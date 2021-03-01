Сарвин Д. – Дознание – 79

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Трудно быть волком
Серый Волк уходил от преследователей. Хлопки выстрелов, смертельное чириканье пуль, пролетавших мимо, – всё это была обычная, можно даже сказать, рутинная утренняя работа. Охотники возбуждённо кричали, собаки надрывно лаяли, а он бежал, унося в своей волчьей утробе бабушку Красной Шапочки.
Лес был густой, сказочный, и Волк знал, куда нужно бежать, чтобы охотники и их свора его не нашли. Но каждый раз, когда он был близок к намеченной цели, что-то мешало – какая-то ерунда, какая-то досадная мелочь. Сейчас он уже не чувствовал того азарта, с которым в былые времена уходил от погони. Волк был уже не молод, проклятые одышка и аритмия. А тут ещё и бабушка так мерзко стала завывать в его желудке… Волк начал терять контроль над ситуацией.
Не заметив в опавшей листве извилистый корень, который подставил ему опоясанный золотой цепью массивный дуб, Волк споткнулся и, потеряв равновесие, покатился в овраг. Мир завращался с бешеной скоростью, бабка, прижатая центробежной силой к позвоночнику Волка, отборно материлась. Ещё несколько кувырков, и он со всего размаху налетел на высокую ель. На вершине ели раздалось истошное воронье карканье потревоженной птицы.
Теряя сознание, Волк успел увидеть рыжий хвост. Обладатель рыжего хвоста подхватил что-то упавшее с земли и исчез в зарослях терновника. Сознание Волка поглотил мрак – так же, как совсем недавно он сам поглотил бабушку…
…Очнулся Волк у бабушки Красной Шапочки в домике. Он лежал на кровати, а рядом стоял человек, державший в трясущихся руках охотничий нож. Волк напряг зрение и понял, что перед ним Густав – один из трёх охотников, которые обычно его ловят. От Густава несло перегаром так сильно, что Волк чуть не потерял сознание.
– Густав, ты почему на работе в таком состоянии? И где Розенкранц и Гильденстерн? – тихо спросил Волк, ощупывая шишку на голове.
– Они не мочь прийти, – и Густав выронил нож из трясущихся пальцев.
– Что случилось? – сказал Волк, морщась от громкого звука падения ножа.
– Долбаный Шомер Шаббат! Они не работать по суббота, – и Густав, шумно пыхтя, полез под кровать в поисках ножа.
Волк перегнулся через край кровати и, глядя, как неуклюже охотник шебуршит в подкроватном пространстве, уточнил:
Борис Долинго
следовало делать не рассказ, а роман – с более замысловатыми сюжетными коллизиями
Написано в целом очень грамотно, текст ё-фицирован и правильно набран: присутствую красные строки, где требуется – проставлены тире, а не дефисы. Отмечу лишь свойственный большинству авторов недостаток – неправильную местами запись сочетаний прямой и косвенной речи. В общем, если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний, пригодится.
И в литературном отношении текст написан хорошо. Единственное в этом плане, пожалуй, замечание – несколько раз неуместно повторяющиеся (местами – практически подряд) однотипные построения косвенной авторской речи через союз «и», следующие за прямой речью персонажей. Например:
«– Они не мочь прийти, – и Густав выронил нож из трясущихся пальцев».
Через строчку следует такое:
«– Долбаный Шомер Шаббат! Они не работать по суббота, – и Густав, шумно пыхтя, полез под кровать в поисках ножа».
Причём, это не литературный приём для характеристики Густава – смысла в таковом в данном случае нет никакого, а просто банальный однотипный повтор в тексте.
Или вот такое:
« – Прошу вас следовать за мной, – и он красивым жестом указал направление их движения».
Кстати, во всех этих случаях косвенная речь должна начинаться с заглавной буквы, а после речи прямой стоять точки, а не запятые (почему так – объяснено в методичке).
А ещё чуть ниже уже без косвенной речи:
«И Цак топнул ногой, отгоняя толстую крысу».
Ну и ещё попадаются, но особенно режут глаз повторы этих конструкций где-то в первой трети текста. Не есть хорошо, когда столь заметные речевых конструкции сделаны повторяющимися – режет глаз.
Но в остальном чисто в литературном плане всё хорошо. Не очень хорошо, как мне кажется, в плане сюжетной реализации идеи. Она сама по себе довольно любопытная – не суперновая, но интересная и потенциально очень «плодотворная». Действительно, очень интригующе и сатирично попытаться показать, как персонажи литературных произведений (в данном случае – сказок) взбунтовались против жизни в замкнутом цикле, которую уготовили им авторы (тут показан собирательный образ «Создателя»). (Повторяю: идея не новая – как минимум, в голове крутится одно произведение с подобной идеей, но реализованной совершенно иначе; жаль – не могу вспомнить ни название, ни автора).
В общем, идея интересная, а вот реализована, на мой взгляд, не очень удачно. Во-первых, есть некоторые «логические» неувязки. Например, а как герои сказов существуют вне сюжета? Они постоянно говорят о том, что им надоела вся эта зацикленность, но автор рисует эти персонажи не столько в этих сюжетных циклах, сколько в совершенно свободном времяпрепровождении (а та же Красная Шапочка даже сожгла свою шапочку!) И такая свобода – при постоянных жалобах на несвободу – никак не объяснена. А как возник и существует часто упоминаемый «шаровой интернет»? Совершенно не ясно. А как та же Марта (Красная Шапочка) допёрла до того, что «вначале было слово»?! Ну и много ещё подобного неубедительно-декларативного в тексте. Но даже сказочный мир должен убеждать в «естественности» своего бытия. Если такой убедительности нет, то, значит, автор чего-то не доработал, не доделал. Всегда виноват Создатель. ))))
Да, а почему выделены только сказки о волках? Причём, как зарубежные, так и русские народные?! Непонятно всё это. Да, потом начинают появляться и другие персонажи, но для «Сказочного королевства», как бы олицетворяющего весь мир сказок, их набор слишком скуден и непоследователен. Также не слишком понятна логика присутствия службы надзора – как это всё выстроено в мире «Создателя» и на чём зиждется? «Лекция», прочитанная Мартой, ничего не объясняет кроме того, что начинаешь думать одно: так надо автору данного рассказа, не более того. А логика «обоснованности» сюжетного построения должна иметь место даже в фэнтезийных произведениях. Когда такая логика отсутствует, то текст начинает соскальзывать в какую-то алогичность.
Далее, в тексте вообще слишком много лишнего ёрнического материала, например, о пьянстве поросят или о подпольных сходках «а-ля большевики». Стёб – это неплохо, а местами он просто отличный, но тут его банально чрезмерно набухано на удельный вес основной идеи, причём – без должного «логического» обоснования или хотя бы уж без «приключенческого» антуража. И это, пожалуй, самый большой «минус» данного текста – слишком много «воды» и «сумбура». Да, очень неплохо литературно сделанных, но – воды и сумбура! Концовка – вообще нагромождение отрывочных фрагментов, слабо объяснимых логические в контексте всего предыдущего материала. Довольно мил стёб про большевиков-революционеров на тачанках и с маузерами, но в представленном виде он очень слабо связан с контекстом рассказа и смотрится как стёб ради стёба.
Думаю, что если бы текст имел объём раза в два меньше, то и базовая идея лучше бы воспринималась, и от чтения бы не возникало усталости. Или же уж следовало делать не рассказ, а буквально роман – с более накрученными и замысловатыми сюжетными коллизиями и поворотами, с более тщательной проработкой разных сюжетных линий и т.д., и т.п. В случае произведения крупной формы текст бы выиграл именно за счёт большей тщательности развития образов и приключенческой составляющей (выше я уже упоминал про «приключенческий антураж»).
В существующем же объёме таких «романных плюсов» создать невозможно, а лаконичности, присущей именно рассказу, произведению малой формы, уже не осталось: она размыта массой не всегда объяснимого и слишком фрагментарного стёба. Слов и фраз много, часто весьма симпатичных, но сами образы и «логика» сюжетных построений из-за этой «воды» размыты. А до «романного» простора, который бы мог выручить именно «объёмом увлекательности» (при условии, разумеется, что эта увлекательность была бы создана), ещё очень далеко. Мне кажется, что роман у автора может получиться – автор умеет строить вполне качественней в литературном отношении предложения, рисовать весьма «умные» отдельные сцены – но придётся поработать именно над «логикой сюжетных построений», обоснованностью многих из них, их взаимной увязкой по смыслу.
А пока¸ честно скажу, что в существующем виде просто жалко отдавать две трети площади раздела фантастики журнала под столь сумбурный текст.