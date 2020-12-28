Странник Д. – Чертовщина в полдевятого – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Знаете анекдот о том, что все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: "Ну что, придурок, уже сломал?" Это точно про меня. Впрочем, весь процесс покупки этого чёртового телевизора стал образцово-показательным поступком из категории "Так делать не надо!"
Ну зачем я послушал совета соседского алконавта, когда последний толкнул хвалебную речь в адрес нового магазина электроники? Его главные достоинства заключались в "недорого" и "недалеко", и как-то от скуки я действительно туда попёрся. Там же попался в сети гиперактивной девушки-продавца, на бейджике которой стояло "Менеджер Наталья". А день спустя уже тащил туда свой старый ящик, чтобы обменять его с доплатой на новенький LCD телевизор. Акция у них такая, блин. Какого хрена, спрашивается, я купил прибор неизвестной марки, сделанный в Таиланде? В юности мечтал, помню, жениться на тайке... Но как-то не предоставила судьба такого шанса. Может подсознательная ностальгия по неосуществлённой мечте толкнула меня на такое безмозглое приобретение? Ну, фиг его знает, я не психолог, в отличие от менеджера Натальи, чтобы ей икалось!
А самым идиотским оказался самостоятельный ремонт телевизора, который потребовался уже через неделю. Проклятый ящик загудел, щёлкнул и больше не включался. Когда я вспомнил о гарантии, присланный магазином мастер заметил следы моего неуклюжего чинительства и, сославшись на условия договора, работать отказался. В общем, дела — хуже некуда.
Вечера стали невыносимо скучными. На новый аппарат денег пока не имелось, смотреть же передачи на маленьком мониторе старенького компьютера удовольствия не доставляло. От нечего делать начал читать всё, что подворачивалось под руку. Первой оказалась, по злой иронии судьбы, инструкция к новообретённому дефектному агрегату. За ней последовала стопка старых газет, потом — "Вечера на хуторе близ Диканьки" и методичка по английскому языку, завалявшиеся на полке ещё со школьных времён.
Я уже начал лениво перелистывать телефонную книгу, когда таиландское фуфло включилось само по себе. Картинка оказалась чёрно-белой, звука не было, на команды дистанционного управления ящик не реагировал, но какое-никакое, а кино! Шёл, очевидно, ужастик или что-то в этом роде, потому что на экране виднелся самый натуральный чёрт. Практически копия гоголевского, того самого, с которым связался кузнец Вакула. С рожками, глазами-бусинками, свиным рылом на месте носа, козлиными ногами и длинным хвостом. Тело покрыто тёмной шерстью, на спине, что удивило, два небольших крыла. Последней детали в изображении нечистого не припоминаю, это что, ссылка к его ангельскому прошлому? Оригинально, да. Я настолько увлёкся разглядыванием чёрта, что не сразу заметил в кадре ещё одного персонажа, смутно знакомого парня спортивного телосложения. Наверное какой-то примелькавшийся, но не очень знаменитый актёр. В самую последнюю очередь рассмотрел место действия и в голове зазвенели первые тревожные колокольчики.
Помещение на экране очень походило на мою квартиру. Нет, присмотревшись, я понял, что это точь-в-точь моя родная однокомнатка. Не претендую на приз за оригинальность обстановки, но вот тёмное пятно на углу ковра (след разлитого год назад кофе) и фотография родителей на полке просто не оставили сомнений. Значит какие-то два урода, причём один, хрен знает зачем, в костюме чёрта, влезли в мою квартиру... И сняли всё это на камеру? Следовало признать, что попытка объяснить происходящее запутала меня ещё больше.
Борис Долинго
большие ожидания, которые закончились разочарованием
Написано, как всегда у этой автора грамотно. Есть отдельные описки, но немного (например, «В начале» раздельно, когда требуется слитно, т.к. тут – это наречие) или неточно употреблённые слова (например, «наминал мамин борщ» – конечно же, «наворачивал» ну или «уминал», но к жидким блюдам это не очень подходит).
Встретилась небольшая нестыковка смысла – сперва в тексте сказано, что «Звука не было», а далее, после очередного выключения странного телевизора ГГ говорит про «наступившую тишину». Значит, был звук, что ли? Явная нестыковка! Поэтому фразу «В наступившей тишине…» надо точно менять, скажем, на «И в этот момент…»
Но самое главное, что, как мне кажется, рассказ недодуман. Завязка идеи (включение сломанного ТВ и чёрт на экране) интригующая, описано много и хорошо. Но, к сожалению, на мой взгляд это многообещающая интрига «развязалась» в… да ни во что, по сути! Дано объяснение, что чёрт – инопланетянин, изучавший землян, а спонтанное включения ТВ – результат накладки передаваемых отчётов передач на неработающий «ящик». Увы, слишком банальное объяснение, убивающее всю ожидаемую оригинальность исходной завязки.(Кстати, инопланетянин что-то слишком долго терпел такую накладку – он же постоянно крутился радом с ГГ, видел эти «телепередачи» – и больше месяца не предпринимал ничего, чтобы прекратить такую накладку?!) Единственное что получилось очень даже неплохо – упоминание про гоголевскую «Ночь перед Рождеством», но этого слишком мало.
В общем, были большие ожидания, которые закончились разочарованием. Уж если присовокуплять инопланетян в сюжеты подобного типа, то необходимо придумывать какую-то более активную и/или смешную роль для них