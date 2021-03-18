Горячко С. – Одна надежда – 46

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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– Кто-нибудь боится высоты? – спросила экскурсовод и тут же засмеялась вместе с детьми над своим глупым вопросом. Эти ребята – дети сильных и богатых – никогда не опускались ниже пятидесятого этажа. Уж их-то прозрачным полом лифта было не напугать.
Тедди смеялся вместе со всеми, надеясь, что смех прозвучит искренне и никто не заметит, как дрожит его голос. Обошлось. Из всех только экскурсовод смотрела на него, смотрела с тревогой, но мальчик только покачал головой. Маме не стоило показывать, что она переживает. А то мало ли, одноклассники и в трусости заподозрить могут. И будут правы. Потому что Тедди действительно трусил, он очень боялся высоты.
Пока остальные толкались, чтобы первыми попасть в лифт, малыш стоял позади и с ужасом ждал. Но тут кто–то схватил его за руку.
– Идём! – Томми – лучший друг – уверенно потащил его вперёд. Так, что Тед видел только спину с цветной нашивкой – голубой с зелёным – знаком отличия его семьи. – Эй вы, не толпитесь! – кричал он, распихивая ребят. – Дайте нам стать!
Томми в классе боялись, и потому никто даже не пискнул, пропуская на самое "фартовое" место посередине стеклянной площадки.
Тедди попытался было высвободить руку, но друг только покрепче сжал её.
– А, ну, спокойно, – зашептал он, – не видно же ничего. Главное – вниз не смотри. Ну же, нечего бояться!
И действительно, когда класс наконец устроился в лифте, вышло так, что за спинами учеников Тедди не было видно стеклянных стенок и высоты за ними.
– Жмитесь к стенкам, неудачники!
Ребята, как и ожидалось, обиделись и больше на них не смотрели.
– Не бойся, – напоследок заверил Томми, – это, не страшно, что ты боишься, но ты не бойся, – он шмыгнул носом, – я никому не скажу.
Экскурсовод, от которой этот манёвр не укрылся, одобряюще улыбнулась сыну. Всё-таки повезло её мальчику найти такого друга.
Лифт поднял группу на самый верх небоскрёба, стеклянные двери плавно разъехались в стороны.
– Добро пожаловать! – поприветствовал группу голос из динамиков, и дети, нестройно пробубнив приветствие в ответ, гуськом прошли в коридор. Над центральным проходом светился лозунг: "Мы – живые!", – для всех, кто об этом забыл.
Борис Долинго
двусмысленностей необходимо настоятельно избегать
Традиционно – сначала о наборе текста. Автор использует красные строки, верно ставит в прямой речи тире, а не дефисы (но вот ставит тире там, где нужны дефисы, например, в словах с частицами типа “кто–то” – а нужно писать “кто-то”; или сложно составные слова типа “девушка-директор” тоже пишутся через дефисы, а не через тире). Это не “преступление”, конечно, просто технический “моветон”.
Ну и стандартная ошибка для 99% авторов – неверная запись сочетаний прямой и косвенной речи (автору будет полезна наша методичка по этому вопросу).
В тексте встречаются отдельные ошибки, пропущенные запятые, неправильно записанные устойчивые словосочетания (например, “точ-в-точ” пишется не раздельно, а через дефисы) и т.п. Но в целом грамотность более-менее на приемлемом уровне.
О сути сюжета. В плане общей идеи рассказ сильно напоминает рассказ Джорджа Элби «Вершина»: есть некие верхние уровни общества (в «Вершине» – это верхний этаж штаб-квартиры крупной корпорации), на которых находится что-то очень-очень заветное. Этот верхний этаж героя очень хочется достигнуть, но в итоге оказывается, что это нечто «чудесное» на верхнем этаже – всего лишь и обман: там нет ничего (в рассказе «Одна надежда» единственный чудный живой цветок оказывается муляжом).
В общем, автор, к сожалению, ничего принципиально нового в идею не внесла. Более того, если в рассказе «Вершина» всё нарисовано предельно чётко, лаконично и убедительно, то в данном рассказе автор накрутила слишком много «пустого» текста, который призван создать атмосферу «приключений», но рисует слишком уж неубедительный антураж, слишком надуманную «картину мира», в котором действие разворачивается.
Так автор рисует мир, в котором вырублены все леса, уничтожена природа, а вся поверхность Земли (как можно понять – даже океаны!) застроена небоскрёбами высотой в 250 этажей, формирующими нечто вроде единого колоссального здания. Картина «впечатляющая», но совершенно не понятен смысл такой застройки. Если это вызвано созданием жизненого пространства из-за перенаселения, то нисколько не убеждает – слишком дорогой способ создавать жизненное пространство (да и вопрос питания населения при такой системе под огромным вопросом). Куда проще было бы ограничить рождаемость – и вопрос строительства небоскрёбов просто исчезает. То есть только уже одним этим созданная «картина мира» совершенно не убеждает.
Я всегда говорю авторам: когда вам хочется создать некую «впечатляющую ситуацию», нарисовать некий, будоражащий умы мир и т.п., то сначала подумайте, насколько убедителен во всей своей «логике» будет этот мир. Он ведь должен убедить читателя в возможности своего существования всеми компонентами своей конструкции в их логической связи, а не просто каким-то своим единичным (пусть и очень «впечатляющим») фрагментом нравиться вам, как автору.
Вызывают сильные сомнения и разные «технические» мелочи в описанном автором обществе. Например, система безопасности цветка строится на анализе крови хранительницы цветка. Но ведь в этом случае любой, кто хотел бы добраться до цветка, мог просто взять кровь у хранительницы (просто зарезать её, в конце концов), так что система безопасности весьма ненадёжная. (Это как со сканами отпечатков пальцев: система надёжна, только когда рядом со сканером стоят люди-охранники, а если никого нет, то можно и отрубленный палец принести).
Далее, Спенсер говорит, что Шейн, являясь сыном хранительницы, может использовать в системе охраны образец своей крови. А из чего следует, что кровь сына и матери настолько идентична?! Она просто не может быть настолько идентичная –там может совпадать только группа крови, но было бы смешно, чтоб подобная система безопасности анализировала только группу крови – ведь так может пройти любой человек просто с идентичной группой крови! В общем, явный «логический» ляп.
Язык изложения тоже не очень гладок – часто порядок слов в предложении выбран крайне неудачно. Например: «…Хлопнул выстрел, вскрикнула и упала с простреленной ногой Йоко…» – Имя «Йоко» явно должно стоять не в конце, а после запятой.
Или: «…– Ты выполнишь заказ, – он, будто играясь, подхватил со столика горшочек с маком…» – Во-первых, не «играясь», а «играя» – в авторской речи не должно быть просторечий, прошу прощения за тавтологию. Во-вторых, фраза «горшочек с маком» звучит двусмысленно: то ли речь про горшок с цветком, который называется «мак», то ли про горшок с маковым семенем. Подобных «двусмысленностей» необходимо настоятельно избегать (ну и в добавок тут ещё имеет место пример неверная запись сочетания прямой и косвенной речи).
Или: «…Вместо этого его схватили за руки, развернули и со всей дури, так что круги пошли перед глазами, впечатали в стену…» – Неверное применение слов «со всей дури». Это идиоматическое выражение характеризует некое не слишком продуманное/обдуманное действие. В данном же случае героя об стену бьют совершенно обдуманно – то есть, фраза смотрится явно неуместной.
Одним словом, по всем совокупным параметрам текст нашему журналу не подходит.
Советы автору. По многим параметрам можно сказать, что задатки у автора присутствуют. Но требуется большая работа, во-первых, над чистотой стилистики изложения и, самое главное, следует более глубоко и всесторонне продумывать картину мира, который автор создаёт.