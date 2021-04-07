Пигалева Г. – Подземное княжество-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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«В окрестностях Полевского происходит действие многих сказов П. Бажова: «Кошачьи уши», «Медной горы хозяйка», «Дорогое имячко» и другие… Хранит подземные богатства Девка - Азовка, откроет же она сокровища лишь достойнейшим людям в достойные времена.»
Из описаний краеведов.
В маленьком уральском городке Полевском стояли тёплые денёчки первых дней сентября. Школьники после уроков не спешили по домам, а вовсю пользовались редкостью - хорошей погодой ранней осени. Несколько мальчиков шестиклассников увлечённо играли, бегали и прыгали по крышам гаражей, воображая себя крутыми паркурщиками. Они и не заметили, как быстро начался вечер и стало темнеть. Один из ребят, Максим, спохватился и заторопился домой. Бежать надо было из центра города в микрорайон Зелёный бор, где он жил.
Самая короткая дорога проходила через парк. Собственно парк был частью леса, который люди облагородили дорожками, клумбами, качелями, мостиком над ручьём и прочими придумками. Когда Макс бежал уже за ручьём, со стороны леса вдруг кто-то негромко, но чётко позвал его: Макси-и-им! Мальчик посмотрел в ту сторону, но увидел только тёмные силуэты сосен и кустарников на фоне багрового закатного неба. Он тряхнул головой, отгоняя от себя это наваждение, и опять рванулся в сторону дома. Но голос повторился! Макс остановился и медленно пошёл в ту сторону, откуда звучал голос. Собственно, ещё не очень темно, уговаривал он себя, углубляясь в чащу. Было немного страшно, но ведь очень интересно, кто это там его звал и ждал. Неожиданно на его пути возникла кошка. С виду почти обыкновенная: серая с полосками, только намного больше, чем домашняя кошка. Впрочем, почти таких же больших котов Макс встречал у знакомых. Кошка приветливо замурлыкала, не боясь подростка, пошла прямо к нему и начала тереться об его ноги. Мальчик сразу начал гладит мурлыку, приговаривая: «Откуда ты здесь взялась? Ты что лесная кошка? Или заблудилась? Ты такая ласковая! Как же тебя зовут? «Леснушка», какая-нибудь? Ладно, будешь Леська. Согласна?» А кошка и рада была его поглаживаньям, мурлыкала и вся выгибалась, словно попрошайничая. Максим вспомнил, что у него в кармане куртки лежал остаток бутерброда с колбасой, который он оставил себе про запас, но заигрался и забыл. Макс дал кошке угощение. Кошка с удовольствием съела его, облизнулась и залезла на дерево. Мальчик звал её к себе: «Леська, Леська, кыс-кыс-кыс». Но кошка только мурлыкала приветливо, словно говорила ему спасибо. Мальчуган увидел, что уже становится совсем темно, развернулся, чтобы идти домой, и вдруг ему показалось, что кто-то тихо сказал ему - приходи и завтра меня кормить. Тут он вспомнил, что и до встречи с кошкой он слышал какой-то голос, который и зазвал его в сторону от тропинок. Жутковато стало Максу и он со всех ног пустился бежать домой.
Борис Долинго
современная сказка – добрая, но слишком наивно сделанная
Сразу скажу: первый раз вижу такой поразительный набор текста художественного произведения, когда автор делает выравнивание по правому краю, совершенно не выравнивая левый край текста. Естественно, никаких красных строк при таком наборе быть не может.
Читать текст в подобном виде однозначно невозможно – и я знаю редакторов, которые в аналогичной ситуации просто завернули бы текст. Я, однако, более «лоялен», и переформатировал текст для нормального чтения. Настоятельно советую автору не проводить подобные эксперименты с подобным форматированием текста.
Что касается других нюансов набора текста, автор, к сожалению, не видит разницы между тире и дефисами: там, где должны стоять тире, почти везде стоят дефисы (а это совершенно разные знаки, и я очень рекомендую автору почитать, в чём их различие).
Так же сразу видны ошибки в наборе сочетаний прямой и косвенной речи (если автор мне напомнит, вышлю нашу методичку по данному вопросу – будет полезно). Вообще в тексте немало пропущенных запятых и не проставленных в нужных местах знаков пунктуации (увы, это беда многих авторов, казалось бы, даже достаточно опытных)
В чисто литературном отношении текст находится на среднем уровне – многие места написаны стилистически не очень хорошо: скорее всего, у автора пока просто ещё мало литературного опыта. Думать так заставляют не очень хорошо построенные предложения и некоторые стилистические неуклюжести, например:
«…Мальчик посмотрел в ту сторону, но увидел только тёмные силуэты сосен…», а через две строчки следует фраза: «…Макс остановился и медленно пошёл в ту сторону, откуда звучал голос…».
Если говорить о сюжете… По сути, это даже не «фэнтези», а современная сказка – добрая, но слишком наивно сделанная. Подобные произведения вполне достойны участия и даже каких-то премий на детских литературных конкурсах, но публикация в «Уральском Следопыте» требует более высокого уровня литературного мастерства.
От всей души желаю автору такой уровень наработать – определённые задатки в тексте просматриваются, но очень много нужно потрудиться над умением более изящно излагать свои мысли (то есть над литературной стилистикой) и, самое главное, – над умением строить оригинальные, нестандартные сюжеты.