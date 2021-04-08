Мидаков Е. – Немного удачи – 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В столь ранний час в дешёвой забегаловке на краю космодрома почти никого не было. Лишь двое скучающих землян у стойки и пыльный бармен от «Самсунг» с деревянной рукой. Один из землян к чему-то прислушался и вдруг подскочил как ужаленный.

– Слыхал новость?

– Жизнь – дерьмо...

– Да не эту! Смотри!

Толян махнул бармену и тот, наконец, включил звук.

Старинный экран ожил:

– Поздравляем вас, житель Земли! Вы получили уникальный шанс стать…

– Иди к чёрту! – Ром метнул стаканом в экран, но тот чудесным образом отскочил от антивандального покрытия прямиком в бармена, пролив живительную влагу тому за шиворот. При этом в бармене что-то заискрило, из него повалил дым и он отключился.

– Невезуха... – вздохнул Толян, перевалился через стойку и, завладев пультом, переключил канал:

– Ща,ща! Следующая новость!

Ром было отвернулся в поисках нового стакана, но Толян схватил его за рукав:

– Подожди, это важно.

«…последний космический пират по прозвищу Притворщик, за поимку которого объявлена награда. Зачем ему понадобилось грабить единственный в своём роде литературный музей, следствию только предстоит выяснить. Пока же достоверно известно лишь то, что единственной жертвой ограбления является некто Надежда Семёнова…»

Ром выронил стакан и тот ухнул на кафельный пол, разлетевшись на сотню осколков и попутно забрызгав Рому штаны. Ничего этого он не заметил.

– Я, конечно, ничего не утверждаю, – заметил Толян, поправляя окладистую бороду. – Но уж очень подозрительное совпадение. У тебя, кстати, где жена сегодня должна быть?

– На Земле. В литературном музее... – севшим голосом сказал Ром.

Толян бросился наружу:

– Я поймаю такси!

Ром поднялся и сам не свой отправился следом.

Новости, тем временем продолжались:

– Метеоритная защита Центурии бьёт тревогу. Астероид класса «Б» уже вошёл в её атмосферу, а управляющий этой защитой до сих пор недоступен. Если кто-то увидит робота серии «Баристо» с серийным номером 2319, просьба немедленно сообщить в Справочную…

Ром замер и оглянулся на сгоревшего робота. Вычищенная до блеска медная табличка на его груди гласила: «Универ.бот ,сер. «Баристо», с.н.: 2319». Но мысли Рома были заняты другой новостью, поэтому он всего лишь пожал плечами и, покачиваясь, вышел из бара.



