Атаянц А. – Лучшая в мире игра – 26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Президент компании «Альмалайф» Джон Тэйлор стремительным шагом вошёл в зал заседаний, где его уже пятнадцать минут ждали члены совета директоров. В его глазах, как и всегда, сверкали победоносные искорки, а пружинистый шаг показывал активные занятия спортом. Несмотря на то, что Тэйлору уже исполнилось пятьдесят, никто не мог дать ему больше сорока, и только поседевшие виски указывали на прожитые годы и непростую работу. Окинув зал беглым взглядом, он улыбнулся широкой белоснежной улыбкой и поприветствовал собравшихся:
– Добрый день, дорогие друзья! Прошу прощения за задержку, небольшие семейные заботы.
– Надеюсь, ничего серьёзного, Джон? – тихо спросил пожилой седовласый мужчина, сидевший по правую руку от Тэйлора. Это был вице-президент компании Алан Макалистер.
– Конечно нет, – всё так же улыбаясь, ответил Тэйлор. – Всем спасибо за ожидание, не будем терять время. Мы начинаем очередное собрание совета директоров нашей компании, подведём итоги прошедшего периода и наметим планы на следующий. Давайте заслушаем директора департамента продаж Уильяма Хьюстона. Билли, рассказывай.
Худощавый молодой человек, к которому обратился Джон Тэйлор, был совершенно лыс и носил очки в тонкой золотой оправе. Сверкавшая на его лице улыбка была точной копией президентской.
– Мистер Тэйлор, господа, наши продажи по-прежнему растут, хотя рост несколько замедлился. Если в прошлом месяце он составил полтора процента по отношению к предыдущему, то сейчас упал на треть, составив ровно один процент. В целом я считаю, что тут вопрос к нашим маркетологам, надо усиливать рекламную кампанию и делать её более агрессивной. Хоть мы и остаёмся производителями самого продаваемого продукта в своём сегменте рынка, нужно расти и дальше…
– Постойте, господа, – перебил Хьюстона сидящий напротив него человек. Он был очень похож на Уильяма, только очки носил не в золотой, а в серебряной оправе. – Я возглавляю департамент маркетинга нашей компании уже пять лет, и поверьте, количество просмотров нашей рекламы только растёт, мы активно используем все возможные каналы коммуникации с целевой аудиторией. А если департамент продаж пытается свалить на нас своё неумение работать…
– Успокоились оба, – тихо, но твёрдо произнёс Джон Тэйлор, посмотрев на спорщиков. Теперь во взгляде президента была холодная сталь и дискутировать им сразу же расхотелось. – Мы производим, как уже было сказано, самый продаваемый продукт в своём сегменте рынка. Онлайн-игра «Прекрасная жизнь» завоевала внимание более восьмисот миллионов человек. Услышьте меня – у нас восемьсот миллионов реальных игроков! А количество созданных аккаунтов уже превысило миллиард. Если учесть, что у значительного количества жителей планеты нет ни компьютеров, ни интернета – в нашу игру играют практически в каждой третьей семье мира!..
Борис Долинго
идея одной виртуальности, вложенной в другую, далеко не нова
То, как автор пишет, знаю давно, и потому смело могу сказать, что в отношении грамматики всё обычно бывает на хорошем уровне. В этом смысле попалась пара неудачных слов – особенно резануло слово «небрежно», повторённое несколько раз – словно автор на нём зациклился. Его ГГ постоянно то небрежно бросит телефон на стол, то небрежно засунет его в карман, то небрежно накинет на шею шарф и т.п. (порой доходит до того, что слово повторяется через пару строк!)
Моё неудовлетворение вызывает в этом смысле вот что: слово «небрежно» – весьма яркий эпитет. Описывая действия героя, такую характеристику с неоднократными повторами стоило бы применять лишь в случае, если бы требовалось особо выделить некую черту характера именно через это слово. Но в ДАННОМ случае черты характера героя, которые следовало бы подчёркивать через подобный эпитет напрочь отсутствуют – вот в чём дело! Отсутствуют и сюжетные моменты, которые могли бы оправдывать повторные частые использования слова «небрежно». В общем, этот нюанс сильно резанул по глазам.
К счастью, этот недочёт легко поправим. Хуже, на мой взгляд, с сутью сюжета. Коротко рассказ вот о чём. Компания, которой владеет ГГ, создаёт игру, являющуюся по сути виртуальной реальностью, где каждый игрок живёт счастливой жизнью в том понимании, в каком это ему (игроку) представляется. Компания зарабатывает огромные деньги, разрешая крупным производителям давать рекламу в этой виртуальной реальности (вот тут просто отличная идея, но не она является базовой). Спустя некоторое время находятся игроки, которые начинают вести внутри созданной ГГ виртуальной реальности как бы «свою игру», во многом сводящую усилия по рекламе на нет (кстати, то, как они это делают, представляется не слишком убедительным в смысле угрозы для компании – хозяина игры – ну да ладно). И ГГ (и его компания) ставят перед собой задачу отключить таких игроков от игровых серверов, то есть, фактически, как бы «лишить их жизни» в том виртуальном мире. В итоге в кабинете ГГ ниоткуда возникает некий старик (а почему, собственно, старик?!), который объясняет ГГ, что он – Господь Бог, который создал нашу реальность (как бы свою «игру» для нас, живущих на Земле). Господь недоволен решением ГГ отключить неугодных тому игроков – то есть тем, что ГГ возомнил себя Господом Богом. И «настоящий» Бог отключает самого ГГ от его бренной жизни – то есть ГГ умирает. Конец рассказа.
Я не буду говорить о том, что идея одной виртуальности, вложенной в другую, далеко не нова – не в этом дело. Сама по себе идея весьма богатая (наверное, не менее богатая, чем идея о путешествиях во времени), Поэтому тут огромное поле работы для множества авторов – главное, каждый раз нужно находить нетривиальные решения для сюжетных построений. Но в данном случае, к сожалению, автору найти интересное развитие темы не удалось, как мне кажется. Ну, Богу не понравилось решение как бы второго бога в его (божьем) виртуале – и он решил его наказать. И наказал – убил.
Вроде как трагедия? Безусловно, трагично. Но какое-то уж очень примитивное решение выбрал Бог, какая-то уж слишком «плоская» получилась «трагедия». В чём «высокая мораль»? Не замахивайся на «божий промысел»? Видимо, так надо воспринимать, но уж слишком эгоистичным предстаёт Бог. Причём, на мой взгляд, без должных оснований, которые, имейся таковые, должны были бы придавать рассказу однозначно сатирическо-юмористический характер, но такого тут нет. Ну да, Бог возмущается: «…ты не веришь в меня, не веришь в то, что именно я сотворил жизнь на этой планете, и даже не допускаешь мысли о том, что я – существую…» и на этом основании уничтожает ГГ. Слишком уж декларативно, тезисно получилось. И чего это на одного ГГ он так накинулся?! Мало ли кто в него не верит – и никого не трогает, а вот ГГ – убивает!
Для серьёзной вещи получилось слишком… да простят меня за такое определение – увы, примитивно. Какой-то «нравственный очерк» просто получился: не замахивайся на «божье» – а то убьёт, особенно, если ты в Него не веришь.
Именно в «серьёзном» плане это смотрится очень уж «плоско». Возможно, если бы это был роман или повесть, где автору удалось бы накрутить много захватывающих коллизий, ввести саспенс и т.п. атрибуты триллера (да ещё и хорошо сделать весь большой текст), то подобная концовка ещё как-то оправдывалась длительным увлекательным повествованием. Но в коротком рассказе, к сожалению, смотрится всё скомкано и куце.
Вот что очень хорошо – хороша последняя фраза: «…Его аккаунт был навсегда отключён от лучшей в мире игры – жизни». Фраза красивая – именно такая фраза нужна в любом произведении для концовки (что для рассказа, что для романа). Но ещё очень важен и остальной текст, и если в нём нет «сюжетной силы», то последняя фраза не выручит, какой бы удачной она ни была.