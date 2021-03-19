Панин А. – Котёнок и дракон – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Я знаю, что мир неизменен. Поэтому из двух таблеток я выбрал красную. Точнее кремовую. И амфетамины добавили красок в серость будней.
Незаметно для себя я успешно преодолел узкую грань между приятной привычкой и постылой необходимостью. Без стимуляторов меня не покидало ощущение бессмысленности собственного существования. Жизнь без дозы становилась до омерзения убогой и беспросветной. Связь с реальностью казалась всё более призрачной. Я стал опаздывать в офис, делать долги и терять друзей.
И вот душным майским вечером я бесцельно перемещался дворами и окольными переулками, стремясь сделать дорогу домой как можно более длинной. Дворы панельных многоэтажек, которыми по преимуществу заполнены спальные районы города, отличаются хаотичностью застройки, в миниатюре отражающей смену эпох. Как угольные пласты обнаруживают по мере углубления в шахту то отпечаток доисторического папоротника, то спиральные завитки анемона, так и в промежутках между китайскими стенами из хрущёвок и панелек скрываются причудливые тени прошлого. То останки дровяных сараев с голубятнями времён освоения космоса и кукурузы, то оплывшие бугры, утыканные вентиляционными трубами – бомбоубежища времён позднего социализма, – то ржавые гаражи-ракушки эпохи первоначального накопления капитала. Одинокие лавочки с нахохлившимися бессонными старушками соседствовали здесь с зарослями канадского клёна и русской бузины, а дальше, в точке гипотетического центра этого микрокосма, внимательный взгляд мог обнаружить причудливые железные конструкции, обозначающие место для детских игр и развлечений.
Этот вечер отличался от прочих тем, что как раз на детской площадке, в стороне от обитаемых мест и протоптанных дорожек, мой давно невнимательный взгляд заметил маленькую девочку. Её поза показалась несколько странной и заставила меня сначала замедлить шаг, а после – направиться в её сторону.
Девочка сидела прямо на земле в двух шагах от удобного бортика ушедшей в почву доисторической песочницы, подобрав ноги, опёршись на кулачки, неотрывно глядя на скособоченные физкультурные брусья (физкульт-привет советскому спорту!). Впрочем, когда я подошёл ближе я понял, что в центре её внимания совсем не железные трубы. И даже не надписи на них. Но что тогда? Я никак не мог понять. Проследив линию взгляда наблюдательницы, я не увидел ничего достойного внимания. Лопухи, крапива… В пяти метрах на верхушке покатого холма одиноко высилось рахитичное древо неизвестной для меня породы. Дальше стена девятиэтажки с огоньками зажигавшихся окон – не больше почтовой марки каждое.
Застывшая в подобии асаны «Бабочка» пигалица лет одиннадцати смотрела в пространство перед собой по-взрослому серьёзно и сосредоточенно.
Евгений
Я вас понял. Надеюсь только, что автор "Котёнка и дракона" не примет это на свой счёт. )
Борис Долинго
рассказ наполнен довольно симпатичным стёбом
Автор использует красные строки – это правильно. В целом текст набран хорошо. Что касается написания сочетаний прямой и косвенной речи, то в целом набрано верно, но авто в основном использует весьма узкий тип таких сочетаний. В отдельных случаях при наборе иных сочетаний встречаются ошибки. Если авто напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу.
Ещё небольшое замечание: записи различных протяжных звуков типа «А-а-а», «э-э-э», «м-да» и т.п. записываются так, как показано – через дефисы, а не слитно (типа «ааа» и т.п.).
Вызвало удивление упоминание про астероид класса «Б». Во-первых, буквы в этой классификации используются латинские. Во-вторых, астероид вызвал бы колоссальные разрушения, и упоминание именно «астероида» в имеющемся описании неуместно даже в явно «юморном» рассказе. Если автор хотел сказать, что класс «Б» описывает какой-то «мелкий» астероид, то это неверное, т.к. эта классификация (А, В, С и т.д.) характеризует состав астероидов, но не их размеры (в любом случае для данного в рассказе описания ситуации следует написать не «астероид», а «метеорит).
Ещё вызвало сомнение использование имени «Толян» как основного имени: не думаю, что в обозримом будущем подобное может произойти. Единственное, что извиняет такое «фант.допущение» – то, что рассказ юмористический.
Касательно основного содержания рассказа. рассказ наполнен довольно симпатичным стёбом, и про США мне понравилось (эх, мечты!), но, на мой взгляд, рассказ получился слишком «рыхлый» – тут присутствует явный избыток слов на тот объём смысла, который заложен в сюжет. Много лишних слов, стёба ради стёба, при том, что не видно каких-то очень уж оригинальных сюжетных находок, которые оправдали бы этот избыток слов.
И вот что самое важное: совершенно всё невнятно по некого Притворщика, и в результате концовка вообще непонятная. Возможно, если считать, что данный рассказ – лишь один из некого цикла рассказов, то есть основание полагать, что в цикле из нескольких рассказов всё становится ясно и понятно (правда, и это вряд ли оправдает избыток слов). Но даже если так, то тогда нужно читать весь цикл – то есть нужно иметь некий сборник сборнике рассказов, объединённых общей тематикой. А у нас явно не тот случай – у нас может быть опубликован только один рассказ. Поэтому рассказ, который для понимания сюжета требует ещё каких-то других рассказов, не может быть принят для публикации в журнале даже если бы в нём всё было идеально (а тут ещё далеко не всё идеально, как я уже сказал).