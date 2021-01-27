Веагур А.-Последний парикмахер-4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Исток новых веяний теперь принято связывать с узбекским чабаном.

Однажды некто Файрушин, ещё недавно пасший в горах овец, стал обладателем самой редкой в мире профессии – парикмахера. Причём настолько редкой, что он стал единственным её обладателем. Эксклюзивность свою он приобрёл вполне законно в «Спецгосдепартаменте № 197», и, как говорят, за очень смешные деньги. На вопрос журналистов, зачем в мире, где уже тридцать лет ни у одного человека не растут волосы, нужен парикмахер, Файрушин изрёк, по его же собственному мнению, гениальную мысль:

– Я не хочу быть вторым Геростратом, спалившим в своё время храм Артемиды. Но я тоже хочу прославиться. На все времена. Вы все знаете Людовика Четырнадцатого, Владимира Восемнадцатого или Петра Первого. Но именно я буду Первым Последним Парикмахером. Понимаете? Это словно быть императором.

И его стали понимать. Поначалу это выражалось в популяризации нового Его Величества. Первый Последний Парикмахер стал мелькать на экранах телевизоров гораздо чаще, чем президент или папа римский. Его стали приглашать на различные ток-шоу и вечеринки. Его портреты в окружении овец или без оных стали появляться на футболках, машинах, домах. Его накалывали на тела в качестве татуировок и употребляли вовнутрь в виде одноимённых напитков.

Но… всё это продлилось недолго. Нашлись и другие, кто тоже хотел прославиться.

Например, появился некто Шрайбер, не посчитавший зазорным стать Вторым Последним Парикмахером. По популярности он обогнал даже Первого. Хотя это и случилось уже после того, как стало известно, что именно он стал заказчиком убийства Файрушина. Да и полученную популярность ему пришлось поделить со своим исполнителем – неким Забутылкиным. Знаменитое выражение убийцы: «Это как убить императора!» всколыхнуло тогда весь мир.

После того, как открылась правда, и казнили Шрайбера с Забутылкиным, цивилизованное общество потребовало для Третьего Последнего Парикмахера надёжную охрану. На это требование откликнулись многие частные охранные фирмы. Состоялся тендер. И, к удивлению многих, его выиграла компания, занимающаяся производством туалетной бумаги. Аргументы компании были неоспоримыми: охранять парикмахера, никогда в жизни не видевшего волосы, должна фирма, также не имеющая понятия об охране.

Этот факт, в свою очередь, породил следующий виток новых веяний. В мире стали появляться фирмы, занимающиеся абсолютно не своим делом.

Строительные фирмы записывали музыку, компании-перевозчики выпускали периодику, издательства становились ресторанами. Музыка, которую невозможно было слушать. Периодика, которую невозможно было читать. Рестораны, в которых невозможно было питаться. – Мир наводнился подобными экспериментами.



