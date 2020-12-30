Гоман В. – Polarstern – 83

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Глава 1.

В окно полетела очередная стопка бумаг. О прочное стекло звякнула и разбилась пробирка.

Вовка, аспирант, грезивший научной карьерой, проклинал всё на свете. Полярный городок его больше ничем не радовал, да и научная карьера утратила ослепительную привлекательность. С приходом зимы, многообещающая стажировка превратилась в ледяной зороастрийский ад (да-да, ад в древнеиранских верованиях – ледяная бездна), и ветер - острый, колючий, близкий к ураганному, разбушевался сильнее.

Давно на небе не высыпали хрустальные звёзды.

Давно не окутывала городок тишина, подсвеченная полярным сиянием. Здесь, никогда не бывало тепло.

Раньше, Владимир часто выходил к берегу, смотрел на океан, седые волны которого то неистово бились об утёс, то нежно баюкали небольшие льдинки. Вот уже несколько недель, не видно ни океана впереди, ни леса – позади. Любоваться нечем – вечно недовольные лица коллег, надменные физиономии администраторов да начальства. А за окном, лишь молочная мгла - нескончаемая, постоянная. Выйдешь из здания – и тебя сносит штормовым ветром, пригибает к земле, как жухлую травинку. Уже в пяти шагах, ничего не видно.

Владимир увлёкся созерцанием белого потока. А может быть, просто «залип», как говорят в народе. Выглядел аспирант неважно в последнее время – коллеги не узнавали в нём аккуратного, педантичного и амбициозного молодого учёного, каким он показался по приезду в научный городок. Криво подвёрнутый ворот тёплого свитера, утеплённые штаны, местами потёртые – свидетельствовали о том, что человек либо неряшлив, либо пребывает в глубокой депрессии. Здание отапливалось на славу, и молодой учёный, взмокший и взъерошенный, как воробей, смотрелся жалко.

Выходить на улицу он боялся. Участились случаи нападения таёжного зверья – нескольких его коллег уже утащили. Засечь зверя в буран – невероятно сложно

От одного его знакомого осталось лишь мокрое пятно, а двое других - пропали без вести в снежной мгле. Хоть город Владимиру и не мил, но всё-таки, стать чьей-то трапезой уж очень не хотелось. Вариант «уйти подальше, куда глаза глядят» - совершенно не актуален. Оставалось заливать в себя литры цикория из жестяной кружки, да вымучивать водянистые статьи, периодически проверяя, не прекратилась ли за окном снежная канитель.

А она упорно не желала заканчиваться.



