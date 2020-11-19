Ямщиков К. – Знакомое слово аукцион – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Едва наступила земная ночь, как в небе зажглась крупнейшая из звёзд. Казалось, её можно было потрогать рукой, — только вот людей, способных на это, давно уже не помнил прибрежный камень, давно не видели холодные тропы.

Планета молчала.

Летевшая к ней звезда не была звездой; резво пылал в небе ангел, бог, притворщик далёкой галактики. Видевшие его люди — в ту пору, когда ещё были живы и могли видеть, — теряли рассудок, до конца жизни припоминая ветхие хмурые крылья, ромбовидные щёлки глаз, из которых полыхал тайный огонь, и бесконечно святую ухмылку.

Существо это не было ни ангелом, ни богом. Существо было торговцем.

На человечий манер — исключительно в моменты посещения Земли — оно звало себя Герзердо. Выдуманное имя смягчало долгие вздохи работы. Забавно, как люди, спасаясь от бессмыслицы, разбили вечность на составные, наделив её минутами, часами, сутками, годами; Герзердо не понимал подобной предосторожности, но наслаждался ей, как ловким капризом, в крае, далёком от истинной Мудрости.

Вот уже тысячу земных лет — вряд ли он что-то перепутал в подсчётах — Герзердо пытался продать эту планету по особо низкой цене. Никто не брал крошечный шарик даже за восемь Бо, хотя ни одна другая планета не стоила дешевле. А ведь были места куда хуже – к примеру, Таррцех, громадина, обитавшая в Галактике Веретено; эта планета не имела постоянной формы и каждые семь лет (если пользоваться земными иллюзиями) переплавлялась из круга в треугольник, из треугольника в параллепипед.

Неудивительно, что жившие на ней таррцехцы вымирали целыми стаями, возрождаясь затем в уцелевших фрагментах планеты. Наблюдать всё это было крайне забавно — ровно до той поры, пока Таррцех не приняла форму конуса намного раньше положенного срока. Не приспособившиеся к перемене жильцы сгинули, и планета опустела. Благо, быстро нашёлся покупатель, — чудак из Высшего Сознания, коллекционировавший всяческие непригодные для существования местечки. Герзердо надбавил цену и сбыл Таррцех столь удачно, как и представит себе не мог.

А Земля спросом не пользовалась. Коллеги отбрыкивались от неё, точно от злого проклятия. За долгие годы Герзердо так и не понял, почему.

Изучать этот голубой шар он приноровился ещё давным-давно, когда люди были живы и лишь зачинали свою цивилизацию. И то, что для них тянулось тысячелетиями, Герзердо наблюдал не больше пары-тройки протяжных вздохов. Жизнь землян протекала слишком быстро, точно кадрами ускоренной перемотки; и проступали из-за хаоса все нелепые ошибки, допущенные случайно.



