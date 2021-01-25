Немчинов Л.-Инициатор-13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- На чудеса лес уповал,

Но начался лесоповал.

Вадим Шефнер, “Лачуга должника”

Рыхлые тучи низко повисли над живописной долиной Брю, окружённой холмистыми предгорьями Аппалачей. В центре её, посреди ухоженных кустов винограда аккуратно развешенных на натянутой между опорными шпалерами проволоке, расположился особняк винодельи - изысканное, выполненное на франко-итальянский манер палаццо соломенных тонов, увенчанное стильной металлической крышей терракотового окраса. Вокруг сновали десятки, если не сотни людей в масках, благодушно возбуждённых принятым внутрь кисловатым вином местного розлива. Ношение лицевых масок было необходимым требованием посещения винодельни: в то беспокойное время, осенью 2020 года, около двухсот тысяч человек в штате Вирджиния уже заразились коронавирусом. Одним из октябрьских тёплых деньков здешнего бабьего лета, долину Брю по случаю дня рождения жены посетил и Кори Робертс - жилистый симпатичный парень лет тридцати пяти, с окладистой карантинной бородой ржавого цвета и цепким насмешливым взглядом. Если взглянуть на Кори - так, мимоходом, случайно - и задержать на секунлу взляд, его можно было бы с уверенностью принять за типичного американского подрядчика: слесаря, сантехника, строителя или даже владельца маленького частного бизнеса предлагающего эти скромные услуги. Но уж никак он по внешнему своему виду не тянул на астрофизика-планетолога высшего класса, учёного с мировым именем и штатного профессора знаменитого университета “лиги плюща”. Тем не менее, как раз таким научным светилом Кори и был, несмотря на относительно юный для человека науки возраст. Кори часто наезжал в Вирджинию, обычно вместе с женой - здесь он родился и вырос и тут, неподалеку от долины Брю, жили его стареющие родители.

С высоты птичьего полёта, сквозь рассыпчатые облака, крошечные фигурки людей напоминали причудливых насекомых хаотично ёрзающих в поисках пищи. На овальном мониторе зеркально-невидимого, нулевой степени заметности инопланетного дрона, рядом с еле различимым Кори пульсировала бледно-оранжевая клякса. Близ неё тут и там мерцали зеленоватые и тёмно-серые блики, сопровождающие либо инфицированных вирусом, либо просто обыкновенных людей - и те и другие не годились для космического эксперимента, частью которого был этот скитающийся по Вселенной с незапамятных времён дрон. Запущенный миллиарды лет назад давно исчезнувшей гуманной цивилизацией из отдалённой галактики UDFj-39546284 созвездия Печи, дрон находил гибнущие планеты с разумными формами жизни и делал всё, чтобы их спасти. Если предотвратить катаклизм было в его силах - например, уничтожить плазменным лучом небольшой астероид - дрон не задумываясь (коэффициент его интеллекта превышал аналогичный показатель Homo sapiens на три порядка) выполнял свою миссию. В тех случаях, когда причины надвигающейся катастрофы сулили оказаться куда более плачевными, он применял один из имеющихся у него в запасе вариантов экстремальной сложности, адекватных конкретному типу цивилизации.



