Атаянц А. – Простое доказательство – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Нос катера с мягким толчком уткнулся в прибрежный песок и молодой чернокожий матрос привычным движением опустил трап. Первым спустился на берег экскурсовод, а за ним потянулись и немногочисленные туристы: экскурсия на папуасские острова стоило недёшево. С ошалелым выражением лиц жители средней полосы России смотрели на раскидистые пальмы и наслаждались ярким тропическим солнцем.

Экскурсовод поднял громкоговоритель, профессионально улыбнулся и сказал:

– Сейчас мы прогуляемся по прибрежной полосе этого замечательного острова, а затем посетим настоящую деревню местных жителей – представителей народности Тави. У вас есть уникальная возможность ознакомиться с бытом людей, жизнь которых не менялась на протяжении столетий. Они до сих пор пользуются луком и копьём, живут охотой и собирательством, не умеют читать и писать. Здесь, в Папуа - Новой Гвинее, очень много таких племён. Они не хотят развиваться и мы – цивилизованные люди – не препятствуем этому, сохраняя самобытность малых народов этих островов.

Туристы активно щёлкали фотокамерами, снимая буйную растительность всех оттенков зелёного цвета и ярко-синее море. Удивление и восхищение необычной природой явственно проглядывало в их глазах. И только двое мужчин среднего возраста, казалось, не замечали ярких красок тропического острова. Они вели оживлённую беседу, уделяя внимание только ей и друг другу.

– Уважаемый Андрей Иванович, – говорил высокий блондин худощавого телосложения, – вы не понимаете всей глубины и важности этой математической задачи! Великая теорема Ферма отличается необычайной простотой, которую люди так и смогли постичь за триста лет! Недаром же на полях «Арифметики» Диофанта был комментарий Ферма: «Невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем. Я нашёл этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него».

Собеседник Андрея Ивановича представлял собой полную его противоположность: брюнет с изрядным лишним весом, он с заметными усилиями передвигался по пляжу в городской обуви. Брюнет задумчиво помолчал, а затем, рассеянно глядя на блестевший под ногами песок, произнёс:

– Но ведь спустя триста с лишним лет доказательство было найдено, Иван Николаевич? Вы не слышали об Эндрю Уайльсе, который не так давно завершил свой многолетний труд, поставив точку в данном вопросе?

– Разумеется, слышал! Но его доказательство, опубликованное на страницах принстонского журнала «Annals of Mathematics» заняло 130 страниц! Где же та самая простота, на которую намекал Пьер Ферма?



