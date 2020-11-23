Буркин Ю.– Восстание протезов–49

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Сыну Тимофею,
подавшему идею.
1.
СЕЙЧАС
Та еще вечеринка
Герда.
Нас зовут «Кай и Герда». На самом деле меня зовут Алина, а Гердой стали звать в третьем классе, когда я сыграла Герду в спектакле школьного театра «Снежная королева». Ну, а когда узнали про то, что мы Колей…
Кай.
Давай я сам. Мы с ней дружим с детского сада. В школе сначала этого никто не замечал, в первых классах пацаны с девчонками сидят, и ничего особенного. Но потом заметили, что мы и домой, и из дома вместе ходим, и гуляем вместе, а тут она как раз Герду сыграла. Ну, и, выходит, тогда я – Кай… Хотя на самом деле мы просто дружим, а не что-то там…
Герда.
Это он так думает. А я думаю, мы потом всё равно влюбимся и поженимся. )))
Кай.
Может и поженимся, а может и нет. Сейчас мне всё это до лампочки. Мы учимся в шестом классе, и я жениться пока не собираюсь.
Герда.
Заканчиваем шестой, скоро в седьмой перейдём. )
Кай.
И что, у нас теперь в седьмом женятся? Вот ты сама начинаешь, а потом все дразнятся…
Герда.
Ничего я не начинаю. Мы же не в школе и не во дворе, нас никто тут не видит и не слышит. Мы даже друг друга не видим и не слышим ))).
Кай.
Потому что мы сидим по домам. Потому что мы это в Контакте печатаем. Слушай, и давай тут без смайликов, раз это дневник.
Герда.
Ага. Мы создали группу «Кай и Герда» и решили вести тут совместный онлайн-дневник. Так, как будто мы это всё кому-то другому рассказываем.
Кай.
Мы создали, мы решили… Ты создала и решила. Дурацкая затея, по-моему.
Герда.
Борис Долинго
абсолютно нелогичные действия со стороны учёных:
Текст написан автором весьма известным и набран в целом правильно. Единственное небольшое замечание по набору: всегда нужно оставлять увеличенный интервал между текстом и вставляемыми в него отбивками типа «***».
Очень уж много мест, где отсутствует буква «ё» – например, попалось предложение «Кай щелкнул (зажигалкой) и поочередно поднес огонек к свечкам», где «ё» отсутствует аж в 4 словах подряд. При этом в некоторых местах «ё» присутствует – странно. Возможно, автор вставлял «ё» вручную, стараясь выполнить требования журнала, но очень уж много необходимых вставок пропустил? Если это так, то хочу сказать, что если уж вставлять «ё» в готовый текст, то лучше пользоваться специальными программами ё-фикаторами. А ещё лучше – писать просто эту букву в нужных местах всегда. Это ведь когда-то для упрощения работы типографий букву «ё» писать не стали, но в наши дни цифрового набора текстов никакой экономии при печати от неиспользования данной буквы нет и быть не может – просто глупая старая привычка осталась.
Пользоваться буквой «ё» следует, прежде всего, по очень простой причине: ведь соответствующий букве звук в нашей речи реально существует! Поэтому разумно отражать на письме этот звук, особенно, если создаётся художественный текст и, если автор хочет «разговаривать» с читателем на нормальном русском языке. Вот попробуйте, коли не пишите букву «ё», также и не произносить её в разговоре. Ну а чего уж там – будьте последовательны: не пишите букву, так и не произносите её, произносите всегда одно только «е». Я посмотрю, как, мягко говоря, странно будет слушаться ваша речь. Ведь даже в сугубо практическом отношении необходимо понимать, что в нашем обиходном языке имеется немало слов, содержащих букву «ё». Многие из таких слов в определённом контексте, будучи употреблёнными без данной буквы, реально затрудняют (пусть и лишь на какой-то миг) понимание написанной фразы, а значит, в какой-то мере, понижают лёгкость чтения текста. А это, по понятным причинам не является положительным фактором для восприятия произведения в целом (и, значит, в первую очередь плохо для самого автора – и авторам стоит это понимать!)
Простейший пример: вот фраза «Все вперед» – и что тут точно сказано? Без наличия «ё» смысл фразы даже не сразу понятен («все» или – «всё»?). Не говоря уже о фразе типа «В конце пути вы передохнете» – а здесь о чём здесь речь? То ли о том, что вы «передохнёте», то ли – что «передохнете». В общем, буква «ё» нужна, и не писать её просто глупо, и прошу прощения за эту небольшую лекцию.
Что для меня всегда странно, так это то, что даже многие весьма известные авторы не видят разницы между пресловутыми дефисами и тире, используя дефисы там, где следует писать именно тире (а это ведь разные знаки). Также я только укрепился в своём мнении, что знание написания сочетаний прямой и косвенной речи – слабая черта буквально 99% (если не 99,99%) всех авторов, включая и тех, кто в силу имеющегося литературного опыта должен был бы знать, как такие сочетания пишутся. Ошибок такого типа в тексте немного – скорее всего, в силу того, что автор использует весьма ограниченное число сочетаний прямой и косвенной речи, и в большинстве самых простых случаев пишет всё верно. Но есть явные ошибки. Не знаю, попросит ли уважаемый автор у меня нашу методичку по данному вопросу, но, если попросит – с удовольствием вышлю и ему.
Попадаются «технические» неточности – например, «штрудель» – никак не «торт» (прежде всего, исходя из самого определения слова «торт»: торт подразумевает слои коржей), а некая разновидность рулета. Поэтому в авторской речи его ещё можно назвать «пирогом», но никак не «тортом» (кроме того, я как-то не слышал про штрудели с клубникой, но коли они бывают с мясом, то почему не быть клубничному?). Мелочь, конечно, но не стоит допускать подобные огрехи.
Ещё одна небольшая стилистическая мелочь – слова Герды: «…Тело, как костюм, который можно снять и одеть…» и ей же вторит Кай: «…Шкура, которую можно снять и одеть…». Дело в том, что говоря об одежде, надеваемой на себя, следует использовать именно слово «надеть», но не «одеть» («одевают» – всегда кого-то другого). Извиняет тут только одно: это сказано в речи персонажей, так что будем считать, что Кай и Герда не совсем правильно пользуются словами «надеть» и «одеть», что в разговоре происходит сплошь и рядом. ))))
Но это безусловно, мелочи.
Теперь о самой сути – о сюжете.
Хороший, интересный сюжет. Умный, весьма злободневный, т.к. описанная киборгизация явно не за горами. (Хотя, конечно, до полной оцифровкой сознания, думаю, ещё очень далеко, т.к. пока ещё никто не понял, как точно работает мозг человека, и проводить полную параллель с работой компьютера, только очень сложного – явное упрощение задачи).
Есть сомнение в одном сюжетном построении: не думаю, что к участникам столь закрытого проекта так легко могли бы приходить в гости Кай и Герда – абсолютно левые ребята со стороны. Вокруг «протезов» ни охраны, никого. Ходи, кто хочет. Очень сомнительно, чтобы так могло быть, если подобный эксперимент имел место в реальности. Тем не менее, в сюжетном контексте именно данного рассказа (точнее, по своей структуре – небольшой повести) это смотрится не столько «роялем в кустах», сколько неким «необходимым упрощением», и потому не вызывает однозначного неприятия, хотя подобные «натяжки логики» всегда сильно понижают общий уровень «доверия» к сюжету.
Вызывает также сомнение и вот какое сюжетное построение. Протез Гудвин говорит об учёных, проводящих эксперимент: «…Мы уверены, что, создавая более совершенные модели, они будут избавляться от несовершенных…» – весьма странное заявление. Нет, понятно, для чего это нужно автору – для создания нужного уровня «драматизма» в сюжете. Но само по себе это абсолютно нелогичные действия со стороны учёных: для чего уничтожать старых протезов, тем более, если говорится о съёмных блоках сознания?! Ведь сознания людей, пользующихся протезами старых моделей, легко можно переносить в новым искусственных тела. Поэтому никакого резона в уничтожении старых протезов нет. Единственное оправдание может заключаться в упоминании того, что проект, по сути, частный, хотя всё равно вряд ли это логично. Правда, автор чуть позже пытается дать этому подходу определённое объяснение, и оно немного снимает эту «нелогичность».
В целом, повторяю, сюжет интересный. Не вполне объяснено, как протезы сумели скрыться из инкубатора, и для чего была проведена попытка путча, если протезы уже настолько контролировали правительство? Но это не слишком сильно портит впечатление о рассказа. Хороший, добротный рассказ – если автор его нигде не публиковал ранее, то я готов принять его в «Уральский Следопыт».