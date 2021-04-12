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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 12.04.2021
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Ожиганова Е. – В ожидании жизни – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Этот менеджер в строительном бюро, такую ерунду мне предложил! – выдохнул Сергей, хватая ложку. – Не знаю, что и делать! Видимо, придётся согласиться на этот тихий ужас…

Сергей напихал полный рот еды и теперь, хмурясь, изучал привычную скудную обстановку съёмной кухонки: раковину с торчащей механической рукой помощника по хозяйству, махонький стол и яркий, оранжевый холодильник. Обдумывая, как бы рассказать обо всём по порядку, он уставился в крошечное окно, убранное голографическим тюлем, отображающим тропический лес. Кустистые брови мужчины сошлись на переносице, карие глаза блестели, на смуглой щеке засохла клякса еды. Он как маленький медвежонок, коренастый и бурый, внушал жене в такие минуты какую-то материнскую нежность.

Нора – худенькая бесцветная женщина с прозрачными глазами и белыми бровями – поставила вторую тарелку напротив мужа и тоже села есть. По плоскому блюду растекалась витаминизированная каша. На вид, как розовые водоросли в ржавом желе, но на пробу – очень даже. Вкусовые добавки делали своё дело.

– И что же он предложил? Есть из чего выбрать? – спросила Нора, зачерпывая кашу-желе.

Сергей вытащил смартфон и показал жене две картинки: на обеих небольшой домик в два этажа (второй мансардный). Первый – жёлтый с маленьким бойницами-окошками, другой – радужный, переливающийся как капля бензина в луже.

– Нам хватает только на таких два…

– Вот этот красивый, — Нора мечтательно улыбнулась разноцветному домику.

– Да, но он радиоактивный.

– Как?! – ахнула жена, всплеснув руками. Ложка звякнула о стол.

– Его делают из космического мусора. Там, конечно, говорится, что тот обрабатывается и всякое такое, и что он только «возможно, радиоактивный», но я бы не очень верил.

Нора устало понурилась. Бесконечные препоны уже изрядно поотравляли ей жизнь.

– Ну, тогда второй? – неуверенно спросила.

– А второй – кирпич из законсервированных свалок. Прессованный мусор – пахнет. Но только чуть-чуть. Я понюхал.

– Это один чуть-чуть, — вознегодовала жена.

– Ну да…

– И что будем делать?

Сергей помолчал. Тогда Нора испуганно зажала рот руками и прошептала:

– Господи, Сережа, только не говори, что ты хочешь ещё подкопить…


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Ожиганова Е. – В ожидании жизни – 31 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    12.04.2021 at 12:30 - Ответить

    явно сатирические описания бессмертных бюрократов

    По недостаткам набора текста повторяться не буду – всё сказал в рецензии на рассказ «Справедливость».

    Сюжетная идея понравилась – интересная задумка показать общество «вечных» людей с возможными вытекающими из этого проблемами. Однако рассказ по сути своей я бы отнёс к «серьёзным» (особенно переживаниям героев относительно разрешения на ребёнка и по концовке), но многое портят явно сатирические описания бессмертных бюрократов. Они хороши были бы для сатирической антиутопии, но в данной «сюжетной мелодии» звучат фальшивой нотой, не вписываются в неё, вызывают «чувственный диссонанс». Тут надо либо совершенно менять настрой на «сатиро-юмористический», либо на реально «серьёзный» (и тогда комичные сцены с ленивыми бюрократами нужно как-то существенно править).

    Ну и в концовке не хватает какого-то «неожиданного кульминационного поворота», который всегда нужен именно в малой форме, В существующем виде концовка пресная какая-то, несмотря на общий задуманный драматизм сюжетной идеи.

    Рекомендовал бы автору серьёзно подумать над текстом, поскольку «потенциал» в нём имеется. Но работа по доделке тут видится немалая.

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