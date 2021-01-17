Девятьярова И. – Под взором Иситока –34

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Белое было вокруг. Ослепительно-ясные волны – недвижной снегами равнины, застывшие гребнями льда, чернёные тенями птиц, заплутавших на солнечных тропах. Калёное холодом небо плевалось снежинками, и бледное, льдистое солнце – алмазом сияло над ним, и грани его были безжалостно-остры…
…точно нож, смоченный на морозе слюною, рассекающий с хрустом снеговые пластины, костяной, гладко-точеный нож.
***
Укеа сжал рукоять, примерился, вырезая окошко – хмарно-серую тень посреди безупречности белого. Пыхнув снежными взбрызгами, стена приняла в себя полупрозрачную, рябью света текущую льдышку, за которой – забился, запел жёлто-огненный пламень плошки, пропитанной жиром, и иглу приосанилось, важно надув круглобокое, белое брюхо, и тюленья шкура у входа манила теплом, и Укеа улыбнулся, и дотронулся рукою до шкуры, охотничье-чуткими пальцами… и в этот миг земля содрогнулась.
…точно там, на бездонно-чёрных глубинах, пробудилась, открыла заплывшие жиром глаза бесконечно огромная Седна, хозяйка моржей и тюленей, протянула гигантские пухлые руки – и дыханье её взвилось над землёй белым облачком пара, снежной пеной осело в холодные волны морские, обращая их в лёд…
…и точёные зубья торосов сдавили борта чуждых этой воде умиаков, приподняли, подкинули к небу.
…Укеа стоял на границе меж морем и сушей, и у ног его выли, сбившись в кучу, собаки, и тяжёлые снегом тучи проносились над иглу, и гневно рычала вода, нагоняя ледяные торосы. А потом – море треснуло, как скорлупа, выпуская наружу склизкое, зелёно-серое чудище, телом своим заслонившее солнце, до глухой, омертвляющей тьмы.
И тяжёлые щупальца сжали собой умиак, заливая протухшею слизью, и чудовище горестно взвыло, обратив к небесам бледно-серую, клювастую морду. И Укеа успокоительно поднял руку в засыпанной снегом перчатке.
– Не гневайся на пришедших, почтеннейший А-Ми-Кук, господин бескрайних морей, и всего, что в них плавает! Эта пища – отрава тебе, ядом будет горчить её жёсткое мясо, занозой войдут в твоё горло её ядовитые кости. Оставь, выплюнь её. Пусть яд пришлых убьет их самих.
И, взревев, точно ураганные вихри, чудище вознеслось к облакам, к холодом закостеневшему небу, к ледяному, алмазному солнцу, опутав его паутиною щупалец, набросив на землю сизую, склизкую тьму. И во тьме – жёлтым мерцало окошко иглу, и горели испугом собачьи глаза, и скрипели борта умиака, бессильные выбраться из ледяного капкана.
Борис Долинго
Традиционно о наборе текста. Есть красные строки, автор использует тире там, где нужно (а не дефисы), буква «ё» присутствует. Единственный недостаток, о котором постоянно повторяю многим авторам – ну для чего нужны увеличенные интервалы между абзацами при наличии красных строк?! Что это за интернет-мода, поразившая большинство авторов? Нет такой традиции в русских литературных текстах как увеличенные интервалы!
Написано хорошо, грамотно и литературно красиво – в тексте масса красочных эпитетов и аллегорий. Но вот смысл сюжета – в чём? В край безбрежного Сервера, где эскимосы живут, якобы в гармонии с природой и духами, которых они почитают, приходят плохие цивилизованные люди, которые несут в этот край, якобы, разрушение. Духи эскимосов вгоняют пришельцев в состояние психоза, и те убивают друг друга, и даже друг друга едят. В конце концов остаётся один пришелец – измученный и испуганный до смерти. Мудрый эскимос читает европейцу нотацию о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Конец фильма, как говорится.
Суть сюжетной идеи выражена в одной фразе: «…Твои братья пришли сюда, принеся с собою великое зло, – произнес подошедший. – Зло от непонимания – и непочтенья к тому, что нас всех окружает, – рукой он обвёл окрест. – И они расплатились сполна, за всё, что наделали, зло вернулось к свершившим его…»
Увы, у этой авторессы я встречал куда более интересный тексты. В общем, несмотря на прекрасный язык, к сожалению, сюжетно текст не являет собой образец, интересный для «Уральского Следопыта»