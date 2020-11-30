Косарев И. – Полночный разговор – 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Посреди комнаты с гладкими бежевыми стенами чернел круглый дубовый стол. На стенах тёмными квадратами выделялись космические виды Земли, Марса, галактик и звёзд. За столом сидели семеро. Яркий, но тёплый свет лился на людей из тонких трубочек, горевших под потолком.
– Здравствуйте, товарищи. Что ж, начнём. Артём Григорьевич, зачитайте повестку, – сказал директор.
Артём Григорьевич, щуплый, лысеющий мужчина сорока лет, откашлялся:
– На повестке у нас два пункта. Первый – выяснение причин инцидента с вычислителем ВС-2435. Второй – устранение последствий инцидента с вычислителем ВС-2435.
– Бюрократы!
– Фрол Геннадьевич, дождитесь, когда Вам дадут слово.
Фрол сидел слева от Артёма, рядом эти двое смотрелись комично. Невысокий, всегда гладко выбритый, всегда аккуратный, в брюках, рубашке и жилетке Артём и большой, пузатый Фрол, с вечной щетиной, со всклокоченными волосами, в одном и том же засаленном свитере и грязных джинсах. Фрол был на десять лет моложе Артёма, но выглядел старше.
– Да чего выяснять-то, все знают всё, – продолжил возмущаться Фрол густым басом, подточенным, однако, чувством страха.
– Фрол, помолчи и не затягивай, – просто сказал ему директор.
– Я вот не знаю, зачем его позвали, – пожала плечами и покачала головой Ирина Сергеевна, старший педагог, коротко стриженная брюнетка, ровесница Артёма, умудрявшаяся даже в таком захолустье выглядеть эффектно, – Свою версию он изложил, мы с ней согласны, я думаю, можно было обойтись и без него.
– Чтобы ты побесилась, Ирка, – ответил Фрол и заржал.
– Стану я беситься из-за всяких маргиналов, – брезгливо поморщилась Ирина.
– Хорош, хорош, – прервал перепалку директор, – Ещё подеритесь мне тут.
– Женщин не бью, – твёрдо заявил Фрол.
– Ой ли, убийца детей? – зашипела Ирина.
– Хорош, я сказал! – гаркнул директор, – Леонид Иванович, зачитай про инцидент, пока они мне тут бои без правил не устроили.
Леонид Иванович, степенный усатый мужчина на пятом десятке, в синем форменном комбинезоне, главный инженер Орбитальной Обсерватории Дальнего Космоса, заговорил:
– Двадцатого марта, вчера, вследствие перегрева отказал вычислитель подсети коммуникативных баз данных ВС-2435. В момент отказа вычислитель был загружен двумя процессами: "08ОФ" и, гм, "Ха Е Эр". 08ОФ – общая физика уровня восьмого класса, процесс использовали четверо наших восьмиклассников: Пашков Дима, Волынец Галина, Сухариков Максим и Сомова Зина, – для обучения в виртуальной реальности. Их кратковременная память записывалась в кэш вычислителя, в резервный вычислитель записи не производилось, поскольку он вышел из строя полгода назад. Выход из строя вычислителя вызвал повреждение кратковременной памяти у подростков.
Борис Долинго
Автор неплохо представляет работу сисадмина, пишет с таким знамением дела
Автор пишет красные строки, букву «ё», тире, а не дефисы – однозначная за это похвала. Из огрехов – точка в конце заглавия рассказа – там точки не ставятся.
Из более серьёзных недочётов могу отметить слишком явные проблемы с написанием сочетаний прямой и косвенной речи. К сожалению, это проблема 99,99% авторов, поскольку этому никогда, даже в лучшие времена, особо и не учили (почему-то). (Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу).
Ещё один недочёт – автор часто формирует слишком длинные абзацы. Совет: написав какой-то значительный отрезок текста, обязательно следует перечитать его и подумать, а не нужно ли где-то вставить красные строки, т.е. начать новые абзацы. Если в тексте началась новая мысль, началось рассуждение о чём-то другом, чем то, что говорилось только что перед этим (пусть даже чуть-чуть другом!), меняется сцена действия и т.п. – необходимо начинать в этом месте новый абзац! Это в значительной степени упростит чтение и облегчит восприятие текста и, значит, сработает на более чёткую стилистику изложения. В любом случае, уж точно – хуже не станет.
В целом же (за исключением указанного), надо отдать должное, что написано весьма грамотно и достаточно гладко, хотя порой попадаются предложения, где мысли изложены чересчур сумбурно, например: «…Фролу всегда нравилось лёгкое покалывание в затылке, что он ощущал, когда сознание переворачивалось, и он становился чем-то, совсем отличным от человека…». Думаю, если бы автор внимательно прочитал подобное, ему самому захотелось бы изложить это более вразумительно (тут всего-то достаточно выбросить фразу «что он ощущал» – и предложение обретён необходимую для чтения лёгкость.
Но такого, к счастью, немного, и в целом читается хорошо, особенно сочен образ Фрола, написано, как с живого.))) Автор, вероятно, неплохо представляет работу сисадмина, коли пишет о ней с таким знамением дела, хотя и фантазируя о будущем. Описание орбитальной станции тоже, кстати, очень сочное. И описание всей житейско-правовой коллизии – переживаний Фрола и т.д. – тоже сделано очень хорошо и весьма натурально, особенно с учётом того, что у нас всё-таки фантастическое произведение.
Не вполне понятно вот что. Упоминается несколько раз какой-то «развал», но не вполне понятно – что это. Очень косвенно возникает догадка, что это какое-то знаковое событие для человечества вообще, но стоило бы пояснить это в тексте не так завуалировано.
Затем вот такое. Сначала мне показалось, что подростки, попавшие в кому, находятся на Земле, а на станции они присутствовали, так сказать, виртуально. Затем стало понятно, что они – на станции, но подумалось, что прилетали с Земли. Но вскоре стало окончательно понятно, что что на станции вообще присутствует весьма многочисленное население, которое на станции работает не вахтовым методом, а тут живёт. Почему так – в рассказе нет никаких намёков. Возникает вопрос – что-то случилось с Землёй? Произошла какая-то катастрофа (война и т.д.), и часть людей осталась жить на орбитальных станциях (вроде как в сериале «Сотня»)? Совершенно не понятно. А должно было бы быть ясно – иначе «картина мира» произведения не является чётко выстроенной.
Более того, дочитав до конца, становится понятно – почему не понятно: рассказ явно не дописан, и у него по сути нет концовки.
А автору – респект: писать он явно умеет. Только надо всегда помнить, что мало хорошо выстраивать сюжет – надо ещё уметь его чётко завершать. Чёткая внятная концовка является едва ли не самым важным компонентом сюжетного построения, потому что конец – делу венец. От души желаю автору доделать данный рассказ, и я буду готов рассматривать его в «Уральский Следопыт».