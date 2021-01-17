Девятьярова И. – Под взором Иситока –34

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Белое было вокруг. Ослепительно-ясные волны – недвижной снегами равнины, застывшие гребнями льда, чернёные тенями птиц, заплутавших на солнечных тропах. Калёное холодом небо плевалось снежинками, и бледное, льдистое солнце – алмазом сияло над ним, и грани его были безжалостно-остры…

…точно нож, смоченный на морозе слюною, рассекающий с хрустом снеговые пластины, костяной, гладко-точеный нож.

***

Укеа сжал рукоять, примерился, вырезая окошко – хмарно-серую тень посреди безупречности белого. Пыхнув снежными взбрызгами, стена приняла в себя полупрозрачную, рябью света текущую льдышку, за которой – забился, запел жёлто-огненный пламень плошки, пропитанной жиром, и иглу приосанилось, важно надув круглобокое, белое брюхо, и тюленья шкура у входа манила теплом, и Укеа улыбнулся, и дотронулся рукою до шкуры, охотничье-чуткими пальцами… и в этот миг земля содрогнулась.

…точно там, на бездонно-чёрных глубинах, пробудилась, открыла заплывшие жиром глаза бесконечно огромная Седна, хозяйка моржей и тюленей, протянула гигантские пухлые руки – и дыханье её взвилось над землёй белым облачком пара, снежной пеной осело в холодные волны морские, обращая их в лёд…

…и точёные зубья торосов сдавили борта чуждых этой воде умиаков, приподняли, подкинули к небу.

…Укеа стоял на границе меж морем и сушей, и у ног его выли, сбившись в кучу, собаки, и тяжёлые снегом тучи проносились над иглу, и гневно рычала вода, нагоняя ледяные торосы. А потом – море треснуло, как скорлупа, выпуская наружу склизкое, зелёно-серое чудище, телом своим заслонившее солнце, до глухой, омертвляющей тьмы.

И тяжёлые щупальца сжали собой умиак, заливая протухшею слизью, и чудовище горестно взвыло, обратив к небесам бледно-серую, клювастую морду. И Укеа успокоительно поднял руку в засыпанной снегом перчатке.

– Не гневайся на пришедших, почтеннейший А-Ми-Кук, господин бескрайних морей, и всего, что в них плавает! Эта пища – отрава тебе, ядом будет горчить её жёсткое мясо, занозой войдут в твоё горло её ядовитые кости. Оставь, выплюнь её. Пусть яд пришлых убьет их самих.

И, взревев, точно ураганные вихри, чудище вознеслось к облакам, к холодом закостеневшему небу, к ледяному, алмазному солнцу, опутав его паутиною щупалец, набросив на землю сизую, склизкую тьму. И во тьме – жёлтым мерцало окошко иглу, и горели испугом собачьи глаза, и скрипели борта умиака, бессильные выбраться из ледяного капкана.



