Мидаков Е. – Немного удачи – 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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В столь ранний час в дешёвой забегаловке на краю космодрома почти никого не было. Лишь двое скучающих землян у стойки и пыльный бармен от «Самсунг» с деревянной рукой. Один из землян к чему-то прислушался и вдруг подскочил как ужаленный.
– Слыхал новость?
– Жизнь – дерьмо...
– Да не эту! Смотри!
Толян махнул бармену и тот, наконец, включил звук.
Старинный экран ожил:
– Поздравляем вас, житель Земли! Вы получили уникальный шанс стать…
– Иди к чёрту! – Ром метнул стаканом в экран, но тот чудесным образом отскочил от антивандального покрытия прямиком в бармена, пролив живительную влагу тому за шиворот. При этом в бармене что-то заискрило, из него повалил дым и он отключился.
– Невезуха... – вздохнул Толян, перевалился через стойку и, завладев пультом, переключил канал:
– Ща,ща! Следующая новость!
Ром было отвернулся в поисках нового стакана, но Толян схватил его за рукав:
– Подожди, это важно.
«…последний космический пират по прозвищу Притворщик, за поимку которого объявлена награда. Зачем ему понадобилось грабить единственный в своём роде литературный музей, следствию только предстоит выяснить. Пока же достоверно известно лишь то, что единственной жертвой ограбления является некто Надежда Семёнова…»
Ром выронил стакан и тот ухнул на кафельный пол, разлетевшись на сотню осколков и попутно забрызгав Рому штаны. Ничего этого он не заметил.
– Я, конечно, ничего не утверждаю, – заметил Толян, поправляя окладистую бороду. – Но уж очень подозрительное совпадение. У тебя, кстати, где жена сегодня должна быть?
– На Земле. В литературном музее... – севшим голосом сказал Ром.
Толян бросился наружу:
– Я поймаю такси!
Ром поднялся и сам не свой отправился следом.
Новости, тем временем продолжались:
– Метеоритная защита Центурии бьёт тревогу. Астероид класса «Б» уже вошёл в её атмосферу, а управляющий этой защитой до сих пор недоступен. Если кто-то увидит робота серии «Баристо» с серийным номером 2319, просьба немедленно сообщить в Справочную…
Ром замер и оглянулся на сгоревшего робота. Вычищенная до блеска медная табличка на его груди гласила: «Универ.бот ,сер. «Баристо», с.н.: 2319». Но мысли Рома были заняты другой новостью, поэтому он всего лишь пожал плечами и, покачиваясь, вышел из бара.
Борис Долинго
рассказ наполнен довольно симпатичным стёбом
Автор использует красные строки – это правильно. В целом текст набран хорошо. Что касается написания сочетаний прямой и косвенной речи, то в целом набрано верно, но авто в основном использует весьма узкий тип таких сочетаний. В отдельных случаях при наборе иных сочетаний встречаются ошибки. Если авто напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу.
Ещё небольшое замечание: записи различных протяжных звуков типа «А-а-а», «э-э-э», «м-да» и т.п. записываются так, как показано – через дефисы, а не слитно (типа «ааа» и т.п.).
Вызвало удивление упоминание про астероид класса «Б». Во-первых, буквы в этой классификации используются латинские. Во-вторых, астероид вызвал бы колоссальные разрушения, и упоминание именно «астероида» в имеющемся описании неуместно даже в явно «юморном» рассказе. Если автор хотел сказать, что класс «Б» описывает какой-то «мелкий» астероид, то это неверное, т.к. эта классификация (А, В, С и т.д.) характеризует состав астероидов, но не их размеры (в любом случае для данного в рассказе описания ситуации следует написать не «астероид», а «метеорит).
Ещё вызвало сомнение использование имени «Толян» как основного имени: не думаю, что в обозримом будущем подобное может произойти. Единственное, что извиняет такое «фант.допущение» – то, что рассказ юмористический.
Касательно основного содержания рассказа. рассказ наполнен довольно симпатичным стёбом, и про США мне понравилось (эх, мечты!), но, на мой взгляд, рассказ получился слишком «рыхлый» – тут присутствует явный избыток слов на тот объём смысла, который заложен в сюжет. Много лишних слов, стёба ради стёба, при том, что не видно каких-то очень уж оригинальных сюжетных находок, которые оправдали бы этот избыток слов.
И вот что самое важное: совершенно всё невнятно по некого Притворщика, и в результате концовка вообще непонятная. Возможно, если считать, что данный рассказ – лишь один из некого цикла рассказов, то есть основание полагать, что в цикле из нескольких рассказов всё становится ясно и понятно (правда, и это вряд ли оправдает избыток слов). Но даже если так, то тогда нужно читать весь цикл – то есть нужно иметь некий сборник сборнике рассказов, объединённых общей тематикой. А у нас явно не тот случай – у нас может быть опубликован только один рассказ. Поэтому рассказ, который для понимания сюжета требует ещё каких-то других рассказов, не может быть принят для публикации в журнале даже если бы в нём всё было идеально (а тут ещё далеко не всё идеально, как я уже сказал).