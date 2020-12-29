Веагур А. – Диаграмма – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Посмотри, это твоя жизнь в виде диаграммы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вот твой первый рывок вниз – когда ты в семилетнем возрасте столкнул кота с лестничной площадки между перилами.

– Что-то не припоминаю.

– Для воспроизведения ситуации в подсознании мысленно касайся нужного экстремума на диаграмме. Вот так, правильно. Как видишь, кот погиб. При падении его голова двумя этажами ниже застряла между прутьями. После этого случая впервые сложность роста в твоей жизни увеличилась – и сразу на 2,75% сразу. Сложность роста или другими словами: сложность развития. Ведь человек при жизни одно из двух: или развивается, или деградирует. Другого не дано. Рост или падение – до тех пор, пока на диаграмме не появится горизонтальная линия, извещающая о смерти или о коме.

В данной градации эталонами являются общепризнанные нормы – они и определяют понятие морали и нравственности. Ты хотел бы возразить и сказать, что у медали всегда две стороны. Но как бы ни была изворотлива и остра казуистика нигилиста, Последние Весы всегда смогут правильно отделить девиантное от нравственноугодного – независимо, за какую из сторон медали при жизни этот человек боролся.

Обязательства перед родителями. Обязательства перед детьми. Обязательства перед Родиной. Попробуй: расставь приоритеты! Но обязательно учти друзей, свои увлечения, свои принципы. Именно этим вы, люди, и занимаетесь всю свою жизнь. Бессознательно или сознательно.

Но вернёмся к формуле сложности. После случая с котом сложность развития в твоей жизни возросла. Но в этот момент в формуле возник ещё один коэффициент – самый важный в твоей жизни. Родительский. За неимением отца он состоял лишь из одной материнской слагающей.

В таком возрасте родительский коэффициент ещё срабатывает автоматически, реагируя на все проступки детей. Даже не осознавая этого, в истории с котом любовь твоей матери положительно повлияла на сложность твоего роста, хотя и смогла уменьшить её всего на 2,02%. Вскоре она уходит на подработку, и сложность развития сына снова упрощается, возвращаясь к изначальной – данной ему с рождения. Работая по двенадцать часов, твоя мать возвращалась домой и, независимо от самочувствия, готовила есть, убирала, стирала, помогала тебе с уроками. В то время она спала по четыре-пять часов. Не больше. И всё это ради своего сына. Постепенно сложность роста её сына уменьшилась ещё на 1,32%. То есть благодаря матери ты получил неплохой трамплин для саморазвития. Оставалось лишь хотеть воспользоваться им. Но хотел ли ты?



