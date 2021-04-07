Пигалева Г. – Подземное княжество-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

«В окрестностях Полевского происходит действие многих сказов П. Бажова: «Кошачьи уши», «Медной горы хозяйка», «Дорогое имячко» и другие… Хранит подземные богатства Девка - Азовка, откроет же она сокровища лишь достойнейшим людям в достойные времена.»

Из описаний краеведов.

В маленьком уральском городке Полевском стояли тёплые денёчки первых дней сентября. Школьники после уроков не спешили по домам, а вовсю пользовались редкостью - хорошей погодой ранней осени. Несколько мальчиков шестиклассников увлечённо играли, бегали и прыгали по крышам гаражей, воображая себя крутыми паркурщиками. Они и не заметили, как быстро начался вечер и стало темнеть. Один из ребят, Максим, спохватился и заторопился домой. Бежать надо было из центра города в микрорайон Зелёный бор, где он жил.

Самая короткая дорога проходила через парк. Собственно парк был частью леса, который люди облагородили дорожками, клумбами, качелями, мостиком над ручьём и прочими придумками. Когда Макс бежал уже за ручьём, со стороны леса вдруг кто-то негромко, но чётко позвал его: Макси-и-им! Мальчик посмотрел в ту сторону, но увидел только тёмные силуэты сосен и кустарников на фоне багрового закатного неба. Он тряхнул головой, отгоняя от себя это наваждение, и опять рванулся в сторону дома. Но голос повторился! Макс остановился и медленно пошёл в ту сторону, откуда звучал голос. Собственно, ещё не очень темно, уговаривал он себя, углубляясь в чащу. Было немного страшно, но ведь очень интересно, кто это там его звал и ждал. Неожиданно на его пути возникла кошка. С виду почти обыкновенная: серая с полосками, только намного больше, чем домашняя кошка. Впрочем, почти таких же больших котов Макс встречал у знакомых. Кошка приветливо замурлыкала, не боясь подростка, пошла прямо к нему и начала тереться об его ноги. Мальчик сразу начал гладит мурлыку, приговаривая: «Откуда ты здесь взялась? Ты что лесная кошка? Или заблудилась? Ты такая ласковая! Как же тебя зовут? «Леснушка», какая-нибудь? Ладно, будешь Леська. Согласна?» А кошка и рада была его поглаживаньям, мурлыкала и вся выгибалась, словно попрошайничая. Максим вспомнил, что у него в кармане куртки лежал остаток бутерброда с колбасой, который он оставил себе про запас, но заигрался и забыл. Макс дал кошке угощение. Кошка с удовольствием съела его, облизнулась и залезла на дерево. Мальчик звал её к себе: «Леська, Леська, кыс-кыс-кыс». Но кошка только мурлыкала приветливо, словно говорила ему спасибо. Мальчуган увидел, что уже становится совсем темно, развернулся, чтобы идти домой, и вдруг ему показалось, что кто-то тихо сказал ему - приходи и завтра меня кормить. Тут он вспомнил, что и до встречи с кошкой он слышал какой-то голос, который и зазвал его в сторону от тропинок. Жутковато стало Максу и он со всех ног пустился бежать домой.



