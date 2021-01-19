Атаянц А. – Простое доказательство – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Нос катера с мягким толчком уткнулся в прибрежный песок и молодой чернокожий матрос привычным движением опустил трап. Первым спустился на берег экскурсовод, а за ним потянулись и немногочисленные туристы: экскурсия на папуасские острова стоило недёшево. С ошалелым выражением лиц жители средней полосы России смотрели на раскидистые пальмы и наслаждались ярким тропическим солнцем.
Экскурсовод поднял громкоговоритель, профессионально улыбнулся и сказал:
– Сейчас мы прогуляемся по прибрежной полосе этого замечательного острова, а затем посетим настоящую деревню местных жителей – представителей народности Тави. У вас есть уникальная возможность ознакомиться с бытом людей, жизнь которых не менялась на протяжении столетий. Они до сих пор пользуются луком и копьём, живут охотой и собирательством, не умеют читать и писать. Здесь, в Папуа - Новой Гвинее, очень много таких племён. Они не хотят развиваться и мы – цивилизованные люди – не препятствуем этому, сохраняя самобытность малых народов этих островов.
Туристы активно щёлкали фотокамерами, снимая буйную растительность всех оттенков зелёного цвета и ярко-синее море. Удивление и восхищение необычной природой явственно проглядывало в их глазах. И только двое мужчин среднего возраста, казалось, не замечали ярких красок тропического острова. Они вели оживлённую беседу, уделяя внимание только ей и друг другу.
– Уважаемый Андрей Иванович, – говорил высокий блондин худощавого телосложения, – вы не понимаете всей глубины и важности этой математической задачи! Великая теорема Ферма отличается необычайной простотой, которую люди так и смогли постичь за триста лет! Недаром же на полях «Арифметики» Диофанта был комментарий Ферма: «Невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем. Я нашёл этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него».
Собеседник Андрея Ивановича представлял собой полную его противоположность: брюнет с изрядным лишним весом, он с заметными усилиями передвигался по пляжу в городской обуви. Брюнет задумчиво помолчал, а затем, рассеянно глядя на блестевший под ногами песок, произнёс:
– Но ведь спустя триста с лишним лет доказательство было найдено, Иван Николаевич? Вы не слышали об Эндрю Уайльсе, который не так давно завершил свой многолетний труд, поставив точку в данном вопросе?
– Разумеется, слышал! Но его доказательство, опубликованное на страницах принстонского журнала «Annals of Mathematics» заняло 130 страниц! Где же та самая простота, на которую намекал Пьер Ферма?
Борис Долинго
Идея подана очень внятно и ясно: народы, кто порой так называемым «цивилизованным» нациям кажутся «тупыми и тёмными», на самом деле могу превосходить их своим уровнем интеллектом
То, как автор пишет, знаю давно, и потому смело могу сказать, что в отношении грамматики всё обычно бывает на хорошем уровне. В этом смысле попалась только одна описка (пропущена частица «не» в сочетании, где подразумевалось «НЕ смогли постичь») и в паре мест вместо тире использован дефис (мелочь, но всё-таки стоит соблюдать культуру набора текста). Например, в названии «Папуа – Новая Гвинея».
Кольнули глаз несколько стилистических огрехов – небольших, но всё же огрехов и тем более неудачных, так как они стоят практически в начале текста (взыскательному читателю это может подпортить впечатление).
Например:, самое-самое начало: «Нос катера с мягким толчком уткнулся в прибрежный песок…» – Воспринимается так, словно сказано, что на носу у катера был некий «мягкий толчок». Думаю, все согласятся, что звучит нехорошо. Куда лучше сказать проще: «Нос катера мягко уткнулся в песок…»
Затем: «…Экскурсовод поднял громкоговоритель, профессионально улыбнулся и сказал…» – А вот тут уже не очень хорошо это простое «сказал». Такая форма сообщения о том, что сейчас последуют какие-то слова персонажа, подразумевает как бы, что персонаж уже что-то только что говорил (и эти предыдущее слова тоже были в тексте). Но ведь экскурсия на берегу только начинается, и тут куда более просится соответствующее слово, например: «…Экскурсовод поднял громкоговоритель, профессионально улыбнулся и начал…». Для цветистости и того уровня юмора и сарказма, который есть в данном тексте, можно и расширить это описание соответственно, например: «…начал свою многократно отработанную речь…». Неоправданные усиления разными эпитетами, конечно же, всегда не есть «гуд», но как раз в подобных моментах такое вполне допустимо, и даже очень.
А вот описание «высокий блондин худощавого телосложения» уже определённый перегруз, т.к. слово «телосложение» в обыденной авторской речи отдаёт неким канцеляризмом, совсем неоправданным по характеру текста. Почему бы не напи сать просто и ясно: «высокий худощавый блондин»?
Или во такой момент: «…к нескольким хижинам, построенным из веток местных деревьев…» – Ведь здесь вряд ли необходимо пояснять, что деревья – местные. Какие же ещё?
И ещё вот какой нюанс. Автор называет приверженцев теоремы Ферма «ферматистами». Мне кажется, что это не есть правильно, даже несмотря на юмористический характер рассказа. Суффикс «-ист», определяющий построение слов, характеризующих приверженцев какого-либо учения тут правильно использован, но откуда берётся буква «т», прикрепляемая к корню слова? В имени «Ферма» её нет. Поэтому более верно – «фермаисты».
Но больше особых замечаний подобного характера не могу предъявить – вроде, не заметил.
Есть некоторые сомнения в степени фант.допущения – даже для «юморного» рассказа. Сама идея о том, что наша современная технологическая цивилизация, основанная на том, что называется «общество потребления», есть абсолютный тупик, очень даже правильная. Она многократно использовалась в фантастике. (Мне тут же пришло на ум сравнение с рассказом Пола Андерсона «Поворотный пункт». Правда, там дело не на Земле происходит и суть не столько в критике «общества потребления», сколько в том, что земляне просто встретили аборигенов, у которых средний природный IQ превосходит наш в десятки раз). Но её сила и многогранность темы таковы, что всё ещё остаётся немало возможных сюжетных построений для создания интересных произведений. Идея о том, что те народы, кто порой так называемым «цивилизованным» нациям кажутся «тупыми и тёмными», на самом деле могу превосходить их своим уровнем интеллектом в рассказе подана очень даже внятно и ясно. И в этом смысле всё хорошо.
Несколько не понравилось вот что: определённые «рояли в кустах», которые автор применяет для обоснования сюжета. Например, вот такой «пассаж»: «…И только дочки с никак не утихающим удивлением обсуждали туристов…» – Т.е. подразумевается, что аборигены понимают, о чём говорят туристы. Т.е. – понимают РУССКИЙ язык (туристы ведь русские – и при этом очень редкие гости Папуа). Сколько раз эти дети могли видеть русских туристов? Пару раз в год мельком. Согласитесь, хоть какой интеллект предполагай в данном случае, но невозможно выучить иностранный язык в таком режиме. Автор правда делает попытку оправдать данный посыл упоминанием, что туристы, якобы, оставили аборигенам пару книг. ТВ не смотрят – но в курсе всего, что происходит в огромном мире и делают глубокие, далеко идущие выводы. Каким же образом можно всего этого достичь вообще практически без контактов с мировой культурой и хоть какого-то в неё погружения?
Да, можно предполагать, что некий народ, пусть и сильно отстающий в развитии на данном этапе, превосходит другой генетически по интеллекту столь сильно, что освоит культуру и технологии первого феноменально быстро. Но для этого ему однозначно потребуется в эту культуру и технику погрузиться. Как, например, и происходит у Пола Андерсона в его рассказе: там астронавты, высадившиеся на планете, допустили аборигенов до земных знаний – и поразились тому, что, скажем, девочка в 10 лет осваивает учебник земной физики за неделю. И т.д., и т.п..
Здесь же ситуация подана совершенно сказочно – слишком много «роялизма». Ну хотя бы автор наделил бы аборигенов телепатическим способностями, что ли, чтобы они с лёгкостью в мозги туристам проникали и всё оттуда извлекали. Хотя и это был бы, наверное, не меньший «роялизм». Я всё-таки считаю, что даже в рассказе, где главенствует даже не столько «юмор», сколько «сатира», степень убедительности должна быть реально высокой. Тем более, что рассказ-то не фэнтезийного плана.
В общем, идея по сути интересная, а реализовано не слишком убедительно. Тут бы придумать какое-то более убедительное обоснование тому, каким образом аборигены сумели «въехать» во все проблемы человеческой цивилизации – и получится, наверное, прекрасный рассказ, вполне уровня Андерсоновского. Но, если честно, я даже не представляю, как можно сделать достаточно убедительно показать, чтобы тёмные аборигены (а они ведь реально тёмные, и дело не фигурах речи!) могли понять ту же концепцию высшей математики или межзвёздных перелётов (да ещё на уровне, чтобы иметь способности решить эту задачу!) без владения необходимым объёмом системных знаний в соответствующих науках. Одними «философствованиями» за чисткой деревянных горшков этого не добиться.
Рекомендую автору ещё подумать над рассказом – и рассказ вполне может оказаться кандидатом для публикации.