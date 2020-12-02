Атаянц А. – По своему хотенью – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Знойное в этом году выдалось лето, а в Кукуевке, кажется, было жарче, чем везде. Только под ветвями старой яблони, недалеко от которой бил родник, было свежо и приятно. Там и обосновался Максим, уютно устроившись в кресле-качалке, которое сделал утром из старого шезлонга и нескольких ненужных железяк. Задумчиво глядя на пролетающих мимо шмелей, он прислушивался к мерному тарахтенью газонокосилки, работавшей метрах в двадцати от него.
Идиллию прервал хорошо знакомый голос с привычным раздражением в интонациях:
– Опять расселся, а? Ну что с тобой делать, не понимаю! Ну почему у других мужья вкалывают, минуты нет отдохнуть, а ты опять под своей яблоней! Ты же косить пошёл, или как?!
Лениво повернувшись в сторону голоса, Максим увидел свою жену Лилю, с которой жил в браке уже 15 лет. Одетая в модный халат, она хмурила брови, скрестив руки на груди. Поймав себя на мысли, что характер жены становится всё хуже, а скандалить ему хочется всё меньше, Максим спокойным голосом произнёс:
– Ну что ты опять завелась? Тебе процесс нужен, или результат? Чтобы я, как ты говоришь, вкалывал, или чтобы делалось то, что нужно? Воду в бочку можно натаскать вёдрами, а можно напёрстком. Во втором случае человек вроде бы при деле, да только дело не движется.
– А ты, я смотрю, прям с вёдрами! – ехидно заметила жена. – Почему не косишь?
– Нет Лиля, я не с вёдрами, я – с насосом. Потому и отдохнуть могу. Гляди, косилка работает и без меня!
Жена на секунду замерла с удивлённым выражением на лице, а потом резко развернулась и побежала на тарахтящий звук, что-то крича про цветы и смородину, которую непременно суждено потерять под ножами газонокосилки. Впрочем, уже через пару минут она вернулась и озадаченно спросила:
– А как получается, что она и цветы объезжает, и кусты? И всё, что на грядках растёт? Как отличает лук и укроп от простой травы?
– Элементарно, – ответил Максим, лениво зевая. – То, что посажено руками, имеет какую-то геометрическую систему. Рядочки там, кружочки… Это я про цветы и лук. А кусты просто слишком большие, не реагирует она на них. В общем, вопрос настройки.
Секунд пятнадцать, что рекордно для замужней женщины, Лиля молчала, после чего сказала:
Борис Долинго
специальный ход, чтобы показать Лилю туповатой обывательницей
Что касается грамотности – тут всё хорошо. Единственное небольшое замечание по набору текста: всегда нужно оставлять увеличенный интервал между названием произведения и началом собственно, текста, а также между текстом и вставляемыми в него отбивками типа «***».
Также вот какой момент: ставить в начале некого абзаца многоточия «…» есть необходимость только в тех случаях, когда автор желает показать, что в повествовании существует какой-то разрыв, в период которого происходит что-то, что приводит к неожиданному и важному сюжетному результату. Просто так ставить многоточие в начале абзаца ни к чему. Ни к чему также ставить многоточие, если абзацы разделены отбивкой типа «***», т.к. такого роль многоточия как раз и выполняет эта отбивка.
Это всё не смертные грехи, но – просто культура набора текста. Я всегда не устаю повторять, что любой редактор, видя чётко и правильно набранный текст, уже подсознательно начинает чуть лучше относиться к автору.
В самом начале текста имеет место этакий псевдоповтор слова: «…Только под ветвями старой яблони, недалеко от которой бил родник, было свежо…». Тут сочетание «бил – было» само по себе звучит не очень хорошо. В какой-то степени этот огрех можно отнести и к стилистике. Кроме того, возникает некоторое сомнение чисто «технического» плана: это что ж за крутой участок у Максима, коли там есть аж родник! Опять же, а куда вода уходит? Значит – там течёт ручей? Куда течёт? Да и будет ли яблоня расти у места излияния родника, т.к. для неё почва там окажется слишком влажная. В общем, какая-то схема дачного участка … слишком нестандартная, скажем так. И зачем тут вообще этот родник? По-моему, достаточно было просто сказать – «под ветвями яблони».
В целом стилистически текст написан хорошо, но напряг один абзац – вот этот:
«…Лениво повернувшись в сторону голоса, Максим увидел свою жену Лилю, с которой жил в браке уже 15 лет. Одетая в модный халат, она хмурила брови, скрестив руки на груди. Поймав себя на мысли, что характер жены становится всё хуже, а скандалить ему хочется всё меньше, Максим спокойным голосом произнёс…»
Обращаю внимание на подчёркнутые места. Прежде всего, «в сторону голоса» –нехороший оборот для авторской речи. так ещё можно было сказать устами некого персонажа (в разговорной речи чего только не говорят), но в косвенной речи автора следовало бы сказать «на голос». Уточнение «свою жену» – явно лишнее; пояснять, чью он увидел жену, следовало бы, если бы жена была чужая. Равно как и оборот про то, что «жил в браке»: ясное дело, что в браке, коли –жена!
Почему герою «скандалить хочется всё меньше»? А разве Максиму ранее хотелось скандалить?! Вряд ли. Поэтому стоит сказать как-то иначе – например, что «…и это раздражало его всё больше» и т.п.
В одном абзаце два раза повторено слово «голос». Кроме того, фраза «спокойным голосом» смотрится слишком «официозно» и излишне уточняюще для данной простой ситуации– куда лучше написать просто: «спокойно произнёс» (ведь и так ясно, что голосом произнёс).
В остальном замечаний по стилистике нет.
Возникло ещё одно небольшое «логическое» сомнение (или это ещё и к образам герои можно отнести): сомнительно, чтобы у мужика, который со студенчества хватал всякие научные гранты и был суперизобретателем, жена работала бы продавцом в бутике (разве что если в собственном). Я понимаю, что это вроде как специальный ход, чтобы показать Лилю туповатой обывательницей, но… всё же как-то чуть натянуто выглядит. Хотя сам юмористический характер рассказа прощает подобные «нестыковки».
Симпатичный и во многом не только юмористический, но и сатирический рассказ на тему «нудных жён», мыслящих тупыми стереотипами. Уверен, многие мужчины его оценят. Да и название удачное – вроде бы перефразировка названия известной сказки, но с «двойным дном»: герой давно хотел что-то сделать и сделал (уверен, это оценят многие женатые мужчины).
Готов взять в журнал, небольшие правки внесу сам.