Тюлин Д. – Последний полиптиходон – 16

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

В коньякский ярус мела мезозоя меня и Клавдиуса командировал Институт палеонтологии. Клавдиус взялся выследить у островов Сарматского моря последнего полиптиходона на Земле. Мне предстояло наснимать кадров о поисках, чипировании и последующей кончине старого ящера. Разделение прочих обязанностей оставалось на наше усмотрение.

Погожим утром я ожидал компаньона у зарезервированной спатиотемпоральной капсулы (машина времени с опцией перемещения в пространстве, на языке ветхозаветных фантастов). Здесь покоилось несколько сотен таких циклопических капсул, и каждая имела вид древней морской мины. Поблёскивающая седым волосом площадь с непроницаемо-чёрными аппаратами, выстроенными армейскими рядами, походила на кладбище военной техники. В предвкушении приключений, я наслаждался контрастными ласками ветерка и солнца.

Наконец, в проходе меж мрачных махин возникла исполинская фигура Клавдиуса. Макушка нерасчёсанных слипшихся русых волос почти подпирала серебристо-голубое небо. Одет он был в тёмно-синий комбинезон с люминесцирующими лимонными продольными полосами по краям, на ногах – охотничьи берцы. Громадный рюкзак за широкими плечами выдавал в напарнике чудака. С напряжённым любопытством и настороженностью всматривался я в его размашистые движения, в кривые и резкие черты лица. Меня предупредили, что Клавдиус работал в КСБ (Космическая Служба Безопасности), вычислял приспособленцев и уволился после того, как убил одного из них.

Приспособленцы – главная проблема галактического сообщества, его ноющая рана, пятно на белой рубашке. Первые покорители дальнего космоса не ведали, в какой кошмар переродится их мессианская политика на планетах, населённых технологически отсталыми расами. Человечеству повезло: к тому моменту, когда наши предки взяли в руки дубины, старшие братья по разуму уже усвоили горький урок. Поэтому наши радиопослания проигнорировали. За Землёй наблюдали, и мы фиксировали неопознанные летающие объекты в небе, но нас не травмировали. Прямой патронаж из космоса обрекает культуры на специфический психологический недуг. Люди, подвергнувшиеся этой форме насилия, теряют так называемую «планетарную волю». Переняв чужие технологии, разработанные в бесклассовых обществах, они утрачивают коллективное стремление к прогрессу, как к социальному, так и к научно-техническому. Важно, что жертвы пришельцев спешно искоренили в своих обителях варварские обычаи (не без помощи покровителей) и всячески подражали патронам, отчего их травма обнаружилась не сразу. Их порок проявляется лишь при исключительных форс-мажорных обстоятельствах, в случаях необходимости принести себя в жертву во имя дальних. В соответствующих ситуациях приспособленцы всегда выбирают собственное, либо семейное благополучие. Им совершенно не свойственна пассионарность. Слишком поздно вскрылось печальное положение дел: приспособленческие цивилизации успели завладеть всеми известными в галактике технологиями. Искалеченные аборигены неминуемо продолжали попадать в условия предельного риска, поэтому им не удалось ликвидировать институт социального наказания в своей среде. Галактическое сообщество ограничило их в правах: совместная работа с подобными индивидуумами чревата опасностью. Многие приспособленцы, по понятным причинам, испытывали комплекс неполноценности и из самоутверждения шли на всевозможные нарушения галактического закона. От внедрения в здоровые социумы (применяя векторную трансформацию физиологического облика, устраняя возможность визуальной идентификации себя среди нормальных людей) до космического пиратства. Их болезнь – в общественном сознании, не в биологии. Они вполне способны пуститься в смертельные авантюры, но ради себя. В итоге, галактическому сообществу пришлось создать КСБ. Но приспособленцы всё равно находили лазейки, чтобы вырваться за пределы звёздных систем, ставших им тюрьмой. Людям же улыбнулась удача. Нам позволили самостоятельно, в военных и революционных грозах, закалить характер, залить кровью героев алтарь нового мира, воздвигнутого на принципах гуманизма и научного знания. Не все выбираются из исторической мясорубки живыми, но мы смогли. На базе родившегося всепланетного единства, его экономической мощи, мы реализовали прорыв в дальний космос, где нас приняли как полноценных взрослых членов великой галактической семьи.



