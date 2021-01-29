Велижанина Т.-Клад Пермского периода-38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Прошка поёжился — уши горели так, словно Сидор Матвеич надрал их за невыученный урок. Но Сидор Матвеич, а также церковно-приходская школа, мать и отец, тёплый дом на углу Большой Посадской — всё осталось в прошлой жизни.
Сначала заболела мать, на её лечение ушли все деньги. Потом отца попёрли со службы, он запил… Залезли в долги, матери становилось всё хуже и хуже. В день, когда её хоронили, отец упал пьяный в сугроб и замёрз насмерть. Сироту Прошку судебные приставы быстро вытряхнули из родного дома. Соседи поговаривали, что деньги отцу занял Артемий Силыч — большой человек, владелец соляного завода.
Артемий Силыч явился, когда судебные исполнители закончили описывать занавески и вышитые матерью скатерти — по толстому брюху золотая цепка, галоши сверкают, пенсне тоже золотое.
— Ты, малый, хоть и мелкий, а жилистый, — глянули через пенсне водянисто-серые глаза. — Так уж и быть, отработаешь долг на моём сользаводе.
— Доброе дело делаете, Артемий Силыч, — угодливо распластался перед пузаном чиновник в зелёном мундирчике. — Сироте работа — первое дело.
— Верно. Не баклуши бить, а трудиться, — степенно закивали соседи, и Прошка отправился горбом отрабатывать долг — на сользавод Артемия Силыча.
Снаружи глянешь — на берегу привольно раскинувшейся Камы добротные строения из самолучшего мачтового леса, рабочих сотни, в контору то и дело купцы да приказчики наезжают, пролётки лаковые, сапоги со скрипом — весело дела идут!
Какой это ад — Прошка сначала не поверил. Как ввели его в солеварню — думал, тут же дуба и даст. Волосы от жара затрещали, лицо загорелось, ровно ошпаренное — это только в предбанник заглянули. Заплясало пламя по стенам — отворил раскалённую дверцу черномазый истопник, полуголый, блестящий от пота — подмигнул Прошке да отправил в жарко трещащий печной зев целое бревно. Загудело, занялось, зароились искры — да вновь темнота упала — закрыл дверцу истопник.
«Человек али чёрт?» — мелькнуло в голове у Прошки, да тут Иван-приказчик повлёк его за локоть дальше, по всходу, в самое сердце солеварни.
Горький пар забил ему горло так, что кашлял Прошка — чуть лёгкие наружу не вывернул, чуть не свалился в цырѐн — огромный противень на манер того, в каком мать шаньги пекла, только раз в сто поболе. И не шаньги на нём сидели, а соль — сначала соляной раствор лился сверху по трубе, шипел, исходя паром на раскалённом цырене, потом вода испарялась, оставляя влажные груды сероватой крупной соли.
Борис Долинго
Автор определила жанр произведения как «магический реализм»
Автор ё-фицировала текст по моему совету, так что буква «ё» тут теперь есть. ))) Вообще авторы частенько забывают это делать, а ведь ё-фицированный текст – одно из базовых условий приёма произведений на рассмотрение. Часто, когда делаешь такое замечание, авторы проводят ё-фикацию вручную и повторно шлют текст. Но при этом (если человек не приучил себя писать «ё» всегда там, где нужно) обязательно останется масса мест, где неприученный писать «ё» пропустит эту букву. Текст, где «ё» в нужных местах то присутствует, то отсутствует, выглядит ещё более дурацки, чем вообще без «ё» вообще. Поэтому для ё-фикации, когда это необходимо, лучше всего пользоваться программами-ёфикаторами (наиболее удачная из таких – программа «YO»). А ещё лучше – приучиться писать «ё» всегда.
Традиционно несколько слов о наборе текста. Автор использует тире там, где должны стоять именно тире, а также пишет везде красные строки – это прекрасно. Но вот делать увеличенные интервалы между абзацами при наличии красных строк совершенно ни к чему: это «традиция» набора интернет-стаей, но никак не художественного текста. Это, естественно, не «смертный грех», но – элемент культуры набора текста.
Также традиционное замечание по написанию сочетаний прямой и косвенной речи – увы, это ошибка, присущая ныне (да и всегда) 99% авторов (и даже многим редакторам!) Разбирать тут данные ошибки не буду, но если автор мне напомнит – вышлю нашу «методичку» по данному вопрос – уверен, будет полезно.
Но в целом написано вполне грамотно – тут особых претензий нет.
Теперь о главном – о сюжетной идее и самом сюжете. Автор в значительной степени владеет словом, но мне очень хотелось бы, чтобы она задумалась над выстроенным сюжетом. На мой взгляд, любой автор (особенно пытающийся работать в жанре фантастики) всегда должен задавать себе вопрос: а для чего я написал то или иное произведение? Пишут для банального развлечения читателя: увлекательный сюжет, в котором присутствуют неожиданные оригинальные повороты и развязки, интересный созданный мир и т.п. Пишут с целью вскрыть некую проблему и показать пути её решения. И т.д., и т.п. У таких произведений есть шанс найти заинтересованного читателя и, значит, обеспечить автору успех в той или иной степени. Есть ещё один тип произведений – их пишут просто потому, что хочется что-нибудь написать. Давайте подумаем, что мы имеем в данном случае.
Это рассказ о трудной судьбе сироты Прошки, вынужденного вкалывать на супостата-хозяина на солеварне в Пермском крае. Дело происходит (судя по упоминанию Ленского расстрела) не ранее середины 1912 года. Прошка работает на солеварне (как и все остальные рабочие) в ужасающих условиях. Встречает там бывшего студента, который начинает ему рассказывать об азах палеонтологии и геологии (в частности, о происхождении такого полезного ископаемого, как поваренная соль). Что удивило: в рассказе студента мелькает слова вроде «тектонические плиты» и т.п., но у малообразованного Прошки даже не возникает вопроса – а это что такое? Видимо, Прошка проходил такие дисциплины в сельской школе 1912 года.
Парнишка оказывается впечатлительным, и у него начинаются видения с перемещениями (как бы имеющими место в реальности) в те далёкие «мезозойские» времена. При этом там откуда-то берётся некий динозаврик, который даже в некотором смысле общается с Прошкой (это уже из разряда сказки какой-то). Прошка пытается взорвать супостата бомбой, которую приготовил студент, но не может этого сделать по христианскому воспитанию, а фитиль у бомбы уже горит. Каким-то образом (видимо, силой мысли) Прошка оказывается с бомбой в доисторической эпохе, бомба взрывается, разрушает скалу (а Прошка остаётся невредим) и данную территорию заливает море.
Потом в 1912 году на соседнем с солеварней участке находят новое месторождение (которое, как надо понимать, возникло из-за того, что море затопило эту территорию в далёком прошлом – бомба, приготовленная студентом, видимо, имела тротиловый эквивалент килотонн 20, не меньше), супостат уже потирает руки, что месторождение принадлежит ему, но участок студент (каким образом, непонятно – откуда деньги у него нашлись на такое?!) сумел выкупить в пользу Прошки (почему именно его – непонятно). Счастливый конец.
Автор почему-то определила жанр произведения как «магический реализм». Реализм тут, конечно в определённой степени присутствует – автор весьма красочно описывает тяготы наёмного труда, и надо сказать, что имеет место немало образных выражений и метафор (хотя и язык здесь выглядит слишком уж искусственно стилизованным под какие-то горьковско-шишковские тексты о тяжёлой доле рабочего класса в царской России), а вот что тут магического, кроме пиджака, забытого Прошкой в далёком мезозое – не знаю. История с «царевной-лягушкой» это не «магия», а «сказка», не более. Кстати, как мне кажется, общее описание «рабочего класса», показанного в рассказе, более соответствует где-то концу 19 века, чем 1912 году – тут уже после революции 1905-1907 годов и активной работе марксистских организаций, настрой был существенно иной , а здесь уж больно какой-то «лапотный» народ показан (но я не историк, утверждать не буду).
Ну а что касается основы… Увы, какого-то увлекательного сюжета и интересного «мира» автор здесь не создала. Никакой серьёзной проблемы тут не поднято и, тем более, не раскрыто. Получается, что написан рассказ… для чего? Увы, впечатление, что «просто хотелось что-нибудь написать». А при таком посыле, даже с хорошим авторским языком всегда получится в целом слабое произведение.
Могу только повторить то, что приходится говорить довольно часто: нужно более вдумчиво прорабатывать сюжетные идеи.