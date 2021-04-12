Ожиганова Е. – В ожидании жизни – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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– Этот менеджер в строительном бюро, такую ерунду мне предложил! – выдохнул Сергей, хватая ложку. – Не знаю, что и делать! Видимо, придётся согласиться на этот тихий ужас…
Сергей напихал полный рот еды и теперь, хмурясь, изучал привычную скудную обстановку съёмной кухонки: раковину с торчащей механической рукой помощника по хозяйству, махонький стол и яркий, оранжевый холодильник. Обдумывая, как бы рассказать обо всём по порядку, он уставился в крошечное окно, убранное голографическим тюлем, отображающим тропический лес. Кустистые брови мужчины сошлись на переносице, карие глаза блестели, на смуглой щеке засохла клякса еды. Он как маленький медвежонок, коренастый и бурый, внушал жене в такие минуты какую-то материнскую нежность.
Нора – худенькая бесцветная женщина с прозрачными глазами и белыми бровями – поставила вторую тарелку напротив мужа и тоже села есть. По плоскому блюду растекалась витаминизированная каша. На вид, как розовые водоросли в ржавом желе, но на пробу – очень даже. Вкусовые добавки делали своё дело.
– И что же он предложил? Есть из чего выбрать? – спросила Нора, зачерпывая кашу-желе.
Сергей вытащил смартфон и показал жене две картинки: на обеих небольшой домик в два этажа (второй мансардный). Первый – жёлтый с маленьким бойницами-окошками, другой – радужный, переливающийся как капля бензина в луже.
– Нам хватает только на таких два…
– Вот этот красивый, — Нора мечтательно улыбнулась разноцветному домику.
– Да, но он радиоактивный.
– Как?! – ахнула жена, всплеснув руками. Ложка звякнула о стол.
– Его делают из космического мусора. Там, конечно, говорится, что тот обрабатывается и всякое такое, и что он только «возможно, радиоактивный», но я бы не очень верил.
Нора устало понурилась. Бесконечные препоны уже изрядно поотравляли ей жизнь.
– Ну, тогда второй? – неуверенно спросила.
– А второй – кирпич из законсервированных свалок. Прессованный мусор – пахнет. Но только чуть-чуть. Я понюхал.
– Это один чуть-чуть, — вознегодовала жена.
– Ну да…
– И что будем делать?
Сергей помолчал. Тогда Нора испуганно зажала рот руками и прошептала:
– Господи, Сережа, только не говори, что ты хочешь ещё подкопить…
Борис Долинго
явно сатирические описания бессмертных бюрократов
По недостаткам набора текста повторяться не буду – всё сказал в рецензии на рассказ «Справедливость».
Сюжетная идея понравилась – интересная задумка показать общество «вечных» людей с возможными вытекающими из этого проблемами. Однако рассказ по сути своей я бы отнёс к «серьёзным» (особенно переживаниям героев относительно разрешения на ребёнка и по концовке), но многое портят явно сатирические описания бессмертных бюрократов. Они хороши были бы для сатирической антиутопии, но в данной «сюжетной мелодии» звучат фальшивой нотой, не вписываются в неё, вызывают «чувственный диссонанс». Тут надо либо совершенно менять настрой на «сатиро-юмористический», либо на реально «серьёзный» (и тогда комичные сцены с ленивыми бюрократами нужно как-то существенно править).
Ну и в концовке не хватает какого-то «неожиданного кульминационного поворота», который всегда нужен именно в малой форме, В существующем виде концовка пресная какая-то, несмотря на общий задуманный драматизм сюжетной идеи.
Рекомендовал бы автору серьёзно подумать над текстом, поскольку «потенциал» в нём имеется. Но работа по доделке тут видится немалая.