Полищук А. – Экзамен – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- Так. Ну что? Все отчитались, кто хотел? Для остальных пересдача через неделю. Имейте в виду – это последняя возможность! Не сдадите через неделю – вылетите с курса! Как пить дать! Больше пересдач не… А-а, ещё один готов. Ну, давайте, оценим работу Угра. Я предвкушаю долгую и мучительную беседу. Ха-ха! Откуда у вас уверенность, что сможете защититься?

- Ну, во-первых, профессор, работа выполнена полностью, результат получен… В принципе положительный… А во-вторых, я ведь ничего не теряю. Если не сдам сейчас, у меня останется ещё неделя. Хотя я думаю, что если Вы не будете ко мне чересчур придирчивы, то я смогу…

- Это с чего я не буду к вам чересчур придирчив?! Не с того ли, что вы профилонили всю учёбу? Да вы и на половине занятий не присутствовали! Мне вообще кажется, что промежуточные работы за вас выполняли друзья-товарищи. Слишком поверхностны ваши знания предмета. И нутро моё жаждет мести! Расправы! Ха-ха! И сегодняшний день – лучшее время для этого эпохального действа! Я с утра искал, на ком бы отвести душу. Давайте-ка сюда ваш, с позволения сказать, труд.

- Так ведь, профессор, я не просто прогуливал занятия. Я много читал. Граецухерисызуста... Труды Кроешаретронривера изучал… И этого… Который выдвинул теорию моделирования полного из частей... Виссина! Варссина!.. Что вы ржёте все?! Заткнитесь дебилы! Я с профессором разговариваю... Да, точно! Васина, чтоб его! Не смейтесь, пожалуйста, надо мной – у меня с детства плохая память на имена. А тут ещё этот… Фиг выговоришь… Вис... Ва-с-с…

- Дайте уже сюда вашу работу, знаток теории. А то я сегодня и к ужину домой не успею. Что здесь?..

- Я, кстати, использовал элементы его теории в создании..

- Молчите лучше сейчас! То, что вы сделали – это просто издевательство! Форменное! Пример, к чему приводит небрежность в учёбе! Вы просто – вандал!

- Дак почему же! Вон, смотрите, жизнь бьёт ключом. Всё работает… Почти без сбоев. А ведь если подумать, у мне досталась такая сложная задача!

- Такие и должны попадаться тем, кто закладывает на учёбу. Ну, поехали. Давайте отрываться. И не приближайтесь ко мне так. Дайте мне развалиться посвободнее, чтобы приятнее было оттягиваться по полной.



