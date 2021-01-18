Храмышев М.-Инцидент на Сиррусе-59

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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- Останови машину, - скомандовал Джордж и марсоход резко остановился. Скорость была небольшая, в районе двадцати миль в час, однако торможение всё равно было не приятным.
- Чёрт, Джордж, я же тебе говорил, что это команда для экстренного торможения, если тебе надо остановиться, подаёшь мне знак и я останавливаю вручную, - сказал с сильным акцентом человек, сидевший левее Джорджа за дисплеем управления. - От резкого торможения машина портиться, я же тебе уже не раз это говорил.
- Извини Ральф, - Джорджу действительно было стыдно, что он никак не может привыкнуть к системе голосового управления. Что уж тут поделаешь, он является самым возрастным членом экспедиции, а в его возрасте всё новое даётся с трудом.
- Ладно, проехали - сказал Ральф в примирительном тоне и посмотрел по сторонам, тщетно ища причину остановки. - А почему собственно мы остановились?
- Мне показалось, что справа по ходу было движение, но сейчас вроде всё тихо, - ответил Джордж, всматриваясь в горы на горизонте.
- Какого рода движение? – Ральф с недоумением посмотрел на своего командира. - Я ничего не вижу.
- Сейчас я сам ничего не вижу, но вон около той горы, - Джордж махнул рукой в сторону холма, расположенного приблизительно в 1 миле к северу от них, - было какое-то движение, как-будто что-то очень быстро спускалось вниз.
- Пылевой дьявол? – с беспокойством спросил Ральф.
- Да не должно быть их в это время года, и со спутников не было никаких данных. По крайней мере последний прогноз погоды, который я получил сегодня утром, ничего подобного не предвещал.
- Я бы не особо доверял этим прогнозам, они не могут предсказать погоду даже на Земле, всё время ошибаются, - Ральф глянул на датчики, установленные снаружи машины, - хотя ты знаешь, приборы показывают полное отсутствие ветра. Может тебе просто показалось?
- Может быть, - Джордж продолжал вглядываться в древний марсианский пейзаж, пытаясь снова увидеть движущеюся точку, однако никаких признаков движения в пределах видимости не было, - знаешь Ральф, давай продолжим движение, докладывать на «Сиррус» и заносить в журнал экспедиции это не будем, наверное мне и вправду показалось. Но на всякий случай включи мониторинг окружающей среды. Если датчики зафиксируют хоть малейший ветреной порыв, мы должны узнать об этом немедленно.
Борис Долинго
Вначале – традиционное рассмотрение набора текста. Отметим, что автор использует красные строки – это хорошо. А вот делать увеличенные интервалы между абзацами (тем более при наличии красных строк) совершенно ни к чему: это «традиция» набора интернет-стаей, но никак не художественного текста. Ещё из недостатков набора присутствует то, что автор использует дефисы вместо тире там, где требуется тире. Это, естественно, не «смертный грех», но – элемент культуры набора текста.
Также традиционное замечание по написанию сочетаний прямой и косвенной речи – увы, это ошибка, присущая ныне (да и всегда) 99% авторов (и даже многим редакторам!) Разбирать тут данные ошибки не буду, но если автор мне напомнит – вышлю нашу «методичку» по данному вопрос – уверен, будет полезно.
В плане грамматики есть некоторые погрешности (пропущенные запятые, неверно написанные отрицательные прилагательные с частицей «не», орфографические ошибки, несогласованные падежи и т.п.) – что странно на фоне в целом относительно грамотного в этом смысле текста. То есть либо автор не очень хорошо знает отдельные разделы грамматики, либо (скорее всего) текст просто плохо вычитан. В пользу последнего говорят и некоторые неудачные повторы слов, которые режут глаз, и отдельные откровенно неуклюжие в стилистическом отношении конструкции.
Вот только один пример неуклюжей стилистики: «…мода вешать их фотографии у своего рабочего места, неожиданно войдя в моду в середине 2020-ых, также быстра ушла в прошлое уже к 2030 году…» – мне кажется, что ясно без пояснений, что здесь сделано крайне плохо. И, увы, примеров неудачной стилистики можно привести ещё не один.
Иногда попадаются фразы, некорректные логически, например: «…, что это пылевой дьявол, однако приборы не фиксировали наличия ветра, который обязательно должен возникать при данном явлении…» – Тут явно перепутана причина со следствием: пылевой дьявол (пылевой смерч на Марсе, как смерчи и на Земле) возникает из-за наличия ветра, а не наоборот. Не сомневаюсь, что автор это и сами прекрасно понимает – однако вот так написано!
Почти уверен, что если бы автор внимательно вычитал текст, то сам смог бы исправить многие подобные недочёты. Чего часто авторы (даже в целом грамотные) почему-то не знают, так это то, разницы между глаголами «одеть» и «надеть» – автор перманентно допускает эту ошибку (советую найти в Сети и прочитать данное правило).
В общем, если говорить о языке изложения, текст нуждается в серьёзной правке. Во-первых, автор слишком часто грешит повторами одинаковых или однокоренных слов, попадающихся в тексте слишком близко друг к другу. Такие повторы в авторской речи текст не красят, они его обедняют и сильно примитивизируют: в русском языке существует масса синонимов или опосредованных оборотов, чтобы избегать повторения одинаковых слов подряд.
Кстати, небольшое «техническое» замечание: не очень хорошо использовать одинаковые имена (я про Джорджа Соейра и Джорджа Пола на станции) в небольшом коллективе, это вносит путаницу. Или же требуется давать в тексте этому какой-то комментарий типа – ах, какое совпадение, и т.п., и тогда это воспринимается «естественно». А когда два одинаковых имени без всяких комментариев автора – очень «странно» смотрится. Примерно то же можно сказать про название станции: стоило бы дать какое-то пояснение, почему для названия станции выбрано имя общем-то очень второстепенного персонажа из «Звёздных войн». А то где-то слишком много ненужных разъяснений, а там, где «естественность» рисуемой картины мира требует таких авторских комментариев – они отсутствуют. (Вообще подобные огрехи наряду со многим другими свидетельствуют, что автор пока ещё очень мало писательского опыта).
Очень много и стилистических огрехов, и просто откровенно лишних слов: автор постоянно начинает объяснять и повторять очевидные вещи либо через мысли героев, либо через авторские описания, чем элементарно засоряет текст и делает его утомительным для чтения.
Вот элементарный пример излишнего уточнения: «…Майкл вышел в коридор, чтобы позвать Кевина, дожидавшегося его снаружи. Тот стоял в коридоре перед самой дверью и находился в слегка возбуждённом состоянии…» (да ещё и слово «коридор» повторяется практически вплотную!) – А ведь чуть выше уже говорилось, что Майкл попросил Кевина «подождать его снаружи», так к чему сейчас столь длинная фраза, снова повторяющая, что «Кевин ждал его снаружи»?! Вполне хватило бы слов типа «Майкл вызвал в кабинет Кевина». Второе предложение тут вообще лишнее, ну разве что можно добавить к фразе, которую я привожу в качестве замены что-нибудь типа «который уже явно нервничал». Получается в итоге где-то 55 знаков против аж 155 (!) в авторском оригинале (сокращение на 65%!). И приводимый пример далеко не единственный – это же сколько «воды» можно отжать здесь! И я не призываю как-то упрощать язык, ведь в рассматриваемой фразе никаких литературных изысков и в помине нет (как и в тексте в целом), есть просто масса лишних букв!
Когда-то заведующий отделом фантастики «Уральского следопыта», гениальный редактор Виталий Иванович Бугров (премию имени которого мы сейчас вручаем на фестивале «Аэлита») сказал: «Автор не должен считать читателя идиотом и постоянно повторять и объяснять ему элементарные вещи». Это очень точная характеристика стиля письма многих начинающих авторов, относящаяся и к данному тексту. Если отжать всю подобную «воду», то рассказ уменьшится минимум тысяч на 10, а то и более знаков без всякой потери смысла.
И теперь об этом самом смысле. Всё-таки, главное в любом произведении – сюжетная идея и её реализация, т.е., сам выстроенный сюжет, поскольку если идея интересная, то не слишком хороший язык автора и погрешности стилистики можно эффективно исправить (конечно, с большими или меньшими усилиями), но вот идею сделать более оригинальной, а сюжет более увлекательным – почти всегда задача почти «экономически» бессмысленная: для этого часто потребуется буквально написать другое произведение.
И вот тут самое слабое место – именно сюжетная идея и то, как она подана. Суть сюжета: на Марсе работает база НАСА (американцы, немцы и британцы). Астронавты сталкиваются со странным явлением – явно искусственного характера. Сообщают на Землю. В ЦУПе начинается суете с весьма банально описанными рассуждениями и опасениями – что это такое, и что с этим делать. Проходят консультации с АНБ и Президентом США. Открытие решают засекретить, чтобы с помощью оружия инопланетян поставить Америка могла поставить весь остальной мир на колени (это, пожалуй, единственный естественно сделанный нюанс в сюжете, хотя, конечно же, тоже не оригинальный). А инопланетяне, которые вступают в контакт с землянами на Марсе, понимают это, делают вывод, что землянам ещё рано вступать в контакт с ними – и оборачивают всё так, словно никакого контакта не было. При этом, что удивительно, все астронавты на базе, как один, соглашаются с инопланетянами. Конец рассказа.
Что тут сразу вызывает сильнейшее ощущение «логической клюквы»? А вот что: инопланетяне описаны, фактически, всемогущими – их цивилизация вышла на уровень, когда им даже не нужны планеты для жизни, а сами они могут легко замещать своим сознанием сознание в теле человека. Они легко могут дистанционно перемонтировать записи камер видеонаблюдения марсианской базы. И т.д., и т.п. Так для чего таким суперсуществам вообще нужно было маячить перед астронавтами в виде каких-то колец, устраивать театральную постановку с вселением в тело начальника базы, устраивать какие-то посиделки с астронавтами и спрашивать мнения особей, находящихся от них эволюционно дальше, чем человек находится от собаки? Ведь они (при таких возможностях) могли бы получить все нужны ответы (что пока рано иметь с землянами дело) без всей этой «оперетты».
Увы, в описании идеи контакта у автора не получилось сказать ничего нового – сюжеты подобного типа прокручены сотни, если не тысячи раз. С учётом неубедительности логики самой сюжетной идеи и того, что язык и композиция этой небольшой повести тоже не на высоте, оценка очень низкая.
Тем не менее, мой опыт рассмотрения текстов позволяет мне увидеть, что автор очень старался. Поэтому я хочу пожелать ему вдумчивой работы над текстами во всём комплексе такой работы – от создания сюжетной идеи до совершенствования языка повествования.