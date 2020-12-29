Веагур А. – Диаграмма – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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– Посмотри, это твоя жизнь в виде диаграммы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вот твой первый рывок вниз – когда ты в семилетнем возрасте столкнул кота с лестничной площадки между перилами.
– Что-то не припоминаю.
– Для воспроизведения ситуации в подсознании мысленно касайся нужного экстремума на диаграмме. Вот так, правильно. Как видишь, кот погиб. При падении его голова двумя этажами ниже застряла между прутьями. После этого случая впервые сложность роста в твоей жизни увеличилась – и сразу на 2,75% сразу. Сложность роста или другими словами: сложность развития. Ведь человек при жизни одно из двух: или развивается, или деградирует. Другого не дано. Рост или падение – до тех пор, пока на диаграмме не появится горизонтальная линия, извещающая о смерти или о коме.
В данной градации эталонами являются общепризнанные нормы – они и определяют понятие морали и нравственности. Ты хотел бы возразить и сказать, что у медали всегда две стороны. Но как бы ни была изворотлива и остра казуистика нигилиста, Последние Весы всегда смогут правильно отделить девиантное от нравственноугодного – независимо, за какую из сторон медали при жизни этот человек боролся.
Обязательства перед родителями. Обязательства перед детьми. Обязательства перед Родиной. Попробуй: расставь приоритеты! Но обязательно учти друзей, свои увлечения, свои принципы. Именно этим вы, люди, и занимаетесь всю свою жизнь. Бессознательно или сознательно.
Но вернёмся к формуле сложности. После случая с котом сложность развития в твоей жизни возросла. Но в этот момент в формуле возник ещё один коэффициент – самый важный в твоей жизни. Родительский. За неимением отца он состоял лишь из одной материнской слагающей.
В таком возрасте родительский коэффициент ещё срабатывает автоматически, реагируя на все проступки детей. Даже не осознавая этого, в истории с котом любовь твоей матери положительно повлияла на сложность твоего роста, хотя и смогла уменьшить её всего на 2,02%. Вскоре она уходит на подработку, и сложность развития сына снова упрощается, возвращаясь к изначальной – данной ему с рождения. Работая по двенадцать часов, твоя мать возвращалась домой и, независимо от самочувствия, готовила есть, убирала, стирала, помогала тебе с уроками. В то время она спала по четыре-пять часов. Не больше. И всё это ради своего сына. Постепенно сложность роста её сына уменьшилась ещё на 1,32%. То есть благодаря матери ты получил неплохой трамплин для саморазвития. Оставалось лишь хотеть воспользоваться им. Но хотел ли ты?
Борис Долинго
Рассказ очень «нравственный» по своей задумке
Написано грамотно, есть отдельные грамматические помарки, но незначительные. В целом текст неплох, но большие сомнения возникли в сюжетном плане. Рассказ очень «нравственный» по своей задумке, но слишком уж прямолинейный, предсказуемый. Нет интересного развития, неожиданного поворота в конце, чего всегда ждёшь особенно в такой малой форме.
Усугубляет впечатление от текста то, что он почти весь выполнен в форме монолога некого «высшего существа» (Господа?), оценивающего жизнь героя. При этом не слишком убедительно обосновано, что высшая сила решила оставить героя в живых, вывести его из комы. Ну, стал он просить «за маму» – но вряд ли только эта «просьба-молитва» может быть решительным аргументом для «вершителя судеб». Явно нужно нечто большее – а этого нет. Концовка мелодраматично стандартная. В результате весьма «нравственный посыл» базовой идеи не сыграл в должной мере, как мне кажется – получился нравоучительный, но очень уж «простецкий» по всем параметрам текст. Увы, не подойдёт «Уральскому Следопыту».