Мидаков Е. – Думают ли роботы о смерти – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В удивительное время мы живём!

С тех пор, как страна, бывшая на ножах со всем миром, распалась на части, на планете прекратились войны. Активность мирового антагониста сошла на нет и вдруг оказалось, что мир не так уж страшен и сер, как нам его рисовали СМИ. Уже почти полвека люди друг с другом не воюют. Люди осваивают космос, исследуют океаны, сажают леса, разбивают парки и строят прекрасные малоэтажные города.

Всего за каких-то сорок лет с момента создания первого искина – искусственного интеллекта – прошедшего полностью и тест Тьюринга и даже тест Касперского, мы начали – по-настоящему начали! – освоение солнечной системы. Нам помог наш ИИ, объяснивший, наконец, асимптотическую свободу кварков, а заодно и принципы антигравитации.

В настоящий момент наши космонавты уже высадились на Марсе. На Луне на постоянной основе работает НИИ реголита. Экспедиции Русского мира осваивают пояс астероидов, проводя исследования и собирая редкоземельные металлы. Старичок космоплавания – космический буксир «Менделеев», построенный в бородатом 2038 году – совершает уже третий рейс на орбиту красной планеты, доставляя необходимые ресурсы и оборудование для возведения на ней полноценной исследовательской базы.

И надо ж такому случиться! Именно теперь, когда только всё наладилось, мы вдруг открыли, и не где-то там, в далёком космосе, а прямо здесь, у себя под боком, такое… Хотя, чего уж там… Не «мы» открыли, а я открыл. И то – совершенно случайно. За те годы, что я в профессии, кусочки этого пазла копились бесцельно где-то на дне моего подсознания, как вдруг, в один прекрасный день, к ним добавился ещё один кусок и – о, чудо! – лежавшие без всякой пользы, эти пазлы вдруг собрались в одну весьма и весьма узнаваемую картину.

Да, я не представился. Меня зовут Ален Брант и я робопсихолог. Вы скажете так не бывает? Вы скажете, сегодня роботы не сходят с ума, да у них и ума-то нет – одни фотонные кутриты? Возможно, вы правы и про наших железных друзей правильней было бы сказать «сбой в логических цепях», но знаете… Ещё не так давно всё было иначе. Я в этой профессии, практически с момента Обрушения и такого на своём веку насмотрелся... Впрочем, это всё лирика.

С чего же всё началось…



