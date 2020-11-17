Ольков С – Космический футбол- 64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Утро по бортовому времени было в разгаре. Нейон Ти находился в кухне жилого отсека. Он возился у плиты, собираясь готовить любимый омлет, когда из комнаты раздался пронзительный вопль:

- Г-О-О-Л! Нет! Черта с два! Штанга!

Громкий шум тут же заглушил все остальные звуки. Нейон Ти вздрогнул от крика, бросил на плиту сковородку с омлетом и метнулся в комнату. Вопли и шум раздавались со стороны экрана визора, висевшего во всю стену гостиной, обстановка которой всегда помогала Нейону Ти в полётах забывать о том, что настоящий дом далеко, на Земле, за кормой его звездолёта крейсерского класса последней модели «Корвет».

Нейон Ти громко хлопнул в ладоши, и экран визора погас, превратившись в безмолвную часть интерьера с зеркальной поверхностью. Нейон Ти враз обмяк и опустился на диван. Его звёздный Корвет в это время проходил мимо планеты Пифия в созвездии Кариатид. Визор поймал устойчивый сигнал с планеты, откуда транслировался матч. Этого Нейон Ти выдержать не мог даже сейчас, спустя столько лет. Лоб его покрылся испариной от нахлынувших воспоминаний, но запах сгоревшего омлета вернул к действительности. Что-то пробурчав, он кинулся обратно на кухню, из которой валил дым.

- Сколько можно?! – сердито ворчал Нейон Ти, прищурившись и очищая сковородку от обуглившейся массы.

- Когда это кончится?! Неужели он всю жизнь будет преследовать меня?! Даже сейчас, спустя столько лет от него одни неприятности!

Он бросил сковородку в раковину, включил кондиционер и достал банку кофе:

- Похоже, завтрак сегодня будет лёгким.

Аромат и вкус заваренного кофе сделали своё дело. В голове утихли шум и вопли визора, но им на смену пришли воспоминания, от которых он прятался в обычной жизни, не говоря уже о том, чтобы кому-то рассказать о них или, тем более, упомянуть об этом в мемуарах о своих звёздных приключениях.

Долгие годы Нейон Ти успокаивал свою совесть, оправдываясь перед ней тем, что никто и никогда не видел в нём виновника сложившейся во Вселенной ситуации. Но себе -то он не мог не признаваться в том, кто является этим виновником изменения жизненного уклада Вселенной, вернее, виновником изменений всех разумных форм жизни Вселенной. Во всех её уголках. Он, как никто, смог в этом убедиться, за время своей звездолётной службы исколесив просторы Вселенной на звездолётах с опознавательными знаками БМБ.



