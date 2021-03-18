Горячко С. – Одна надежда – 46

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Кто-нибудь боится высоты? – спросила экскурсовод и тут же засмеялась вместе с детьми над своим глупым вопросом. Эти ребята – дети сильных и богатых – никогда не опускались ниже пятидесятого этажа. Уж их-то прозрачным полом лифта было не напугать.

Тедди смеялся вместе со всеми, надеясь, что смех прозвучит искренне и никто не заметит, как дрожит его голос. Обошлось. Из всех только экскурсовод смотрела на него, смотрела с тревогой, но мальчик только покачал головой. Маме не стоило показывать, что она переживает. А то мало ли, одноклассники и в трусости заподозрить могут. И будут правы. Потому что Тедди действительно трусил, он очень боялся высоты.

Пока остальные толкались, чтобы первыми попасть в лифт, малыш стоял позади и с ужасом ждал. Но тут кто–то схватил его за руку.

– Идём! – Томми – лучший друг – уверенно потащил его вперёд. Так, что Тед видел только спину с цветной нашивкой – голубой с зелёным – знаком отличия его семьи. – Эй вы, не толпитесь! – кричал он, распихивая ребят. – Дайте нам стать!

Томми в классе боялись, и потому никто даже не пискнул, пропуская на самое "фартовое" место посередине стеклянной площадки.

Тедди попытался было высвободить руку, но друг только покрепче сжал её.

– А, ну, спокойно, – зашептал он, – не видно же ничего. Главное – вниз не смотри. Ну же, нечего бояться!

И действительно, когда класс наконец устроился в лифте, вышло так, что за спинами учеников Тедди не было видно стеклянных стенок и высоты за ними.

– Жмитесь к стенкам, неудачники!

Ребята, как и ожидалось, обиделись и больше на них не смотрели.

– Не бойся, – напоследок заверил Томми, – это, не страшно, что ты боишься, но ты не бойся, – он шмыгнул носом, – я никому не скажу.

Экскурсовод, от которой этот манёвр не укрылся, одобряюще улыбнулась сыну. Всё-таки повезло её мальчику найти такого друга.

Лифт поднял группу на самый верх небоскрёба, стеклянные двери плавно разъехались в стороны.

– Добро пожаловать! – поприветствовал группу голос из динамиков, и дети, нестройно пробубнив приветствие в ответ, гуськом прошли в коридор. Над центральным проходом светился лозунг: "Мы – живые!", – для всех, кто об этом забыл.



