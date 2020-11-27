Орнадская Н. – Попробуй не умереть – 27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Я стою посреди заснеженной равнины.

От морозного воздуха перехватывает дыхание. Из глубин чёрного неба звёзды – как наконечники стрел – целятся прямо в сердце. Взвизгнет невидимая тетива, и я упаду в сугроб, обливаясь кровью.

Над ухом раздается низкий храп. Взмываю в воздух, как перепуганный заяц. Судорожно оглядываюсь: надо мной возвышается могучий зверь. Огромный – выше человеческого роста - северный олень.

Умирающий.

Серый мех висит клочьями, бока впали, странные, светло-розовые рога кажутся непропорционально большими для тощей морды.

Сюда давно никто не приходил.

Осторожно делаю шаг навстречу. Зверь шарахается назад, обнажив полную пасть острых клыков.

Питается это животное явно не ягелем.

‒ А кто это у нас такой симпатичный? ‒ пытаюсь наладить контакт.

Рогатый монстр меряет меня презрительным взглядом: встречали мы таких. Не один десяток сожрали.

Так и останусь торчать среди снегов ‒ ледяная мумия в старой рубашке и джинсах. Даже косточек не найдут.

Другого идиота, который осмелится взять в руки шаманский бубен, нигде нет.

Олень тянет воздух широкими ноздрями, его глаза вспыхивают хищным жёлтым огнем.

Сожрёт. Определенно сожрёт.

Ладно. Выбора все равно нет.

Прикосновение ножа на морозе обжигает. Тонкий порез на глазах наливается кровью ― густой и тёмной в мертвенном свете чужих звёзд.

Прежде чем протянуть руку страшному зверю, закрываю глаза.

Жду боли.

Оленьи губы прикасаются к коже мягко. Нежно.

Открыв глаза, вижу тонкий шрам на месте пореза. Прекрасного величественного зверя на месте умирающего монстра. Шкура лоснится, копыта сверкают серебром.

Робко касаюсь бархатной морды.

Олень благосклонно наклоняет голову ‒ и я едва успеваю нырнуть под огромными рогами.

Красными. Как кровь.

Поспешно достаю из кармана старый носок, протягиваю зверю:

‒ Мой брат. Рус. Ты можешь его найти?

Еще через двадцать минут старые нарты взмывают в небо – навстречу звёздам, которые вспыхивают разноцветными огнями…

…Как северное сияние, которое полыхало жаркой июльской ночью на старом кладбище в деревне Семеновка.

Запрокинув головы, мы ошалело пялились в небо.

‒ Ну и при чем тут мертвецы? – нетерпеливо спросил Рус.



