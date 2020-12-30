Странник Д. – Говорят, до горизонта не дойти – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Приходя в себя во мраке одной из тесных мягких ячеек, в которых, говорят, мы спим, хочешь только одного – как можно быстрее покинуть этот гроб для живых. И, нащупывая свободные от чужих тел и конечностей участки лестницы, спуститься в кишащий людьми и крысами проход.

Моё спальное место – на предпоследнем ярусе, и ещё ни один спуск не обошёлся без того, чтобы наступить на пальцы новичкам. Те, кто обитают здесь дольше, посноровистей.

Внизу не бывает свободного пространства, ждать бесполезно. На последнем метре просто прыгаю в безостановочно двигающийся людской поток, прижав локти к рёбрам, чтобы иметь возможность бороться за глоток затхлого воздуха. Под ногами раздаётся писк, что-то хрустит, и грызун в предсмертной агонии впивается острыми зубами в мою щиколотку. Говорят, паразитов у нас не водится.

Морщусь и иду дальше даже не споткнувшись. Падающих растаптывают, и крысы пируют их телами, пока чистильщики не убирают останки. Хотя, говорят, это дурацкие слухи.

Со всех сторон доносятся ругательства, окрики – сонные и беззлобные, наш вариант принятого у богатеев "Доброго утра".

Вонь от потных тел и гнилых ртов ещё терпима, но она усиливается с приближением к сортиру.

После с облегчением вдыхаю резкий химический запах дезинфекционного душа, отбивающего нюх на несколько часов. Говорят, эта процедура совершенно безопасная.

Одноразовая одежда растворяется и стекает с потоками грязной воды в канализацию, которая, как негласно известно, не соединена с общей городской.

Быстро надеваем свежие вещи, стопками лежащие в раздевалке. Размер один для всех и при моих росте и худобе одежда мешковато висит, оставляя открытой большую часть икр и предплечий, а текстильные туфли давят.

В гараже нас уже ждут железные коробки на колёсах, так называемые "автобусы специального назначения". Наш вариант – "саркофаги" – проще и честнее.

Сидячих мест нет. Только бесполезные поручни – "саркофаг" набит так плотно, что упасть невозможно. Даже не вынесшие духоты и давки, потерявшие сознание парни остаются в горизонтальном положении до момента высадки.

Уличный смрад просачивается внутрь, и, хоть после душа я не чувствую его запаха, но на каждом вздохе ощущаю, как болезненно сжимаются лёгкие в попытке выжать глоток кислорода из полученной порции грязи.

Короткие промежутки нещадной тряски перемежаются длинными паузами, наполненными только приступами тошноты и удушья, рокотом двигателя и гудками извне.

Мы не видим, но чувствуем пробку, образованную тысячами конструкций на колёсах. Наш автобус всего лишь часть беспорядочного жестокого стада, не прощающего ошибок.

И всё равно находятся пешеходы, отчаянно пересекающие улицы, дерзко лавируя в лабиринте металлических корпусов. Иногда "саркофаг" неожиданно подпрыгивает, давая нам понять, что стало одним безумцем меньше.

Оставшуюся часть пути проезжаем ровно, без остановок. Значит, "саркофаг" уже выехал за пределы города.



