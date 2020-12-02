Атаянц А. – По своему хотенью – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Знойное в этом году выдалось лето, а в Кукуевке, кажется, было жарче, чем везде. Только под ветвями старой яблони, недалеко от которой бил родник, было свежо и приятно. Там и обосновался Максим, уютно устроившись в кресле-качалке, которое сделал утром из старого шезлонга и нескольких ненужных железяк. Задумчиво глядя на пролетающих мимо шмелей, он прислушивался к мерному тарахтенью газонокосилки, работавшей метрах в двадцати от него.

Идиллию прервал хорошо знакомый голос с привычным раздражением в интонациях:

– Опять расселся, а? Ну что с тобой делать, не понимаю! Ну почему у других мужья вкалывают, минуты нет отдохнуть, а ты опять под своей яблоней! Ты же косить пошёл, или как?!

Лениво повернувшись в сторону голоса, Максим увидел свою жену Лилю, с которой жил в браке уже 15 лет. Одетая в модный халат, она хмурила брови, скрестив руки на груди. Поймав себя на мысли, что характер жены становится всё хуже, а скандалить ему хочется всё меньше, Максим спокойным голосом произнёс:

– Ну что ты опять завелась? Тебе процесс нужен, или результат? Чтобы я, как ты говоришь, вкалывал, или чтобы делалось то, что нужно? Воду в бочку можно натаскать вёдрами, а можно напёрстком. Во втором случае человек вроде бы при деле, да только дело не движется.

– А ты, я смотрю, прям с вёдрами! – ехидно заметила жена. – Почему не косишь?

– Нет Лиля, я не с вёдрами, я – с насосом. Потому и отдохнуть могу. Гляди, косилка работает и без меня!

Жена на секунду замерла с удивлённым выражением на лице, а потом резко развернулась и побежала на тарахтящий звук, что-то крича про цветы и смородину, которую непременно суждено потерять под ножами газонокосилки. Впрочем, уже через пару минут она вернулась и озадаченно спросила:

– А как получается, что она и цветы объезжает, и кусты? И всё, что на грядках растёт? Как отличает лук и укроп от простой травы?

– Элементарно, – ответил Максим, лениво зевая. – То, что посажено руками, имеет какую-то геометрическую систему. Рядочки там, кружочки… Это я про цветы и лук. А кусты просто слишком большие, не реагирует она на них. В общем, вопрос настройки.

Секунд пятнадцать, что рекордно для замужней женщины, Лиля молчала, после чего сказала:



