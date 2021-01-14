Косарев И. – Полночный разговор – 57 – испр

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Посреди комнаты с бежевыми стенами стоял чёрный круглый стол. На стенах тёмными квадратами выделялись космические виды Земли, Марса, галактик и звёзд. За столом сидели семеро. Яркий, но тёплый свет лился на людей из тонких трубочек, горевших под потолком.

– Здравствуйте, товарищи. Что ж, начнём. Артём Григорьевич, зачитайте повестку, пожалуйста, – сказал директор.

Артём Григорьевич, щуплый, лысеющий мужчина сорока лет, откашлялся:

– На повестке у нас два пункта. Первый – выяснение причин инцидента с вычислителем ВС-2435. Второй – устранение последствий инцидента с вычислителем ВС-2435.

– Бюрократы!

– Фрол Терентьевич, дождитесь, когда вам дадут слово.

Фрол сидел слева от Артёма, рядом эти двое смотрелись комично. Невысокий, всегда гладко выбритый, всегда аккуратный, в брюках, рубашке и жилетке Артём и большой, пузатый Фрол с вечной щетиной, со всклокоченными волосами, в несменяемом засаленном свитере и грязных джинсах. Фрол был на десять лет моложе Артёма, но выглядел старше.

– Да чего выяснять-то, все знают всё, – продолжил возмущаться Фрол густым басом, подточенным, однако, чувством страха.

– Фрол, помолчи и не затягивай, – просто сказал ему директор.

– Я вот не знаю, зачем его позвали, – пожала плечами и покачала головой Ирина Сергеевна, старший педагог, коротко стриженая брюнетка. Она умудрялась даже в таком захолустье выглядеть эффектно, – Свою версию он изложил, мы с ней согласны, я думаю, можно было обойтись и без него.

– Шоб ты побесилась, Ирка, – ответил Фрол и заржал.

– Стану я беситься из-за всяких маргиналов, – брезгливо поморщилась Ирина.

– Хорош, хорош, – прервал перепалку директор, – Ещё подеритесь мне тут.

– Женщин не бью, – твёрдо заявил Фрол.

– Ой ли, убийца детей? – зашипела Ирина.

– Хорош, я сказал! – гаркнул директор, – Леонид Иванович, доложи про инцидент, пока они мне тут бои без правил не устроили.

Леонид Иванович, степенный усатый мужчина в синем форменном комбинезоне, главный инженер Орбитальной Обсерватории Дальнего Космоса, заговорил:

– Двадцатого марта, вчера, вследствие перегрева отказал вычислитель подсети коммуникативных баз данных ВС-2435. В момент отказа вычислитель был загружен двумя процессами: «08ОФ» и, гм, «Ха Е Эр». 08ОФ – общая физика уровня восьмого класса, процесс использовали четверо наших восьмиклассников: Пашков Дима, Волынец Галина, Сухариков Максим и Сомова Зина, – для обучения в виртуальной реальности. Их кратковременная память записывалась в кэш вычислителя ВС-2435. В резервный вычислитель записи не производилось, поскольку он вышел из строя полгода назад. Выход из строя вычислителя ВС-2435 вызвал повреждение кратковременной памяти у подростков.



