Странник Д. – Чертовщина в полдевятого – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Знаете анекдот о том, что все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: "Ну что, придурок, уже сломал?" Это точно про меня. Впрочем, весь процесс покупки этого чёртового телевизора стал образцово-показательным поступком из категории "Так делать не надо!"

Ну зачем я послушал совета соседского алконавта, когда последний толкнул хвалебную речь в адрес нового магазина электроники? Его главные достоинства заключались в "недорого" и "недалеко", и как-то от скуки я действительно туда попёрся. Там же попался в сети гиперактивной девушки-продавца, на бейджике которой стояло "Менеджер Наталья". А день спустя уже тащил туда свой старый ящик, чтобы обменять его с доплатой на новенький LCD телевизор. Акция у них такая, блин. Какого хрена, спрашивается, я купил прибор неизвестной марки, сделанный в Таиланде? В юности мечтал, помню, жениться на тайке... Но как-то не предоставила судьба такого шанса. Может подсознательная ностальгия по неосуществлённой мечте толкнула меня на такое безмозглое приобретение? Ну, фиг его знает, я не психолог, в отличие от менеджера Натальи, чтобы ей икалось!

А самым идиотским оказался самостоятельный ремонт телевизора, который потребовался уже через неделю. Проклятый ящик загудел, щёлкнул и больше не включался. Когда я вспомнил о гарантии, присланный магазином мастер заметил следы моего неуклюжего чинительства и, сославшись на условия договора, работать отказался. В общем, дела — хуже некуда.

Вечера стали невыносимо скучными. На новый аппарат денег пока не имелось, смотреть же передачи на маленьком мониторе старенького компьютера удовольствия не доставляло. От нечего делать начал читать всё, что подворачивалось под руку. Первой оказалась, по злой иронии судьбы, инструкция к новообретённому дефектному агрегату. За ней последовала стопка старых газет, потом — "Вечера на хуторе близ Диканьки" и методичка по английскому языку, завалявшиеся на полке ещё со школьных времён.

Я уже начал лениво перелистывать телефонную книгу, когда таиландское фуфло включилось само по себе. Картинка оказалась чёрно-белой, звука не было, на команды дистанционного управления ящик не реагировал, но какое-никакое, а кино! Шёл, очевидно, ужастик или что-то в этом роде, потому что на экране виднелся самый натуральный чёрт. Практически копия гоголевского, того самого, с которым связался кузнец Вакула. С рожками, глазами-бусинками, свиным рылом на месте носа, козлиными ногами и длинным хвостом. Тело покрыто тёмной шерстью, на спине, что удивило, два небольших крыла. Последней детали в изображении нечистого не припоминаю, это что, ссылка к его ангельскому прошлому? Оригинально, да. Я настолько увлёкся разглядыванием чёрта, что не сразу заметил в кадре ещё одного персонажа, смутно знакомого парня спортивного телосложения. Наверное какой-то примелькавшийся, но не очень знаменитый актёр. В самую последнюю очередь рассмотрел место действия и в голове зазвенели первые тревожные колокольчики.

Помещение на экране очень походило на мою квартиру. Нет, присмотревшись, я понял, что это точь-в-точь моя родная однокомнатка. Не претендую на приз за оригинальность обстановки, но вот тёмное пятно на углу ковра (след разлитого год назад кофе) и фотография родителей на полке просто не оставили сомнений. Значит какие-то два урода, причём один, хрен знает зачем, в костюме чёрта, влезли в мою квартиру... И сняли всё это на камеру? Следовало признать, что попытка объяснить происходящее запутала меня ещё больше.



