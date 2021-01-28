Ольков С. – Про машину времени -18

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Прежде, чем начать излагать свою теорию о машине времени, автор считает необходимым предупредить о том, что он никоим образом не претендует на Нобелевскую премию тем более, что ещё не возникла область науки, которая объединила бы две такие не связанные между собой сферы деятельности ума человеческого как физика и литература. Это во-первых, а во-вторых, в излагаемой ниже теории нет ни одной цифры, ни одной формулы, ни одного значка, хотя бы издалека указывающих на присутствие точных наук в данной теории. Увы, должен разочаровать любителей таких наук: в моей теории они отсутствуют, но это ни в коей мере не уменьшает значение моего открытия как для человечества вообще, так и для отдельного индивидуума в частности. Более того, в случае игнорирования выше изложенного заявления автора и выдвижения ниже излагаемой теории на Нобелевскую премию учёным миром, автор заранее берёт самоотвод и отказывается от приглашения влиться в ряды нобелевских лауреатов, считая открытие своё скорее социально-важным, нежели научно-ценным, тем более, что внедрение этой теории не требует ни от одного государства никаких затрат, даже на самую маленькую единицу денежной системы, каковой для России, в частности, является копейка.

Автор, показав таким образом отсутствие всяких амбиций надеется, что читатель проникнется большим доверием к словам автора, который на своём опыте познал чудодейственное влияние на организм человека машины времени, что, собственно, и натолкнуло автора на открытие этой теории.

В отличие от Прометея, который не подозревал какой ущерб он нанесёт своей печени предоставлением божественного огня замерзающим людишкам, автор осознаёт всю опасность для своей жизни и здоровья от публикации этой теории о машине времени. Он видит в дальнейшем для себя две больших опасности, не считая маленьких, которые трудно предсказать, так как они связаны с особенностями восприятия действительности холериками, сангвиниками и меланхоликами. Что касается больших неприятностей: во-первых, автора могут лишить жизни или значительно ограничить способности его жизнедеятельности магнаты фармацевтической индустрии, производящие виагру, сеалекс, шпанскую мушку и уйму прочих средств из этого ряда. Средства эти позволяют ходячим кошелькам с толстыми ручками и ножками усилить свою мужскую мощь и наслаждаться жизнью не в размерах своего здоровья, а в размерах своих кошельков. Так вот, публикация моей теории разорит индустрию этих средств. Они будут просто не нужны, и здоровье будет черпаться не из ярких упаковок на радость женщинам и усладу себе, а из жизни, из того, что на поверхности, из того, что никто не видит и автору самому удивительно, как он смог до этого додуматься. Уже одной этой причины достаточно для того, чтобы бросить рукопись в огонь и в этом не было бы гоголевской загадки «Мертвых душ» - причина тут ясная и понятная – забота о своём здоровье. Но помимо этой опасности есть ещё и вторая причина, по сравнению с которой айсберг для Титаника показался бы спичечным коробком. Вторая угроза для автора кроется со стороны многочисленной армии людей предпенсионного возраста. Ведь понятно, что государственный аппарат засунет в свой механизм мою теорию о машине времени, быстро смекнув, что она не требует ни копейки вложений, зато лёгким росчерком пера позволит на законном основании, опираясь на мою теорию и мой опыт использования этой теории, увеличить пенсионный возраст. Отсюда автору прямиком грозит опасность быть «отметеленным» этой предпенсионной армией, и не важно, что к написанию законов автор не имеет никакого отношения. Успокаивает то, что эта армия в силу своего возраста не доведёт свою расправу до полного лишения жизни, а лишь нанесёт вред здоровью. И это при том, что машиной времени они вовсю будут пользоваться без зазрения совести. Увы, таков удел всех открывателей-изобретателей. В заключение предисловия, к которому автор отнесся очень серьёзно, подготавливая читателя к знакомству с теорией, надо сказать, что действительно, всё гениальное просто, а вся сложность в простоте, как показывает история человечества. Люди бегают мимо этой простоты, суетятся, барахтаются, заглядывают друг другу в руки и в рот, норовя вырвать кусок, откуда получится, и не замечают этой простоты. И только гений, вдруг замерев на месте, кто от удара, кто от подножки, кто от пинка – история умалчивает об этом, смотрит на жизнь со стороны и – Бац! Люди! Вот она, простота, возьмите её, пользуйтесь, берегите её! Но когда придет в себя от нечаянного озарения такой гений, оглядится вокруг – броуновское движение жизни не затихает и все, кто были рядом, глядишь – где-то далеко уже мерцают задние фонари их автомобилей, забитых всякой снедью, и вокруг пыхтение новых лиц, которым этот гений мешает потреблять на дороге жизни своей застывшей в изумлении фигурой.



