всю жизнь будет преследовать меня?! Даже сейчас, спустя столько лет от него одни неприятности!
Он бросил сковородку в раковину, включил кондиционер и достал банку кофе:
- Похоже, завтрак сегодня будет лёгким.
Аромат и вкус заваренного кофе сделали своё дело. В голове утихли шум и вопли визора, но им на смену пришли воспоминания, от которых он прятался в обычной жизни, не говоря уже о том, чтобы кому-то рассказать о них или, тем более, упомянуть об этом в мемуарах о своих звёздных приключениях.
Долгие годы Нейон Ти успокаивал свою совесть, оправдываясь перед ней тем, что никто и никогда не видел в нём виновника сложившейся во Вселенной ситуации. Но себе -то он не мог не признаваться в том, кто является этим виновником изменения жизненного уклада Вселенной, вернее, виновником изменений всех разумных форм жизни Вселенной. Во всех её уголках. Он, как никто, смог в этом убедиться, за время своей звездолётной службы исколесив просторы Вселенной на звездолётах с опознавательными знаками БМБ.
Борис Долинго
язык изложения не очень гладкий, хотя и не тяжёлый
Прежде всего – замечания «технического» характера и, прежде всего, по набору текста, которое, увы, приходится делать очень часто: в традициях русского литературного языка имеет место подача текста с красными строками, которые показывают начало каждого нового абзаца (и, значит, начало чуть новой части повествования, чуть иной авторской мысли). Именно поэтому в литературном тексте на русском языке нет нужды в увеличенных интервалах перед каждым абзацем. Дурацкая мода писать без красных строк, выделяя каждый абзац через увеличенный межстрочный интервал, пришла из Интернета. Там, для экранного чтения – особенно каких-то новостных материалов, статей и т.п. текстов – это оправдано, но даже в Сети правильным остаётся подавать текст художественного литературного произведения с красными строками и без увеличенных отступов между абзацами.
Кроме того, существуют два разных знака пунктуации – тире и дефис. Это – РАЗНЫЕ знаки! Прописывая прямую речь, перед началом слов некого персонажа ставят именно тире, и после него до первой буквы следующего слова обязательно присутствует пробел. Использовать дефисы вместо тире и уж, тем более, не ставить пробелы между таким заменителем тире и словом – крайне дурной тон.
Букву «ё» автор не использует, а между тем, это законная буква русского алфавита и, более того, некоторые фразы, написанные без буквы «ё», могут не сразу точно восприниматься. (Советую автору почитать об истории возникновения буквы «ё» и о том, как и почему ещё в определённое время не стали набирать почти во всех текстах, за исключением детских. Но ныне нет никакого оправдания не написанию этой буквы). Вообще написание «ё» есть в условиях приёма текстов в нашем журнале, и я вполне мог бы просто не принять данный текст к рассмотрению.
Что касается написания сочетаний прямой и косвенной речи, то автор не умеет делать это правильно (как и 99% всех авторов вообще). Пояснять, что и как, не буду, чтобы не тратить времени – скажу только, что если автор сделает запрос, то вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, окажется очень полезно.
Теперь о чисто литературной и сюжетной части. Местами встречаются очень неудачные в стилистическом плане предложения, например, почти в самом начале текста попалось: «…Вопли и шум раздавались со стороны экрана визора, висевшего во всю стену гостиной, обстановка которой всегда помогала Нейону Ти в полётах забывать о том, что настоящий дом далеко, на Земле, за кормой его звездолёта крейсерского класса последней модели «Корвет»…» – Предложение громоздкое и очень плохо согласованное. Кроме того, слово «висевший» в сочетании с «во всю стену» – это своего рода само по себе стилистический «перл». Ну и подобных неудачных стилистическом плане мест в тексте ещё немало. Также немало лишних или пропущенных запятых, есть очень неудачные повторы слов и т.п. – в общем, язык изложения не очень гладкий, хотя и не «тяжёлый» (что даёт основания надеяться, что автор в смысле стилистики и языка сможет научиться писать лучше).
Что касается «технических моментов», то, автор допускает частую ошибку, говоря о созвездиях, как о неких компактных скоплениях звёзд. Например, постоянно повторяются пассажи подобного типа: «…планета Пифия в созвездии Кариатид…» или «…планета Пинтия, в созвездии Триад…» и т.д. (Кстати, «Пифия», «Пинтия» – неужели не хватает фантазии придумать не столь созвучные названия планетам?!) Надо сказать, ошибки такого типа являются ужасающими по своей естественнонаучной безграмотности, поскольку созвездия – это не некое устойчивое звёздное образование, а лишь проекция расположения определённых звёзд на весьма конкретную точку наблюдения (например, с планеты Земля). Сами же звёзды, формирующие эту проекцию (т.е. созвездие) в реальности, как правило, отстоят друг от друга на десятки и сотни световых лет. Поэтому фразы типа «Планета Х из созвездия Y» или «Наша экспедиция обследовала созвездие Тельца» вообще является полной глупостью даже для юмористического произведения.
По сюжетной идее данный текст весьма незамысловат: история о том, что такую игру как футбол цивилизация землян давным-давно и напрочь позабыла, а герой рассказа из-за случайной ошибки создаёт мяч, которым аборигены некой планеты кинулись играть, как безумные и таким образом возродился футбол. При этом подразумевается, что люди позабыли и само понятие «резиновый мяч» (а все другие цивилизации никогда такого предмета не имели), при том, что на Земле, судя по всему, никаких глобальных катаклизмов, уничтоживших цивилизацию, не происходило. Так с чего бы в такой степени забыть футбол и, конечно же, волейбол, баскетбол и т.д.? И это при том, что герой знает из истории о массовых зрелищах в Древнем Риме. Согласитесь – чрезвычайно надуманный сюжетный ход с этаким забыванием футбола, не правда ли?
При этом надуман и сам случай с «рождением» мяча из тюбика с силиконовым клеем: даже если себе представить, что клей, оставленный под лампой, нагреется и вытечет из плохо закрытого тюбика (заметьте: такое понятие, как «тюбик» цивилизация не забыла!), и даже если вдруг (с чего бы?!) из этого клея образуется пузырь, то уж никак подъёмной силы тёплого воздуха в объёме этого по описанию весьма толстостенного пузыря не хватит, чтобы пузырь взлетел! У автора явно присутствует серьёзный пробел в естественных науках.
В общем, к сожалению, очень слабое в сюжетном (да и чисто в стилистическом) отношении произведение объёмом целых 64 тыс.знаков – целая маленькая повесть.
Совет автору: после написания любого текста следует внимательно и вдумчиво его перечитывать. Тогда, возможно, и сам автор сможет замечать определённые несуразицы (прежде всего, логические и «технические») и исправлять их до того, как представит своё творение на суд «широких народных масс»