Алаев А. – Айпери – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Стоит человеку вдруг узнать, что он ламедвовник, он тут же умирает, и его место занимает другой, хотя бы и на другом конце земли. Сами о том не ведая, они тайные столпы, поддерживающие наш мир.
Хорхе Луис Борхес, «Книга вымышленных существ»
1
Влад дрожащими руками запихнул в рот две таблетки. Лихорадочно запивая их водой из чашки, он стучал зубами по керамике, вторя барабанной дроби дождя по оконному стеклу.
На чашке был изображён довольный рыжий кот, вальяжно развалившийся на горке с книгами. Надпись над котом гласила “Vlad’s Rare Books”. Он отодвинул чашку и надрывно прокашлялся. На столе перед ним лежал длинный отрез потемневшего от времени полотна, свёрнутый с одной стороны. Тут же была потрёпанная книга в кожаном переплёте и лаптоп. Влад взял книгу и открыл её на нужном месте, где торчала картонная закладка. Мрачно взглянув на иллюстрацию в книге, он почесал небритый подбородок и подтянул к себе лаптоп с уже открытым текстовым редактором. Сдвинув книгу, Влад внимательно посмотрел на отрез полотна на столе, изобилующий неровным текстом с готическими буквами и странными изображениями, после чего глубоко вздохнул.
За окном куражилось зимнее ненастье, такое каким оно бывает в этой части континента – с непрекращающимся холодным дождём и порывистым ветром с океана.
Влад ещё раз вздохнул и начал печатать.
2
«Я уверен, что мне никто не поверит, но всё изложенное ниже – чистейшая правда.
Возможно, я просто отличаюсь от всех остальных тем, что вижу что-то, недоступное взору других. Такое встречается чаще, чем на кажется. Люди непохожи друг на друга куда больше, чем принято считать. Кто-то бегает стометровку почти как Усэйн Болт, а другим этого не дано. Кому-то не составляет труда точно указать на север, будучи в глубокой шахте после извилистого спуска; иные же даже в ясный день на открытой равнине не смогут сделать это без компаса. Что касается меня, то я в состоянии видеть Айпери. Я до сих пор не знаю видел ли её ещё кто-нибудь из моих современников. Что касается прошлого, то, мне кажется, я был не один такой в истории человечества.
Было бы неправильным начинать мой рассказ подобно строчке из старой российской поп-группы «Дискотека Авария» – «Всё началось с того, что я однажды родился!». Насчёт собственного рождения я ограничусь лишь тем, что скажу, где и когда я появился на белый свет. Было это давно, в советское время, в городе Фрунзе, который теперь уже давно как называется Бишкек. Это произошло задолго до того, как столица Кыргызстана стала бить рекорды по загрязнённости воздуха и количеству старых «мерседесов» на своих разбитых дорогах. Тогда Фрунзе был чистым и зелёным городом. Я жил на его окраине и, как и все советские дети, ходил в школу и носил пионерский галстук.
Борис Долинго
Рассказ рассматривается повторно после переработки автором по результатам первой рецензии.
Говоря в целом, могу сказать, что автор устранил главное замечание по первому варианту рассказа, а оно было такое: «…текст, по большому счёту, являет собой некий очерк – констатацию факта из жизни персонажа. Фиксируется некое «фантастическое» явление, но, увы, практически без намёков на какую-либо внятную гипотезу, объясняющую явление». Дано объяснение (точнее – гипотеза объяснения) описываемому феномену – по крайней мере, с позиции героя рассказа, и сделано это совсем неплохо. Текст вырос пояти на 10 т.знаков, но это естественно. В общем, рассказ принимается.
Тем не менее, несмотря на то, что, как я уже писал и ранее, текст написан в целом увлекательно и вполне приличным литературным языком, некоторые замечания остались – придётся их устранять мне, так как корректор журнала явно не устранит их все (всё-таки корректор – не редактор, это разные сферы работы над текстом).
Прежде всего, как я неоднократно пишу авторам, если вам приходится вставлять букву «ё», которую вы не писали изначально, а редакция журнала требует наличие этой буквы, то делайте это не вручную, а с помощью соответствующих программ-ёфикаторов. Вручную обязательно пропустите немало мест, где «ё» должна стоять. А ещё лучше – приучитесь писать эту букву ВСЕГДА.
В тексте осталось немало мест, где чрезвычайной много повторов «был-была…» – возможно, автор кое-что и вычистил, но много осталось (например, место, где описывается рыжий кот, и ещё другие есть). Очень нехорошо смотрится такое нагромождение из «был-была», особенно на фоне того, что автор в целом пишет очень неплохо – ярко и образно. Есть местами и просто неудачные слова. Придётся это всё подправить.
Далее попалось несколько мест, по-прежнему неудачных стилистически – то ли автор не слишком внимательно провёл «работу над ошибками», то ли, как часто бывает, посчитал ошибками только те примеры, которые я привёл в прошлой рецензии. Но рецензент даже в более объёмной рецензии не может и не должен перечислять все ошибки, т.к. иначе это будет уже не «рецензия», а редактура-корректура! Рецензент лишь указывает на ПРИМЕРЫ характерных ошибок, чтобы автор, ориентируясь на эти примеры, мог попробовать исправить сам другие подобные ошибки.
В общем, поберегу время автора (да и своё время!) и не стану отправлять текст ещё на одну авторскую редактуру – сделаю нужные правки сам. Автор может либо попросить у меня исправленный текст, либо увидеть его уже в журнале, но это будет не ранее июня-июля.