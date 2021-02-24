Велесов Михаил – Кольцо познания – 64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Мольгер шёл по лесной тропе, примерно в десяти шагах позади Йофрида. Тот задавал настолько бодрый темп, что Мольгер даже удивлялся, как этот громила может идти так быстро. Для худощавого жилистого Мольгера подобная скорость была не проблемой, но глядя на Йофрида сложно было бы предположить, что этот бык, да ещё таща на себе свои тяжеленые щит, меч, несколько кинжалов, шлем, и чёрт его знает, что там у него ещё было, не говоря уже о заплечном мешке с припасами, может часами демонстрировать подобную прыть. Мольгер держал дистанцию, как раз достаточную для того, чтобы, если Йофрид внезапно бы напоролся на врага, прикрыть его своим луком. Йофрид шёл не оборачиваясь, слегка пыхтя, раздвигая ветви своими могучими плечами. Изредка он притормаживал, приподнимая вверх левую руку, Мольгер в эти момент тянулся к висящему за спиной луку, готовый одним быстрым и плавным движением вытянуть его из-за спины, другой одновременно доставая стрелу, и мгновенно натянуть тетиву, но Йофрид каждый раз опускал руку и снова набирал скорость. Солнце уже медленно клонилось к закату и Мольгер, хоть и чувствовал себя бодрым и готов был идти ещё долго, всё же начинал задумываться, что хорошо бы уже начинать подыскивать хорошее место для лагеря.
Йофрид в очередной раз притормозил и остановил Мольгера жестом, тот встал наизготовку. Но на это раз Йофрид замешкался чуть больше, чем обычно, так что Мольгер даже насторожился, потом всё же опустил руку:
- Показалось…
И в этот момент из кустов на него прыгнул волк.
Лук уже был в руках у Мольгера, он быстро прицелился, но Йофрид уже успел выхватить меч и разрубить первого нападавшего на лету пополам. Стрела Мольгера настигла второго волка, выпрыгнувшего с другой стороны - тот, скуля, рухнул на землю. Третий долго не заставил себя ждать и получил стрелу точно в глаз. Боковым зрением Мольгер заметил тень справа и сзади: пришлось перекувыркнуться и выпустить стрелу в кувырке: попал! Ещё один почти оттуда же: Мольгер стрелял с колена, на этого почему-то ушло две. Йофрид в это время разобрался ещё с одной парой. Ещё одна стрела досталась запоздавшему волку слева и… «Кажется, они закончились» - отметил про себя Мольгер. Они стояли с Йофридом спиной к спине - Йофрид в боевой стойке, держа обоими руками направленный вверх окровавленный меч, Мольгер с натянутым луком, - и прислушивались ко всем лесным звукам, пытаясь определить, остались ли ещё нападавшие.
Борис Долинго
Осторожнее надо с разными клише из кино, это очень тонкий момент
Сразу придётся повторить то, что уже писал в этом блоке рецензий – о наборе текста. Не устаю повторять, что русскоязычные литературные тексты принято набирать с красными строками – это раз. Не нужно делать увеличенный интервал между каждым абзацем. Всё это (отсутствие красных строк и увеличенные интервалы) – характерная черта набора текстов для Сети, но и для Сети это допустимо только для чисто информационных текстов. А именно литературные тексты должны быть набраны именно по литературным канонам – это соответствующая КУЛЬТУРА. Кстати, если красные строки есть, то никакие увеличенные интервалы уже не нужны сами по себе, т.к. красные строки как раз и служат для чёткого выделения разных абзацев.
Кроме того, автор явно путает тире и дефисы и часто пишет дефис там, где должно стоять тире. Напоминаю, что это разные знаки пунктуации.
Не очень хорошо у автора с запятыми – часто они стоят правильно и в местах, которые вроде бы требуют приличного знания грамматики, но почти не менее часто запятые наставлены в абсолютно ненужных местах – буквально ни к селу, ни к городу. Это производит очень странное впечатление.
Не очень хорошо сделаны и некоторые сложные предложения -–там составные части могут быть соединены запятыми, что затрудняет чтение в плане быстрого понимая написанного. Например: «…Изредка он притормаживал, приподнимая вверх левую руку, Мольгер в эти момент тянулся к висящему за спиной луку, готовый одним быстрым и плавным движением вытянуть его из-за спины, другой одновременно доставая стрелу, и мгновенно натянуть тетиву, но Йофрид каждый раз опускал руку и снова набирал скорость…» Получилось огромное предложение, которое следовало бы разбить на 2-3 отдельных или, как минимум, использовать кое-где не запятые, а иные знаки пунктуации (например, тире). Так запятая перед словом «Мольгер» ужасно дезориентирует – здесь нужна точка или хотя бы тире. Ну и далее конструкцию эту стоит отредактировать.
Совершенно аналогичный случай имеет место сразу чуть ниже в тексте: «…Йофрид в очередной раз притормозил и остановил Мольгера жестом, тот встал наизготовку…» – здесь перед словом «тот» также нужно тире, а не запятая (или хотя бы союз «и» перед словом «тот»). Чтение сразу же станет куда более эмоционально внятным и легче читаемым. Это странно, так как автор кое-где делает всё правильно (ставит, например, тире и даже двоеточия!) Впечатление, что текст банально плохо вычитан, поскольку иначе автор вроде бы должен был бы сам заметить подобные недочёты.
В целом в тексте немало мест, где предложения необходимо перестроить для придания большей лёгкости изложения. Ситуация ещё иногда усугубляется описками и пропущенными окончаниями (тоже свидетельство плохой вычитки текста).
Ну и по тому, как написаны некоторые сочетания прямой и косвенной речи, видно, что автор не знает, как такие сочетания пишутся (увы, 99% не знает). Так что если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по данной теме. Пригодится.
Имеются заметные (особенно – местами) проблемы со стилистикой. Например: «…Коридор, освещаемый несколькими факелами на стенах, был пуст. Они вышли и стали наизготовку у противоположных стен…» – Чувствуете, где подвох? В местоимении «они» сразу после описания факелов. В первую секунду читается так, что это «факелы» вошли куда-то, а не Мольгер и Йофрид. Автор часто злоупотребляют общими местоимениями типа «он-она-оно-они» и в результате строят вот такие двусмысленные описания. Почему бы вместо «они» тут, например, не использовать слово «друзья»? В общем, в плане стилистики тексту нужна приличная редактура.
Теперь о более серьёзных вещах – о том, как и о чём вообще написано. Ну, прежде всего тут могу заметить, что, например, представления автора о том, как, например, строится общение генералов в подчинёнными, заимствовано похоже из средней руки сериалов типа «Солдаты» или фильмов типа «ДМБ». Не всё в этих сценах плохо прописано, но местами очень уж примитивно-шаблонные описания проскальзывают. Осторожнее надо с разными клише из кино, это очень тонкий момент: нередко авторы, не слишком хорошо знающие какую-то тему, полагают, что подобные клише придадут яркость и «естественность» описаниям и ситуациям, а выходит наоборот – пошловато получается.
Что касается самой сюжетной идеи. Проводится некий эксперимент – погружение человека в виртуальную реальность в виде совершенно новой личности, в состоянии которой человек не помнит свою прошлую жизнь. Личность его модифицируется сложным якобы процессом под управлением ИскИна (проще – компьютера, который передаёт жизнь в виртуальной реальности в мозг подопытного. Подопытный полагает, что он живёт в реальном для него фантастическом мире.
Казалось бы, ничего нового – про виртуальную реальность написано уже немало. Однако тема эта весьма благодатная, и автор явно попробовал создать тут какие-то новые сюжетные звучания. Это, например, слова такого персонажа как Петров, что «модифицируя индуцированную личность в игровой реальности, мы также модифицируем личность и в нашей реальности» или вот такие его же слова: «…клиент осознаёт, что тот, игровой мир был сном. И он начинает думать, что и наша реальность – это тоже сон. И, более того, не без нашей помощи, конечно, у него создаётся ощущение что и из нашей реальности он может легко проснутся в какую-то другую, «высшую», реальность, где есть все те искренние чувства, которые он испытывал в игре». Тут есть, что развивать и додумывать, чтобы сделать действительно интересное произведение. А пока это не цельное произведение, а лишь некие наброски, не очень хорошо и не всегда чётко увязанные друг с другом.
И, повторяю, автору нужно серьёзно работать над стилистикой изложения. Наверное, у него это получится, т.к. и по этим параметрам текст явно небезнадёжен. Например, местами встречаются неплохие и с юмором аллюзии – например, про летучих мышей и маски, или же про бросание кольца в вулкан, но это маловато, чтобы сюжет стал действительно интересным – этот сюжет (точнее – пока что лишь некую его задумку) требуется серьёзно дорабатывать, процентов этак… на 80.
Точнее – тут необходимо развивать вроде бы имеющийся потенциал. Это потребует от автора серьёзных усилий – как чисто творческих, так и реализационных, трудовых, так сказать. Поскольку именно для развития этого «потенциала» тут нужно не только ещё многое додумать в идейно-сюжетном плане, а банально написать много дополнительного текста. Дело в том, что, как мне кажется, какое-то развитие зародыша большой идеи (а пока это лишь зародыш, не более) требует именно крупной формы (повести или романа), а в рамках относительно небольшого существующего объёма текста эта идея, скорее всего, останется зародышем.
Искренне желаю автору удачи! У него самого, как мне кажется, нужный «потенциал» имеется.