Ольков С – Последнее задание – 47

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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В дверь постучали. - Кто там?
Из-за двери мужской голос. - Это я.
- Кто ты?
- Это я, Ийон.
- Какой Ийон?
Из-за двери. - Ийон Тихий, принес заметку про вашего мальчика.
- Какую заметку? Какого мальчика? Нет тут никакого мальчика … Что?! Что вы говорите?! Вы Ийон Тихий? Тот самый?! Немыслимо! Одну минуту, уже открываю!
Дверь распахивается и сильно бьет по лбу. То ли из глаз, то ли в распахнутую дверь во все стороны брызгами разлетаются искры, и сон резко обрывается.
Он точно помнил, что перед тем, как уснуть, включил гравитрон и сладко уснул, словно на невидимом воздушном матрасе, под потолком каюты, но проснувшись, обнаружил себя висящим вниз головой.
- Опять батарейки сели, – успел он ругнуть гравитрон, прежде чем попытался овладеть ситуацией. В голове шумело. Он привычно крутнулся в воздухе и доплыл до зеркала. На лбу непрошеным гостем красовалась свежая шишка. Он в очередной раз пожалел о своей привычке спать без шлема.
Коснувшись шишки, он сразу вспомнил про сон и улыбнулся его нелепости от того, что не было и не могло быть никакой двери. В действительности был люк. Входной люк в звездолёт, через который не услышишь стука ни от кувалды, ни от чего поувесистей, и который он открывал последний раз полгода назад, когда пришлось сделать посадку на малой планете в созвездии Близнецов для ремонта заклинивших рулей.
Не было никакой двери, но всё остальное – было. Был и Ийон Тихий, и заметка про мальчика из мультика, который приходилось смотреть последние два месяца из-за того, что после прохождения в магнитном шторме, бушевавшем в галактике Тобаго, все диски с фильмами и «развлекалками» размагнитились, и остался целым только один диск непонятного возраста и производства с мультиком про русского мальчика и его кота с не очень русскими повадками. Теперь кот стал приходить к нему во сне вместе с Ийоном.
Он посмотрел в сторону стола, который был и обеденной зоной, и журнальным столиком, и шахматным столиком и даже гладильной доской накануне дипломатических визитов на очередную планету. Над столиком висело два портрета. На одном портрете был тот, чья радушная улыбка стала визитной карточкой планеты Земля. Улыбка эта превратила её хозяина из гражданина страны в гражданина планеты Земля, которого все считали своим земляком, независимо от цвета их кожи, разреза глаз или кулинарных наклонностей. Этот гражданин Земли открыл дорогу к звёздам для всего человечества тогда, совсем давно, в той далёкой жизни, когда ещё не было на свете ни его, командира этого звездолёта, ни его родителей.
Борис Долинго
попадается немало откровенных ляпов и просто очень много громоздких
Набрано правильно – ну разве что за странным исключением набора прямой речи: почему-то автор пишет косвенную речь с красными строками, а речь прямую – без красных строк. Это неправильно.
Ещё замечание по самому набору сочетаний прямой и косвенной речи: есть неправильности. И хотя в тексте очень мало вариантов таких сочетаний, увиденного было достаточно, чтобы не отнести замеченные ошибки на счёт описок. Разбирать конкретные примеры не буду, но если автор мне напомнит, то, как всегда, вышлю нашу методичку по этому вопросу (явно окажется полезной).
Ещё из замечаний примерно этого же уровня стоит отметить, что если уж не пишешь сразу букву «ё», то при необходимости вставить потом эту букву лучше пользоваться специальными программами ё-фикаторами, а не вставлять «ё» вручную (ну а ещё лучшее приучиться писать букву «ё» сразу в нужных местах).
Ещё из моментов правильности набора нужно отметить, что обращение «Вы» с заглавной буквы применяется только в деловых письмах. В хи частями словаудожественных текстах в прямой даже если персонаж обращается к кому-либо вежливо, «вы» никогда не пишется с заглавной буквы.
Ещё из подобных мелочей могу отметить неверное использование тире в сложно-составных словах типа сложного названия планеты «У-Мория»: подобные слова пишутся только так, то есть через дефис «-», а не через тире «–», тем более – с пробелами, как это делает автор «У – Мория»). То же можно сказать о написании слов типа «во-первых» и т.п., которые автор тоже пишет не через дефис, а через тире, и тоже оставляет внутри таких слов между тире и частями слова.
Что касается текста в литературном отношении, нарекания, увы, более серьёзные. Во-первых, автор злоупотребляет личными местоимениями и отместоимёнными прилагательными. Слишком много порой в одном предложении всех этих «он-он-он», «его», «свой» и т.п. Это ужасно обедняет авторскую речь, делает её плоской, однообразной. Ведь в 90% случаев эту уточняющие слова не нужны. Если не ясно, о чём идёт речь, рекомендую автору перечитать второй предложение второго абзаца (само по себе чрезмерно ещё и длинное) – и всё станет понятно. Классический пример, когда повтора такого слова нет – оно одно, но явно лишнее: «…Тогда положению его дел сильно навредили сигналы…» (к чему тут уточнение «его»?)
Далее – есть проблема с избыточным употреблением модального глагола «быть» в разных его формах. Так есть места, где разные «был-была-было» и т.д. встречаются раз по 10 в одном абзаце. Это явный перебор, т.к. русский язык располагает возможностями строить фразы более разнообразно.
Стилистические проблемы не ограничиваются только перебором с «был-была» или с личными местоимениями и отместоимёнными прилагательными – есть немало элементарно плохо выстроенных фраз. Например: «…Содержимого всех банков памяти компьютера космической связи, содержащего лингвистические данные Вселенной…». «Содержимого» и «содержащего» в одной фразе – ну разве это хорошо?
Или вот: «…Он упорствовал в своей правде и даже написал рассказ «Последнее задание» о своих приключениях на планете, будучи заключенным под домашний арест и изнывая от безделья и неопределенности своего будущего…» – Здесь явно нарушен порядок слов: придаточное предложение «будучи заключенным под домашний арест и изнывая от безделья и неопределенности своего будущего…» следовало поставить сразу после первого союза «и» в начале сложного предложения.
Или: «…Вдруг роща внезапно кончилась…». «Вдруг» и «внезапно» в одном коротком предложении в таком контексте – явно неуместные соседи.
Или вот такая фраза: «…Нейон Ти вцепился в кресло и снова закрыл глаза, чувствуя, как вместе с кораблем кувыркается в своем падении…» «вместе с кораблём кувыркается в своём падении» – это просто «классика» стилистических ляпов сродни чеховскому «Проезжая мимо станции и глядя в окно, с меня слетела шляпа».
Ну и т.д., и т.п. – попадается немало откровенных ляпов и просто очень много громоздких и «неуклюжих» предложений и фраз, которые делают текст элементарно неудобно читаемым. При этом автор ещё и грешит длинноватыми абзацами, вовремя не ставя красную строку.
В общем, стилистически текст, увы, весьма низкого качества.
Что касается сюжета, то, увы, тоже оригинального решения (т.е. «качества») тут тоже нет. Сюжет сперва выглядит некой слабой попыткой сделать «симбиоз» таких рассказов как «Билет на планету Транай» Роберта Шекли и «Кимон» Клифорда Саймака (хотя «Кимон» конечно же никак не является юмористическим рассказом). Но главное – тут есть некая реклама «сказочной планеты», на которую трудно попасть. Ещё немного есть перекликание со «Звёздными дневниками Иона Тихого – что очевидно (конкретно – немного с Путешествием № 24 и 26)). Но не это самое страшное: некие схожести сюжетов, если нет явного копирования и повторения, разных произведений не означают, что одно хуже другого – всё дело в том, как авторы реализуют и развивают эти идеи.
Есть и не вполне «логичные» моменты. Например, описания «трансгалактических» звездолётов, которым пилоты управляют рычагами так, что «руки затекают». Или столкновения звездолётов на «перегруженных космических трассах». Смешно, не правда ли? Как и нелепо выглядит допущение о сказочном «студне», который, якобы, имеет колоссальную энергетическую ценность. Впрочем, рассказ «юмористический», так что именно для «юмористического» рассказа такие технические абсурды вполне простительны и даже допустимы (но одних таких приёмов явно недостаточно, чтобы фантастических рассказ стал качественным «юмористическим рассказом).
Но в рассказе, даже юмористическом, должна присутствовать чёткая логика обоснования сюжетных построений – а тут с логикой серьёзные проблемы.
Реально непонятным логическим построением их тех, на которых во много строится сюжетная конструкция, является невозможность для ГГ попасть на Дабл Лэнд: почему ему отказывают во въезде – реально не понятно! Если у Саймака в «Кимоне» есть объяснение, почему попасть на планету сложно – нужно сдать массу экзаменов, то в нашем случае никаких объяснений: просто отказывают – и всё! И это при том, что описана массированная реклама прелестей планеты, раздаётся масса рекламных буклетов и т.п. (а про «Кимон» вообще ничего нет кроме слухов о «чудесной планете»). И, что очень важно: а за счёт чего поддерживается колоссальная слава Дабл Лэнда, если там НИКТО НИКОГДА НЕ БЫЛ? (Ну или туристов оттуда просто невыпускают, но тогда возникала бы масса вопросов).
Далее: с чего туристов не пускают и не выпускают – а грузовые звездолёты садятся на планету? Как они садятся, если «силовое поле» моментально дезактивирует все корабли и отбрасывает их от планеты?! Попытка описать труды «работяг» на поверхности планеты может выглядеть попыткой пародии на «мир социалистического труда» во времена СССР. Рассказ «управляющего» планеты о том, как их завалили товарами с других планет, после чего необходимость производить эти товары на Дабл Лэнде отпала, смотрится как пародия на постперестроечную Россию. Но пародия получилась явно слабо продуманная, непоследовательная и не имеющая серьёзного логического обоснования.
Далее совсем уж из чисто «технических» нелогичностей не могу не сказать вот про что: а для чего герою гидрокостюм с аквалангом, чтобы проплыть по трубе, качающей ценный «студень» в баки космического танкера? Ведь на нём надет космический скафандр, который никто не отобрал и защищает ОТ ЛЮБЫХ излучений! Ныряй себе в скафандре! Ну, просто нелепость какая-то!
Кстати, «интрига» о том, как Ти выберется с планеты стала понятна практически сразу, как было сказано о «галактических танкерах».
В общем, автор постарался слепить «забавный» сюжет, но вся «забавность» и «юмор» рассыпаются из-за элементарного отсутствия маломальской логичности сюжета в целом. Получилась длинная, весьма нелогичная, совершенно скучная и при этом написанная очень слабым литературным языком зарисовка. Даже не могу рекомендовать автору тут что-то дорабатывать – проще забыть и написать что-то новое. Только логику сюжета необходимо продумывать куда более основательно. Ну и литературный язык подтянут требуется очень-очень серьёзно.