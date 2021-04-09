Полищук А. – Кое-что о параллельных мирах – 27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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На форум по актуальным вопросам физики собрались практически все ведущие и заслуженные специалисты страны, которые могли оторваться от своих неотложных дел хотя бы на пару дней. Форум широко распиарили в средствах массовой информации, ярко освещали на радио и телевидении. Открывала программу конференция в эпическом здании столичной оперы. Огромный зал забили до отказа заумными профессорами и академиками. Чтобы получить слово на общем собрании, требовалось добиться действительно значимого результата в какой-либо отрасли. На презентацию выступающим отвели всего по семь минут. Смехотворно мало, чтобы подробно рассказать о чём-то серьёзном. Большинство из спикеров занудно делились успехами, рассказывая об инновациях, которые заметно улучшили конкретные показатели промышленников. Ничего особенного Клифф Шеффорд не услышал. Никаких прорывных открытий. Какие-то новости в робототехнике, какие-то разработки в IT-технологиях - вот и всё существенное.
Шеффорд в нетерпении томился в кресле, ожидая нескончаемой очереди более полутора часов. Можно заснуть, слушая заученные тексты скучных докладчиков, модернизирующих очередной велосипед. Затем следовала порция дежурных аплодисментов “слава богу, что закончил”, и через пять минут уже никто не вспоминал, о чём шла речь. Он знал, что своё долгожданное выступление сделает не похожим ни на одно другое. Грандиозное открытие требовало красочной незабываемой презентации. И Клифф заготовил яркое выступление, соответствующее его огромным амбициям.
Шеффорд жаждал великой славы. Четырнадцать долгих изнурительных лет потратил он на свою тяжёлую работу. Ему пришлось пережить всё: от искреннего сочувствия коллег, до откровенных насмешек и саркастических издевательств конкурентов и недоброжелателей. А уж последних у бунтаря Шеффорда набралось в избытке. Ещё бы! Ведь с самого начала он поставил под сомнение тождественность классической теории. Сбросил с пьедестала незыблимые каноны, будто средневековый еретик отвергший священство церкви. И инквизиция, в лице стоявших у руля науки седовласых профессоров, с особой радостью потирала руки при каждом неудачном эксперименте амбициозного исследователя. Дошло до того, что в какой-то момент затравленный Шеффорд не выдержал и перестал публиковать промежуточные результаты трудов. Но о нём не забыли. И каждый раз при встрече напоминали об отсутствии значимых успехов.
Кто-нибудь другой на его месте давно бы сломался, но только не Шеффорд. Клифф, твёрдо убеждённый в своей окончательной абсолютной правоте, стойко сносил все нападки. Будучи фанатично одержимым работой, Шеффорд непрестанно верил, что когда-нибудь сможет доказать научному миру, верность, правильность своих взглядов. Его настойчивость и энтузиазм помогли убедить кое-кого из старых проверенных друзей, добившихся на государственной службе определённого положения, что работа эта крайне важна и перспективна. В конце концов ему даже выделили скромные средства на продолжение исследований, и Клифф смог продолжить свой неблагодарный труд. Но тянулись годы без существенных подвижек, и постепенно терпение его благодетелей стало иссякать. Они и сами находились под мощным давлением, так как недруги Шеффорда по поводу и без заявляли о, якобы, астрономических финансированиях его бесперспективных усилий, противоречащим основополагающим устоям и канонам физики. В конце концов спонсоры поставили условие: для дальнейшего продолжения денежных вливаний в его туманный проект, учёный обязан предоставить конкретные осязаемые результаты.
Борис Долинго
Название звучало довольно интригующе, но интрига не состоялась
Автор использует красные строки (хотя на их глубине модно было бы и не так уж сильно экономить). А вот для чего автор применил альбомную ориентацию страниц текста –совершенно непонятно. Так же ни к чему делать увеличенные интервалы между абзацами, коли используются красные строки.
Ну и традиционная проблема у 99% авторов – неправильная запись сочетаний прямой и косвенной речи. Очень советую почитать нашу методичку по данному вопросу.
Так же автор не видит разницы между тире и дефисами – а надо бы знать, что это разные знаки пунктуации. Не очень хорошо автор (как, увы, большинство) пользуется и другими знаками пунктуации: например, есть места, где вместо просто необходимых тире или двоеточия стоят запятые! А для правильной постановки подобных знаков нужно даже не какие-р правила знать, а просто чувствовать собственный текст и ту эмоциональную окраску, которую сам автор в текст вкладывает. Например: «…В конце концов спонсоры поставили условие: для дальнейшего продолжения денежных вливаний в его туманный проект, учёный обязан предоставить конкретные осязаемые результаты…» –На подчёркнутом участке вместо запятой перед словом «учёный» просто просится двоеточие, но стоит почему-то запятая. Из-за этого смысл предложения даже не сразу доходит до читающего.
Попадаются и не очень хорошие в стилистическом отношении фразы (главным образом, из-за порядка слов). Например: «…Он добился настоящего прорывного успеха и готовился сообщить об этом вопреки всем писаным правилам прямо на общей конференции…» – Здесь подчёркнуты слова следовало бы сказать сразу после «об этом», и восприятие предложение сразу станет более внятным. Ну и т.д., и т.п.
По существу сюжета. Некий учёный открывает способ перемещения в параллельный мир, но только туда, а не обратно. Более того, из следующего мира можно переместиться не в первый, а куда-то ещё, но только не в первый. И т.д. Этакая улица с односторонним движением. Герой решает двигаться дальше. Конец рассказа вызывает справедливый вопрос: Ну и что? Название звучало довольно интригующе, но интрига не состоялась: по сути о параллельных мирах мы ничего нового и не узнали.
Сама идея, увы, не нова – существует немало подобных рассказов (названий сейчас не вспомню, но их немало – первые из них были написаны ещё годах этак в 1950х), и автор в данном рассказе, к сожалению, не внёс в идею ничего нового, что хоть как-то бы скрасило вторичность общей сюжетной концепции. При этом язык повествования не слишком впечатляет, а высказывания оппонента героя профессора Пшишковского из первого мира похожи, скорее, на рассуждения обывателя на кухне, чем на речь серьёзного учёного.
И вот такой чисто «технический» момент: а каким образом профессор Шеффорд отправился в параллельный мир, если демонстрационная камера была кубом метр на метр? Как он туда поместился?! Пшишковский не мог поместиться из-за того, что, якобы, толстый, но в куб метр на метр не поместится ни один взрослый человек. Автор явно забыл об этом – а всего-то не стоило писать, что размер камеры метр на метр – почему не два на два?!