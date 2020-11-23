Буркин Ю.– Восстание протезов–49

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Сыну Тимофею,

подавшему идею.

1.

СЕЙЧАС

Та еще вечеринка

Герда.

Нас зовут «Кай и Герда». На самом деле меня зовут Алина, а Гердой стали звать в третьем классе, когда я сыграла Герду в спектакле школьного театра «Снежная королева». Ну, а когда узнали про то, что мы Колей…

Кай.

Давай я сам. Мы с ней дружим с детского сада. В школе сначала этого никто не замечал, в первых классах пацаны с девчонками сидят, и ничего особенного. Но потом заметили, что мы и домой, и из дома вместе ходим, и гуляем вместе, а тут она как раз Герду сыграла. Ну, и, выходит, тогда я – Кай… Хотя на самом деле мы просто дружим, а не что-то там…

Герда.

Это он так думает. А я думаю, мы потом всё равно влюбимся и поженимся. )))

Кай.

Может и поженимся, а может и нет. Сейчас мне всё это до лампочки. Мы учимся в шестом классе, и я жениться пока не собираюсь.

Герда.

Заканчиваем шестой, скоро в седьмой перейдём. )

Кай.

И что, у нас теперь в седьмом женятся? Вот ты сама начинаешь, а потом все дразнятся…

Герда.

Ничего я не начинаю. Мы же не в школе и не во дворе, нас никто тут не видит и не слышит. Мы даже друг друга не видим и не слышим ))).

Кай.

Потому что мы сидим по домам. Потому что мы это в Контакте печатаем. Слушай, и давай тут без смайликов, раз это дневник.

Герда.

Ага. Мы создали группу «Кай и Герда» и решили вести тут совместный онлайн-дневник. Так, как будто мы это всё кому-то другому рассказываем.

Кай.

Мы создали, мы решили… Ты создала и решила. Дурацкая затея, по-моему.

Герда.



