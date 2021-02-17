Веагур А . -Переполох с Богиней – 3

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В Космосе случился переполох.

Сигналы поступали из разных галактик, но суть их сводилась к следующему: посреди Мироздания появилась Богиня. Она материализовалась из ниоткуда и в одно мгновение. Своей божественной сущностью она простёрлась на многие звёздные системы и поглотила собой всё ранее существовавшее там. Тем самым Богиня погубила бессчётное количеств планет, солнц, солнечных систем и всё тех же галактик. А кому повезло жить дальше, посчастливилось стать свидетелями небывалого чуда.

Обменявшись галактическими сигналами, используя телескопы, космические зонды и сверхкомпьютеры, оставшиеся в живых смогли воссоздать проекцию Богини. Её образ походил на человеческий, в связи с чем люди автоматически стали считаться главенствующей высшей расой. Каких-то особых преимуществ им это не давало, но окончательное решение теперь было за человеком. И человек приказал всем наблюдать, не принимая никаких действий. Хотя какие действия можно принять в такой ситуации, было непонятно.

Застывшая Богиня раскинула руки в немом танце, и все с ужасом ожидали его начала. Такая честь выпадала впервые, и вместе с ужасом у разинувших рты зрителей трепетали сердца. Так стая обезьян смотрит на удава и не может сдвинуться, очарованная его магнетизмом. Даже самые недалёкие умы понимали, что любое движение божественной сущности понесёт за собой ужасные катаклизмы: сместятся эклиптики, планеты сойдут с орбит, светила превратятся в запущенные катапультой файер-болы, а галактики разлетятся, словно бомбы террористов, начинённые железными шарами. Но Богиня всё безмолвствовала, пока однажды...

Однажды Богиня просто исчезла, и это исчезновение породило новые загадки и страхи. Весь процесс занял несколько земных дней. Сначала появился странный треск, будто небо превратилось в ткань, а кто-то стал отрывать от него лоскут. Этот треск раздавался по всему Мирозданию. Вместе с треском стала сотрясаться Богиня. Вместе с ней сотрясался весь Космос. Стало понятно, что божество в ярости. Все заговорили о конце света, старательно выискивая в древних предсказаниях различных цивилизаций тому подтверждение. Космос приготовился умирать.

Но вот треск прекратился. Богиня исчезла. А вместо неё во Вселенной осталась дыра, сохранившая очертания космической танцовщицы.

Так как человекоподобное божество исчезло, цивилизации Макрокосмоса потребовали от землян ответов. Что это такое было? И что это теперь за дыра? Ответов люди не знали и потому приготовились к самому худшему.

Вскоре на Межгалактической Агоре вынесли вполне ожидаемый вердикт: предать землян и иже с ними Вечной Анафеме. Это означало одно: солнечная система, породившая цивилизацию человечества, должна исчезнуть. Межгалактические полчища озлобленных высших рас окружили приговорённую систему. Но земляне не спали. На каждой из своих планет они открыли тайные люки. Вскоре оттуда вылезли тайные оружия с тайным радиусом поражения. Планеты ощетинились. Озлобленные расы оскалились. И по тайному взмаху тайной руки началась Последняя Война.



