Речкин А. – Фриц Лейбер – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Фриц Лейбер на протяжении десятилетий считался ведущим сторонником и верховным «жрецом» движения модернизации, выступая против суеверий, магии и религиозного фанатизма, объясняя логически и развенчивая научно все формы и аспекты колдовства и суеверий, которые передавались человечеством из поколения в поколение и которые сегодня обычно вызывают смех, а не сверхъестественный ужас.
Белокурый мальчик, которому родители дали яркое немецкое имя Фриц, родился 24 декабря 1910 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье актёров Фрица Лейбера и Вирджинии Бронсон Лейбер. Фриц Лейбер-старший появился на свет тоже в Чикаго, а его отец, покинувший Германию после революций 1848 года, был капитаном Союза во время Гражданской войны в Америке и работал государственным служащим в штате Иллинойс. Вирджиния Бронсон, уроженка Великобритании, изучала актёрское мастерство и познакомилась со старшим Фрицем Лейбером во время летних гастролей Шекспировской труппы Роберта Б. Мантелла, в которой Фриц был ведущим актёром. Его актёрская карьера стремительно развивалась, Лейбер-старший сыграл Цезаря в немом фильме 1917 года «Клеопатра» и Соломона в «Царице Савской». В 1920 году Фриц Лейбер-старший организовал собственный шекспировский театр и гастролировал с ним по стране до 1935 года. С тех пор и до самой своей смерти в 1949 году он снимался в кино.
Свои ранние годы будущий писатель провёл, путешествуя с матерью и отцом, живя в гостиницах и пансионах, ежедневно окунаясь в театральное закулисье и причудливый мир актёрской труппы.
Самым близким к понятию постоянного дома, которым юный Фриц наслаждался в молодости, был особняк, построенный его отцом в Атлантик-Хайлендс, штат Нью-Джерси (потому что там жил Роберт Мантелл), где семья проводила вместе три летних месяца (при условии отсутствия турне в жаркие месяцы). В течение учебного года, вплоть до третьего класса, Фриц-младший жил с бабушкой по материнской линии в Понтиаке, штат Мичиган, но затем смерть мужа заставила её переехать в Чикаго. Там Фриц поселился с двумя сёстрами отца, Дорой и Марией. Тихий и замкнутый, Фриц редко заводил друзей в школе, а те с кем он сближался, были такими же одинокими и замкнутыми, как и он сам. Несмотря на то, что в течение учебного года Фриц тщательно оберегался тётушками, он получал карт-бланш на три месяца, которые проводил с родителями. Дисциплина была на самом деле излишней, так как мальчик редко нарушал установленные правила. Литературную склонность Фрицу внушил отец, который, помимо обильного Шекспира, щедро читал вслух Диккенса и Конрада, а также проявлял пристрастие к детективам. Необычайно чувствительный, Фриц страшно боялся темноты, и в годы взросления всё сверхъестественное воспринималось им близко к сердцу, возможно, его более поздние попытки рационализировать ужас в своей художественной литературе возникли из-за страхов, пережитых в детстве.
Борис Долинго
язык автора вполне хорош, но вот один факт, приводимый в статье, меня смутил
Перед нами статья о жизни и творчестве известного американского писателя Фрица Лейбера. Статья небольшая, но содержит массу любопытных фактов, которые, безусловно, очень интересны всем настоящим любителям фантастики. И, несмотря на то, что при весьма ограниченном размере раздела фантастики в «Уральском следопыте», я всегда отдают предпочтение чисто художественным произведениям, но материалы о жизни и творчестве писателей, формировавших мировое здание фантастики всегда находятся так же в приоритете.
Конечно, при условии, что статья написана хорошим языком, а приводимые в ней факты точны. Естественно, я не являюсь знатоком и экспертом по биографиям всех писателей-фантастов, но хороший литературный язык вижу. Факты же, которых я не знаю, при возникновении сомнений стараюсь проверять. В данном случае язык автора вполне хорош, но вот один факт, приводимый в статье, меня смутил – и не на уровне точного знания, а исключительно чисто на уровне «логики».
Автор пишет: «…Самый скрупулёзный биограф Г.Ф. Лавкрафта – С.Т. Джоши упоминает забавный эпизод, относящийся, видимо, к 1911 году. Увлекавшийся драматическим искусством, Лавкрафт видел, как труппа Роберта Мантелла исполняет «Короля Джона» и юного Фрица Лейбера в роли Фольконбриджа…» – Проблема в подчёркнутых участках текста в смысле обоснованности указанной информации. Либо автор где-то ошибся, либо тут требуется дополнительное пояснение.
Дело вот в чём: Фриц Лейбер родился в 1910 году – и, естественно, это указано в тексте статьи. Возникает вопрос: как в возрасте 1 год Фриц Лейбер мог выступать в какой-либо роли в спектакле? Я поискал в сети данные об указанной пьесе Шекспира, но из того, что смог найти, не получилось выяснить, какой же возраст у указанного персонажа? Тем более, в пьесе упоминаются два брата Фольконбриджа (Филипп и Роберт). Возможно, указанный Фольконбридж пребывал в младенческом возрасте, и тогда малютку Фрица Лейбнера вполне могли выносить на сцену в нужных сценах. Но тогда это надо пояснить в тексте статьи. Иначе – выглядит очень странно, мягко говоря.
В общем, советую автору уточнить указанный недостаток, а пока статья принята условно, но до момента уточнения в плане на публикацию поставлена не будет