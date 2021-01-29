Велижанина Т.-Клад Пермского периода-38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Прошка поёжился — уши горели так, словно Сидор Матвеич надрал их за невыученный урок. Но Сидор Матвеич, а также церковно-приходская школа, мать и отец, тёплый дом на углу Большой Посадской — всё осталось в прошлой жизни.

Сначала заболела мать, на её лечение ушли все деньги. Потом отца попёрли со службы, он запил… Залезли в долги, матери становилось всё хуже и хуже. В день, когда её хоронили, отец упал пьяный в сугроб и замёрз насмерть. Сироту Прошку судебные приставы быстро вытряхнули из родного дома. Соседи поговаривали, что деньги отцу занял Артемий Силыч — большой человек, владелец соляного завода.

Артемий Силыч явился, когда судебные исполнители закончили описывать занавески и вышитые матерью скатерти — по толстому брюху золотая цепка, галоши сверкают, пенсне тоже золотое.

— Ты, малый, хоть и мелкий, а жилистый, — глянули через пенсне водянисто-серые глаза. — Так уж и быть, отработаешь долг на моём сользаводе.

— Доброе дело делаете, Артемий Силыч, — угодливо распластался перед пузаном чиновник в зелёном мундирчике. — Сироте работа — первое дело.

— Верно. Не баклуши бить, а трудиться, — степенно закивали соседи, и Прошка отправился горбом отрабатывать долг — на сользавод Артемия Силыча.

Снаружи глянешь — на берегу привольно раскинувшейся Камы добротные строения из самолучшего мачтового леса, рабочих сотни, в контору то и дело купцы да приказчики наезжают, пролётки лаковые, сапоги со скрипом — весело дела идут!

Какой это ад — Прошка сначала не поверил. Как ввели его в солеварню — думал, тут же дуба и даст. Волосы от жара затрещали, лицо загорелось, ровно ошпаренное — это только в предбанник заглянули. Заплясало пламя по стенам — отворил раскалённую дверцу черномазый истопник, полуголый, блестящий от пота — подмигнул Прошке да отправил в жарко трещащий печной зев целое бревно. Загудело, занялось, зароились искры — да вновь темнота упала — закрыл дверцу истопник.

«Человек али чёрт?» — мелькнуло в голове у Прошки, да тут Иван-приказчик повлёк его за локоть дальше, по всходу, в самое сердце солеварни.

Горький пар забил ему горло так, что кашлял Прошка — чуть лёгкие наружу не вывернул, чуть не свалился в цырѐн — огромный противень на манер того, в каком мать шаньги пекла, только раз в сто поболе. И не шаньги на нём сидели, а соль — сначала соляной раствор лился сверху по трубе, шипел, исходя паром на раскалённом цырене, потом вода испарялась, оставляя влажные груды сероватой крупной соли.



