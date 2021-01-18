Храмышев М.-Инцидент на Сиррусе-59

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- Останови машину, - скомандовал Джордж и марсоход резко остановился. Скорость была небольшая, в районе двадцати миль в час, однако торможение всё равно было не приятным.

- Чёрт, Джордж, я же тебе говорил, что это команда для экстренного торможения, если тебе надо остановиться, подаёшь мне знак и я останавливаю вручную, - сказал с сильным акцентом человек, сидевший левее Джорджа за дисплеем управления. - От резкого торможения машина портиться, я же тебе уже не раз это говорил.

- Извини Ральф, - Джорджу действительно было стыдно, что он никак не может привыкнуть к системе голосового управления. Что уж тут поделаешь, он является самым возрастным членом экспедиции, а в его возрасте всё новое даётся с трудом.

- Ладно, проехали - сказал Ральф в примирительном тоне и посмотрел по сторонам, тщетно ища причину остановки. - А почему собственно мы остановились?

- Мне показалось, что справа по ходу было движение, но сейчас вроде всё тихо, - ответил Джордж, всматриваясь в горы на горизонте.

- Какого рода движение? – Ральф с недоумением посмотрел на своего командира. - Я ничего не вижу.

- Сейчас я сам ничего не вижу, но вон около той горы, - Джордж махнул рукой в сторону холма, расположенного приблизительно в 1 миле к северу от них, - было какое-то движение, как-будто что-то очень быстро спускалось вниз.

- Пылевой дьявол? – с беспокойством спросил Ральф.

- Да не должно быть их в это время года, и со спутников не было никаких данных. По крайней мере последний прогноз погоды, который я получил сегодня утром, ничего подобного не предвещал.

- Я бы не особо доверял этим прогнозам, они не могут предсказать погоду даже на Земле, всё время ошибаются, - Ральф глянул на датчики, установленные снаружи машины, - хотя ты знаешь, приборы показывают полное отсутствие ветра. Может тебе просто показалось?

- Может быть, - Джордж продолжал вглядываться в древний марсианский пейзаж, пытаясь снова увидеть движущеюся точку, однако никаких признаков движения в пределах видимости не было, - знаешь Ральф, давай продолжим движение, докладывать на «Сиррус» и заносить в журнал экспедиции это не будем, наверное мне и вправду показалось. Но на всякий случай включи мониторинг окружающей среды. Если датчики зафиксируют хоть малейший ветреной порыв, мы должны узнать об этом немедленно.



