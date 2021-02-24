Велесов Михаил – Кольцо познания – 64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Мольгер шёл по лесной тропе, примерно в десяти шагах позади Йофрида. Тот задавал настолько бодрый темп, что Мольгер даже удивлялся, как этот громила может идти так быстро. Для худощавого жилистого Мольгера подобная скорость была не проблемой, но глядя на Йофрида сложно было бы предположить, что этот бык, да ещё таща на себе свои тяжеленые щит, меч, несколько кинжалов, шлем, и чёрт его знает, что там у него ещё было, не говоря уже о заплечном мешке с припасами, может часами демонстрировать подобную прыть. Мольгер держал дистанцию, как раз достаточную для того, чтобы, если Йофрид внезапно бы напоролся на врага, прикрыть его своим луком. Йофрид шёл не оборачиваясь, слегка пыхтя, раздвигая ветви своими могучими плечами. Изредка он притормаживал, приподнимая вверх левую руку, Мольгер в эти момент тянулся к висящему за спиной луку, готовый одним быстрым и плавным движением вытянуть его из-за спины, другой одновременно доставая стрелу, и мгновенно натянуть тетиву, но Йофрид каждый раз опускал руку и снова набирал скорость. Солнце уже медленно клонилось к закату и Мольгер, хоть и чувствовал себя бодрым и готов был идти ещё долго, всё же начинал задумываться, что хорошо бы уже начинать подыскивать хорошее место для лагеря.

Йофрид в очередной раз притормозил и остановил Мольгера жестом, тот встал наизготовку. Но на это раз Йофрид замешкался чуть больше, чем обычно, так что Мольгер даже насторожился, потом всё же опустил руку:

- Показалось…

И в этот момент из кустов на него прыгнул волк.

Лук уже был в руках у Мольгера, он быстро прицелился, но Йофрид уже успел выхватить меч и разрубить первого нападавшего на лету пополам. Стрела Мольгера настигла второго волка, выпрыгнувшего с другой стороны - тот, скуля, рухнул на землю. Третий долго не заставил себя ждать и получил стрелу точно в глаз. Боковым зрением Мольгер заметил тень справа и сзади: пришлось перекувыркнуться и выпустить стрелу в кувырке: попал! Ещё один почти оттуда же: Мольгер стрелял с колена, на этого почему-то ушло две. Йофрид в это время разобрался ещё с одной парой. Ещё одна стрела досталась запоздавшему волку слева и… «Кажется, они закончились» - отметил про себя Мольгер. Они стояли с Йофридом спиной к спине - Йофрид в боевой стойке, держа обоими руками направленный вверх окровавленный меч, Мольгер с натянутым луком, - и прислушивались ко всем лесным звукам, пытаясь определить, остались ли ещё нападавшие.



