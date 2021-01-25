Немчинов Л.-Инициатор-13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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- На чудеса лес уповал,
Но начался лесоповал.
Вадим Шефнер, “Лачуга должника”
Рыхлые тучи низко повисли над живописной долиной Брю, окружённой холмистыми предгорьями Аппалачей. В центре её, посреди ухоженных кустов винограда аккуратно развешенных на натянутой между опорными шпалерами проволоке, расположился особняк винодельи - изысканное, выполненное на франко-итальянский манер палаццо соломенных тонов, увенчанное стильной металлической крышей терракотового окраса. Вокруг сновали десятки, если не сотни людей в масках, благодушно возбуждённых принятым внутрь кисловатым вином местного розлива. Ношение лицевых масок было необходимым требованием посещения винодельни: в то беспокойное время, осенью 2020 года, около двухсот тысяч человек в штате Вирджиния уже заразились коронавирусом. Одним из октябрьских тёплых деньков здешнего бабьего лета, долину Брю по случаю дня рождения жены посетил и Кори Робертс - жилистый симпатичный парень лет тридцати пяти, с окладистой карантинной бородой ржавого цвета и цепким насмешливым взглядом. Если взглянуть на Кори - так, мимоходом, случайно - и задержать на секунлу взляд, его можно было бы с уверенностью принять за типичного американского подрядчика: слесаря, сантехника, строителя или даже владельца маленького частного бизнеса предлагающего эти скромные услуги. Но уж никак он по внешнему своему виду не тянул на астрофизика-планетолога высшего класса, учёного с мировым именем и штатного профессора знаменитого университета “лиги плюща”. Тем не менее, как раз таким научным светилом Кори и был, несмотря на относительно юный для человека науки возраст. Кори часто наезжал в Вирджинию, обычно вместе с женой - здесь он родился и вырос и тут, неподалеку от долины Брю, жили его стареющие родители.
С высоты птичьего полёта, сквозь рассыпчатые облака, крошечные фигурки людей напоминали причудливых насекомых хаотично ёрзающих в поисках пищи. На овальном мониторе зеркально-невидимого, нулевой степени заметности инопланетного дрона, рядом с еле различимым Кори пульсировала бледно-оранжевая клякса. Близ неё тут и там мерцали зеленоватые и тёмно-серые блики, сопровождающие либо инфицированных вирусом, либо просто обыкновенных людей - и те и другие не годились для космического эксперимента, частью которого был этот скитающийся по Вселенной с незапамятных времён дрон. Запущенный миллиарды лет назад давно исчезнувшей гуманной цивилизацией из отдалённой галактики UDFj-39546284 созвездия Печи, дрон находил гибнущие планеты с разумными формами жизни и делал всё, чтобы их спасти. Если предотвратить катаклизм было в его силах - например, уничтожить плазменным лучом небольшой астероид - дрон не задумываясь (коэффициент его интеллекта превышал аналогичный показатель Homo sapiens на три порядка) выполнял свою миссию. В тех случаях, когда причины надвигающейся катастрофы сулили оказаться куда более плачевными, он применял один из имеющихся у него в запасе вариантов экстремальной сложности, адекватных конкретному типу цивилизации.
Борис Долинго
имеет место коллизия, когда последний корабль с землянами, среди которых находятся пять инициированных
Кстати: рассказ имеет объём не 13, а 15 т.зн., т.к. считаются знаки С ПРОБЕЛАМИ (у нас в условиях это указано).
Набрано правильно, но авто, к сожалению, использует дефисы вместо тире, а это разные знаки пунктуации (это не смертный грех, но просто элемент культуры набора текста). Сказать о правильности написания сочетаний прямой и косвенной речи нечего не могу сказать – таких мест в тексте просто нет. Написано в целом достаточно грамотно, но есть явные проблемы с пунктуацией в причастных и деепричастных оборотах – автор пропускает запятые.
Но, естественно, главное, как всегда, сам сюжет. Он более напоминает по сути художественный очерк, а не рассказ – это размеренное изложение событий о том, как некий инопланетный дрон, обладающий искусственным интеллектом, перестроил организмы пяти человек сделав четверых гениальными учёными и одного политиком. Потребовалось это дрону для того, чтобы спаси земную цивилизацию от катастрофы, которая должна случиться через несколько десятков лет. И вот тут возникает стойкое ощущение некого «рояля в кустах», и вот почему.
Дело в том, что сам по себе сценарий катастрофы чрезвычайно спорный, поскольку, как заявлено, произойдёт она из-за того, что «гравитационное поле» Пояса астероидов в Солнечной системе должно почему-то нарушиться, и несколько десятков крупных астероидов должны в перспективе столкнуться с Землёй. Беда в том, что сама по себе фраза «гравитационное поле пояса астероидов» не имеет никакого смысла, поскольку у каждого астероида гравитационное поле своё собственное, и речь может вестись только о взаимодействии гравиполей отдельных астероидов. Чтобы вызвать смещения орбит объектов в Поясе астероидов, требуется какое-то внешнее воздействие, а откуда оно возьмётся – никак не объясняется в тексте. Странно, что автор, вроде бы знакомый с термином «двигатель Алькубьерре, пишет столь некорректные вещи.
Но даже если допустить такое, то при том развитии цивилизации, которое достигнуто за эти годы с помощью пяти «инициированных», куда менее экономически затратным было бы изменить орбиты астероидов или их уничтожение, а не переселение всех землян на иную планету за 48 световых лет. Это вызывает стойкое недоверие к «логике» сюжета.
В конце имеет место коллизия, когда последний корабль с землянами, среди которых находятся пять инициированных вместо нужной планеты залетает на резервную землеподобную планету, населённую существами на уровне каменного века. (Тут автор, кстати, путается в количестве «гениев» на борту корабля, т.к. ранее написал, что политик уже улетел на 10 лет ранее). И, как надо понимать, теперь, видимо, инициаторы будут инициировать этих неандертальцев. Конец рассказа.
На мой взгляд, крайне сырой и недодуманный, сюжет, отчего он смотрится неубедительно и незакончено. Эпиграф, подобранный к рассказу, весьма интересен сам по себе, но, на мой взгляд, слабо отвечает сути сюжетной задумки.
Первым желанием было рекомендовать автору серьёзно подумать над рассказом, но сильно сомневаюсь, что тут что-то получится исправить. Более целесообразно, наверное, пытаться писать что-то новое.