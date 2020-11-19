Ямщиков К. – Знакомое слово аукцион – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Едва наступила земная ночь, как в небе зажглась крупнейшая из звёзд. Казалось, её можно было потрогать рукой, — только вот людей, способных на это, давно уже не помнил прибрежный камень, давно не видели холодные тропы.
Планета молчала.
Летевшая к ней звезда не была звездой; резво пылал в небе ангел, бог, притворщик далёкой галактики. Видевшие его люди — в ту пору, когда ещё были живы и могли видеть, — теряли рассудок, до конца жизни припоминая ветхие хмурые крылья, ромбовидные щёлки глаз, из которых полыхал тайный огонь, и бесконечно святую ухмылку.
Существо это не было ни ангелом, ни богом. Существо было торговцем.
На человечий манер — исключительно в моменты посещения Земли — оно звало себя Герзердо. Выдуманное имя смягчало долгие вздохи работы. Забавно, как люди, спасаясь от бессмыслицы, разбили вечность на составные, наделив её минутами, часами, сутками, годами; Герзердо не понимал подобной предосторожности, но наслаждался ей, как ловким капризом, в крае, далёком от истинной Мудрости.
Вот уже тысячу земных лет — вряд ли он что-то перепутал в подсчётах — Герзердо пытался продать эту планету по особо низкой цене. Никто не брал крошечный шарик даже за восемь Бо, хотя ни одна другая планета не стоила дешевле. А ведь были места куда хуже – к примеру, Таррцех, громадина, обитавшая в Галактике Веретено; эта планета не имела постоянной формы и каждые семь лет (если пользоваться земными иллюзиями) переплавлялась из круга в треугольник, из треугольника в параллепипед.
Неудивительно, что жившие на ней таррцехцы вымирали целыми стаями, возрождаясь затем в уцелевших фрагментах планеты. Наблюдать всё это было крайне забавно — ровно до той поры, пока Таррцех не приняла форму конуса намного раньше положенного срока. Не приспособившиеся к перемене жильцы сгинули, и планета опустела. Благо, быстро нашёлся покупатель, — чудак из Высшего Сознания, коллекционировавший всяческие непригодные для существования местечки. Герзердо надбавил цену и сбыл Таррцех столь удачно, как и представит себе не мог.
А Земля спросом не пользовалась. Коллеги отбрыкивались от неё, точно от злого проклятия. За долгие годы Герзердо так и не понял, почему.
Изучать этот голубой шар он приноровился ещё давным-давно, когда люди были живы и лишь зачинали свою цивилизацию. И то, что для них тянулось тысячелетиями, Герзердо наблюдал не больше пары-тройки протяжных вздохов. Жизнь землян протекала слишком быстро, точно кадрами ускоренной перемотки; и проступали из-за хаоса все нелепые ошибки, допущенные случайно.
Борис Долинго
несмотря на немалое число интересных эпитетов и аллегорий, которые создал автор
Прежде всего – замечания «технического» характера по набору текста, которое, увы, приходится делать очень часто и повторять одно и то же: в традициях русского литературного языка имеет место подача текста с красными строками, которые показывают начало каждого нового абзаца (и, значит, начало чуть новой части повествования, чуть иной авторской мысли). Именно поэтому в литературном тексте на русском языке нет нужды в увеличенных интервалах перед каждым абзацем. Дурацкая мода писать без красных строк, выделяя каждый абзац через увеличенный межстрочный интервал, пришла из Интернета. Там, для экранного чтения – особенно каких-то новостных материалов, статей и т.п. текстов – это оправдано, но даже в Сети правильным остаётся подавать текст художественного литературного произведения с красными строками и без увеличенных отступов между абзацами.
Автор верно использует тире и букву «ё» – за это респект. Что касается написания сочетаний прямой и косвенной речи, то ничего не могу сказать, к сожалению, поскольку такие сочетания в тексте попадаются всего пару раз, они написаны верно, но они самого простого типа. В любом случае если автор сделает запрос, то вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, окажется очень полезно.
Теперь о главном – о сюжете. Конечно же, считать рассказ «научной фантастикой» никак нельзя – ничего «научного в нём нет». Сначала я подумал, что это ещё одна притча на тему «высшего разума» и «неразумного человечества», которое оказывается куда как разумным. Таких текстов написано множество, и, несмотря на это, иногда попадаются весьма оригинальные. Но, увы, данный текст к ним отнести не могу, несмотря на немалое число интересных эпитетов и аллегорий, которые создал автор. Беда в том, что автор не создал главного – законченного осмысленного сюжета. Некая Высшая Сущность под названием «Герзердо» собирается продать планету Земля, на которой человечество давно вымерло. Вдруг оказывается, что на планете нашёлся последний выживший. Я, было, стал надеяться, что с этим будет связан какой-то интересный сюжетный поворот, но, к сожалению, этого не случилось: автор никак не развил тему землянина, сделав его безумцем, которые почему-то стал бессмертным (почему, отчего – не ясно абсолютно). В итоге Герзердо уменьшает Землю до размеров куриного яйца и устраивает аукцион среди таких же как он «сущностей» по продаже планеты. Ставки растут, но кто-то случайно задевает Землю-яйцо, и она падает (очевидно, на какой-то «галактический пол») и разбивается. Конец рассказа.
В общем, я не увидел здесь хоть какого-то смысла, кроме нагромождения слов, иногда сложенных в весьма красивые предложения, но не имеющие никакого смысла как цельное литературное произведение. Впечатление, что автор ходил, ходил по грани нащупывания сюжетного смысла, но так этот смысл и не нащупал.
Увы, принять такой текст к публикации не могу.