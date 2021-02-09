Атаянц А. – Лучшая в мире игра – 26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Президент компании «Альмалайф» Джон Тэйлор стремительным шагом вошёл в зал заседаний, где его уже пятнадцать минут ждали члены совета директоров. В его глазах, как и всегда, сверкали победоносные искорки, а пружинистый шаг показывал активные занятия спортом. Несмотря на то, что Тэйлору уже исполнилось пятьдесят, никто не мог дать ему больше сорока, и только поседевшие виски указывали на прожитые годы и непростую работу. Окинув зал беглым взглядом, он улыбнулся широкой белоснежной улыбкой и поприветствовал собравшихся:

– Добрый день, дорогие друзья! Прошу прощения за задержку, небольшие семейные заботы.

– Надеюсь, ничего серьёзного, Джон? – тихо спросил пожилой седовласый мужчина, сидевший по правую руку от Тэйлора. Это был вице-президент компании Алан Макалистер.

– Конечно нет, – всё так же улыбаясь, ответил Тэйлор. – Всем спасибо за ожидание, не будем терять время. Мы начинаем очередное собрание совета директоров нашей компании, подведём итоги прошедшего периода и наметим планы на следующий. Давайте заслушаем директора департамента продаж Уильяма Хьюстона. Билли, рассказывай.

Худощавый молодой человек, к которому обратился Джон Тэйлор, был совершенно лыс и носил очки в тонкой золотой оправе. Сверкавшая на его лице улыбка была точной копией президентской.

– Мистер Тэйлор, господа, наши продажи по-прежнему растут, хотя рост несколько замедлился. Если в прошлом месяце он составил полтора процента по отношению к предыдущему, то сейчас упал на треть, составив ровно один процент. В целом я считаю, что тут вопрос к нашим маркетологам, надо усиливать рекламную кампанию и делать её более агрессивной. Хоть мы и остаёмся производителями самого продаваемого продукта в своём сегменте рынка, нужно расти и дальше…

– Постойте, господа, – перебил Хьюстона сидящий напротив него человек. Он был очень похож на Уильяма, только очки носил не в золотой, а в серебряной оправе. – Я возглавляю департамент маркетинга нашей компании уже пять лет, и поверьте, количество просмотров нашей рекламы только растёт, мы активно используем все возможные каналы коммуникации с целевой аудиторией. А если департамент продаж пытается свалить на нас своё неумение работать…

– Успокоились оба, – тихо, но твёрдо произнёс Джон Тэйлор, посмотрев на спорщиков. Теперь во взгляде президента была холодная сталь и дискутировать им сразу же расхотелось. – Мы производим, как уже было сказано, самый продаваемый продукт в своём сегменте рынка. Онлайн-игра «Прекрасная жизнь» завоевала внимание более восьмисот миллионов человек. Услышьте меня – у нас восемьсот миллионов реальных игроков! А количество созданных аккаунтов уже превысило миллиард. Если учесть, что у значительного количества жителей планеты нет ни компьютеров, ни интернета – в нашу игру играют практически в каждой третьей семье мира!..



