Ольков С-Дабл Лэнд-75

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Нейон Ти никогда не помышлял о мемуарах. Прошло много лет с тех пор, как он закончил свои межпланетные полёты в качестве агента БМБ и преподавал курсантам Звездолётной Академии курс астронавигации. Он вообще не представлял себе иной роли и не видел для себя иной судьбы, кроме астронавигатора межгалактического звездолёта, но увы... Пришло время, когда возраст его достиг того порога, за которым закрываются двери былых возможностей и открывается новое жизненное пространство, которое одни, перешагнув возрастной порог, заполняют работой над мемуарами для потомков, а другие находят себе иную сферу деятельности. Нейон Ти относился ко второму типу ветеранов и неожиданно для самого себя перешёл на преподавательское поприще, передавая свои знания новому поколению будущих астронавигаторов.

Он читал лекции по науке вождения звездолётов в необъятных просторах космоса. Устремлённые на него из аудитории глаза будущих звёздных капитанов, горящие желанием впитать в себя эту науку, заряжали его энергией и доброй завистью к сидящим перед ним юнцам, у которых всё впереди. В такие минуты Нейон Ти был уверен, что его лекции важней для всех этих отважных курсантов, чем мемуары о его злоключениях в закоулках космоса, больше похожих на вымысел, чем на правду. Хотя частенько на лекциях он отвлекался от темы и приводил примеры из своей практики, когда его умение применить знания в критической ситуации спасало и звездолёт, и жизни людей. При этом он недовольно ловил себя на мысли о том, что учебное занятие из научной плоскости неумолимо переходит в плоскость мемуаров.

Однажды заданный из аудитории вопрос изменил его представления о ценности знаний и о ценности мемуаров для тех, кого он обучал искусству пребывания в космосе. Он не помнил, о чем рассказывал в тот момент, когда из зала раздался вопрос: «А есть ли такая планета в космосе, на которую Вы не хотели бы больше возвращаться?»

В первый момент Нейон Ти не придал значения вопросу и ответил на него общими фразами в том смысле, что во Вселенной есть тысячи планет, куда не хотелось бы возвращаться, поскольку пребывание на них невозможно без принятия мер безопасности, требующих огромных затрат. В ответ на его слова будущие звёздные капитаны дружно закивали головами, наперебой называя из курса планетографии названия планет, непригодных для обитания и так же дружно посмеиваясь над глупым вопросом. Паренёк, задавший вопрос, совсем стушевался, не ожидая такой реакции. Весь его вид говорил о том, что он хотел услышать совсем не такой ответ, и Нейон Ти увидел разочарование в его глазах, приглушенное всеобщими насмешками.



