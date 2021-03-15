Полищук А. – Экзамен – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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- Так. Ну что? Все отчитались, кто хотел? Для остальных пересдача через неделю. Имейте в виду – это последняя возможность! Не сдадите через неделю – вылетите с курса! Как пить дать! Больше пересдач не… А-а, ещё один готов. Ну, давайте, оценим работу Угра. Я предвкушаю долгую и мучительную беседу. Ха-ха! Откуда у вас уверенность, что сможете защититься?
- Ну, во-первых, профессор, работа выполнена полностью, результат получен… В принципе положительный… А во-вторых, я ведь ничего не теряю. Если не сдам сейчас, у меня останется ещё неделя. Хотя я думаю, что если Вы не будете ко мне чересчур придирчивы, то я смогу…
- Это с чего я не буду к вам чересчур придирчив?! Не с того ли, что вы профилонили всю учёбу? Да вы и на половине занятий не присутствовали! Мне вообще кажется, что промежуточные работы за вас выполняли друзья-товарищи. Слишком поверхностны ваши знания предмета. И нутро моё жаждет мести! Расправы! Ха-ха! И сегодняшний день – лучшее время для этого эпохального действа! Я с утра искал, на ком бы отвести душу. Давайте-ка сюда ваш, с позволения сказать, труд.
- Так ведь, профессор, я не просто прогуливал занятия. Я много читал. Граецухерисызуста... Труды Кроешаретронривера изучал… И этого… Который выдвинул теорию моделирования полного из частей... Виссина! Варссина!.. Что вы ржёте все?! Заткнитесь дебилы! Я с профессором разговариваю... Да, точно! Васина, чтоб его! Не смейтесь, пожалуйста, надо мной – у меня с детства плохая память на имена. А тут ещё этот… Фиг выговоришь… Вис... Ва-с-с…
- Дайте уже сюда вашу работу, знаток теории. А то я сегодня и к ужину домой не успею. Что здесь?..
- Я, кстати, использовал элементы его теории в создании..
- Молчите лучше сейчас! То, что вы сделали – это просто издевательство! Форменное! Пример, к чему приводит небрежность в учёбе! Вы просто – вандал!
- Дак почему же! Вон, смотрите, жизнь бьёт ключом. Всё работает… Почти без сбоев. А ведь если подумать, у мне досталась такая сложная задача!
- Такие и должны попадаться тем, кто закладывает на учёбу. Ну, поехали. Давайте отрываться. И не приближайтесь ко мне так. Дайте мне развалиться посвободнее, чтобы приятнее было оттягиваться по полной.
Борис Долинго
голые диалоги делают чтение крайне неудобоваримым
Замечания по набору текста: коли делаете красные строки, то ни к чему набирать увеличенные интервалы между абзацами. В остальном по набору текста все те же замечания, что и к рассказу «Кое-что о параллельных мирах».
По сути сюжета рассказ являет ещё одни пример создания жизни на Земле. Иногда это рассматривается как акт творения высшим существом (богом), иногда – как в данном случае – в виде экзаменационного задания в неком учебном заведении некой сверхцивилизации. Надо сказать, что когда-то такие попытки встречались у авторов намного чаще, но последние годы стали весьма редкими – и слава богу! Видимо, большинство авторов поняли, что тема себя досконально исчерпала.
Это лишний раз подтверждает данный текст: ничего оригинального или хотя бы просто забавного автору сказать не удалось. Оригинальным сюжетным поворотом, судя по всему, должно было стать то, что в результате этой «лабораторной работы» разумные существа на Земле научились любить – что и спасло студента-инопланетянина от «неуда». Ну так и подобные решения уже не раз были в подобных же рассказах про «сотворение жизни на Земле. Так что оригинально не получилось, увы.
К тому же и форма подачи материала – голые диалоги – делает чтение крайне неудобоваримым. Выбирать подобную форму (весьма сложную для восприятия вообще) следует исключительно для представления ну очень уж интересного материала. А когда это нечто, уже многократно писаное-переписанное, то форма подобная подойдёт разве что для рассказа в университетскую газету – как этакая «проба пера» студентов , но не для серьёзного издания.
Я допускаю, конечно, что автор ничего подобного никогда ранее не читал, и пришедшая сюжетная идея явилась для него откровением. Но это не будет оправданием – нужно лучше знать историю жанра, в котором пробуешь себя. Тогда, если собственная фантазия работает, будет появляться больше оригинальных идей – идеи же возникают не на пустом месте, а являются плодом имеющегося знания. И это знание будет подсказывать: «Ой, а такое уже писали, и не раз! Постараюсь-ка я придумать что-то новое».
В общем, желаю автору удачи в создании новых сюжетных идей